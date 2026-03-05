Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Είναι αδίστακτοι, επιχειρούν ακόμα και τώρα να στείλουν βαπόρια στον πόλεμο!

Στο μεταξύ, χθες τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» κατήγγειλαν μία ακόμα εφοπλιστική εταιρεία, την «Golden Star Ferries», που σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση σχεδίαζε δρομολόγια από την Κύπρο προς το Ισραήλ με ταχύπλοο πλοίο, μέσα σε εμπόλεμη περιοχή.

Σύμφωνα με δημόσια δήλωση του ίδιου του εφοπλιστή, σε επικοινωνία του με υπουργούς της κυβέρνησης τού έδωσαν την πολιτική κάλυψη και τις «ευλογίες» για μια τέτοια αποστολή. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, τα σωματεία δήλωσαν ξεκάθαρα στον εφοπλιστή ότι πρέπει να εγκαταλείψει κάθε τέτοια σκέψη και ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας δεν πρέπει να επιτρέψει τον απόπλου πλοίου για αποστολή σε εμπόλεμη ζώνη, εκθέτοντας σε θανάσιμο κίνδυνο τα πληρώματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ξεκαθάρισαν ότι θα βρουν τα σωματεία απέναντι τους.

«Η στάση αυτή αποτελεί πρόκληση και αποκαλύπτει την πλήρη αδιαφορία εφοπλιστών και κυβέρνησης για την ασφάλεια και τη ζωή των ναυτεργατών, με μοναδικό στόχο να αξιοποιηθεί η αναμπουμπούλα του πολέμου για να τσεπωθούν ναύλα από ταξίδια σε εμπόλεμες περιοχές. Οι ναυτεργάτες δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο σε πολεμικές επιχειρήσεις για τα κέρδη των αφεντικών», επισημαίνουν τα σωματεία.

Εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι ναυτεργάτες στα εμπόλεμα Στενά του Ορμούζ
Εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι ναυτεργάτες στα εμπόλεμα Στενά του Ορμούζ
Και καλούν όλους τους ναυτεργάτες να μην υποκύψουν ούτε στο «καρότο» που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή, ούτε στο «μαστίγιο» των εκβιασμών των εφοπλιστών, παίζοντας τη ζωή τους κορόνα - γράμματα σε ταξίδια προς εμπόλεμες περιοχές. Να ενημερώνουν άμεσα τα σωματεία για κάθε τέτοιο εγκληματικό σχέδιο των ναυτιλιακών εταιρειών.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απεργούν σήμερα οι ναυτεργάτες, όλοι στο πλευρό τους! (5/3/2026)
Οι ναυτεργάτες και ο αγώνας τους ενάντια στην επιθετικότητα κυβερνήσεων - εφοπλιστών (8/11/2025)
Να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες οι θαλάσσιες περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις (17/6/2025)
Ετοιμάζονται να στείλουν επιβατηγά πλοία σε Ισραήλ και Γάζα (3/11/2023)
Σε κίνδυνο Ελληνες ναυτικοί σε Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα (28/2/2022)
Διαρκής η επίθεση των εφοπλιστών (12/8/2009)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ενταση της μάχης, οργάνωση παντού, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους
Απεργούν σήμερα οι ναυτεργάτες, όλοι στο πλευρό τους!
«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία»
 Στη Βουλή φέρνει το θέμα του επαναπατρισμού το ΚΚΕ
 42χρονος έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο
 Μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα
 Συγκροτήθηκε το προεδρείο μετά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα του Συνεδρίου
 Απεργία σήμερα και στη «Vodafone»
Συντριπτική η συμμετοχή, αποφασιστική απάντηση στις καθυστερήσεις πληρωμών
 Εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ
 Να επιστρέψουν οι απολυμένες της «ΦΑΜΑΡ» στις δουλειές τους
 Διεκδικούν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ