Είναι αδίστακτοι, επιχειρούν ακόμα και τώρα να στείλουν βαπόρια στον πόλεμο!

Σύμφωνα με δημόσια δήλωση του ίδιου του εφοπλιστή, σε επικοινωνία του με υπουργούς της κυβέρνησης τού έδωσαν την πολιτική κάλυψη και τις «ευλογίες» για μια τέτοια αποστολή. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, τα σωματεία δήλωσαν ξεκάθαρα στον εφοπλιστή ότι πρέπει να εγκαταλείψει κάθε τέτοια σκέψη και ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας δεν πρέπει να επιτρέψει τον απόπλου πλοίου για αποστολή σε εμπόλεμη ζώνη, εκθέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τα πληρώματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ξεκαθάρισαν ότι θα βρουν τα σωματεία απέναντι τους.

«Η στάση αυτή αποτελεί πρόκληση και αποκαλύπτει την πλήρη αδιαφορία εφοπλιστών και κυβέρνησης για την ασφάλεια και τη ζωή των ναυτεργατών, με μοναδικό στόχο να αξιοποιηθεί η αναμπουμπούλα του πολέμου για να τσεπωθούν ναύλα από ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές. Οι ναυτεργάτες δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο σε πολεμικές επιχειρήσεις για τα κέρδη των αφεντικών», επισημαίνουν τα σωματεία.

Και καλούν όλους τους ναυτεργάτες να μην υποκύψουν ούτε στο «καρότο» που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή, ούτε στο «μαστίγιο» των εκβιασμών των εφοπλιστών, παίζοντας τη ζωή τους κορόνα - γράμματα σε ταξίδια προς εμπόλεμες περιοχές. Να ενημερώνουν άμεσα τα σωματεία για κάθε τέτοιο εγκληματικό σχέδιο των ναυτιλιακών εταιρειών.