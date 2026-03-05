ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Συγκροτήθηκε το προεδρείο μετά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα του Συνεδρίου

Συγκροτήθηκε χθες το προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ύστερα από την πρόταση της ΔΑΣ για αναλογική σύνθεση με βάση τους συσχετισμούς που προέκυψαν από το πρόσφατο Συνέδριο.

Πρόεδρος εξελέγη ο Γιώργος Στεφανάκης από τη ΔΑΣ. Επίσης από τη ΔΑΣ εξελέγησαν οργανωτικός γραμματέας ο Αλέκος Περράκης και αναπληρωτής γραμματέας ο Κώστας Ζιώγας.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη για τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Αθήνας, αφού σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες και μετά το σημαντικό βήμα που έγινε για τη βελτίωση των συσχετισμών στο Εργατικό Κέντρο, με χιλιάδες εργαζόμενους να στηρίζουν τη ΔΑΣ, αυτό αποτυπώνεται πλέον και στο προεδρείο. Τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι η οργάνωση της πάλης μαζί με όλα τα σωματεία της Αττικής, να γίνει το Εργατικό Κέντρο πραγματικό αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο, στήριγμα στην οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς.