ΠΑΜΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα

Ενα μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα των ναυτεργατών είναι σε εξέλιξη από χθες, μπροστά στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Τη στήριξή του εκφράζει το ΠΑΜΕ από την πρώτη στιγμή, ενώ δεκάδες είναι τα σωματεία και οι φορείς που με ανακοινώσεις τους δηλώνουν ότι στηρίζουν την απεργία και τα αιτήματα των ναυτεργατών.

Τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και των εφοπλιστών καταγγέλλει το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας ότι «εκατοντάδες ναυτεργάτες βρίσκονται στο στόμα του λύκου, μέσα σε συνθήκες πολεμικής σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, χωρίς καμία εγγύηση και προστασία για τη ζωή τους, χωρίς σχέδιο και πρόβλεψη για τον απεγκλωβισμό και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους».

«Τα αιτήματα των ναυτεργατών είναι δίκαια και πρέπει να ικανοποιηθούν τώρα! Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη! Να παρθούν ΤΩΡΑ, χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν οι ναυτεργάτες! Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των σπουδαστών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χανίων, που βρίσκεται μια ανάσα από τη ΝΑΤΟική βάση της Σούδας!», τονίζει το ΠΑΜΕ.

«Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!» είναι το μήνυμα του ΠΑΜΕ, που για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ υπογραμμίζει ότι «οι λαοί πληρώνουν ξανά το τίμημα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τον έλεγχο ενεργειακών πηγών και εμπορικών δρόμων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Με την αποστολή φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, και με τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και ταυτόχρονα σε πιθανό στόχο αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν αφορά τον ελληνικό λαό.

Είναι γελοία τα επιχειρήματα περί "προστασίας της Κύπρου"! Καρφί δεν καίγεται στους ιμπεριαλιστές και στην κυβέρνηση της ΝΔ για τον κυπριακό λαό. Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει στην κυβέρνηση του πολέμου και στα κόμματα του ευρωατλαντισμού, που σιγοντάρουν και ξεπλένουν την πολεμική εμπλοκή.

Να σημάνει τώρα ξεσηκωμός! Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν τη βαρβαρότητα της πολιτικής που θυσιάζει τη ζωή των λαών για τα κέρδη των λίγων. Στεκόμαστε στο πλευρό των ναυτεργατών και δυναμώνουμε τον αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία. Να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων.

Οι φλόγες του πολέμου είναι στη γειτονιά μας, αν δεν ξεσηκωθούμε θα έρθει η σειρά μας».

Τον αγώνα των ναυτεργατών στηρίζουν ακόμα: Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Θεσπρωτίας. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, τα συνδικάτα - σωματεία - σύλλογοι: ΕΝΕΔΕΠ, Οικοδόμων Αθήνας, Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Επισιτισμού - Τουρισμού, ΣΕΤΗΠ, Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής, η ΕΛΜΕ Πειραιά, οι ΣΕΠΕ Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Κερατσινίου - Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης». Ακόμα, ο Γυναικείος Σύλλογος Κερατσινίου - Δραπετσώνας «Η Στοργή του Παιδιού» (μέλος της ΟΓΕ), ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σαλαμίνας κ.λπ.