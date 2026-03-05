Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Συγκροτήθηκε το προεδρείο μετά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα του Συνεδρίου

Συγκροτήθηκε χθες το προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας ύστερα από την πρόταση της ΔΑΣ για αναλογική σύνθεση με βάση τους συσχετισμούς που προέκυψαν από το πρόσφατο Συνέδριο.

Πρόεδρος εξελέγη ο Γιώργος Στεφανάκης από τη ΔΑΣ. Επίσης από τη ΔΑΣ εξελέγησαν οργανωτικός γραμματέας ο Αλέκος Περράκης και αναπληρωτής γραμματέας ο Κώστας Ζιώγας.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη για τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Αθήνας, αφού σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες και μετά το σημαντικό βήμα που έγινε για τη βελτίωση των συσχετισμών στο Εργατικό Κέντρο, με χιλιάδες εργαζόμενους να στηρίζουν τη ΔΑΣ, αυτό αποτυπώνεται πλέον και στο προεδρείο. Τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι η οργάνωση της πάλης μαζί με όλα τα σωματεία της Αττικής, να γίνει το Εργατικό Κέντρο πραγματικό αποκούμπι για κάθε εργαζόμενο, στήριγμα στην οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
