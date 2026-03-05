ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διεκδικούν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα

Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν χτες οι υπάλληλοι στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά από τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου Εργαζομένων του υπουργείου και του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που είναι, επίσης, τμήμα του υπουργείου.

Τη στάση εργασίας κήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα του Συλλόγου, διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, παροχή μισθολογικού κινήτρου, δραστικό περιορισμό των αναθέσεων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες, καμία αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.

Στη διάρκεια της στάσης εργασίας έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο, με την υπουργό να δηλώνει απούσα, για άλλη μια φορά. Η πολιτική ηγεσία, καταγγέλλει ο Σύλλογος, συνεχίζει να απαξιεί να συναντήσει τους εκπροσώπους του παραπέμποντας σε συνεργάτες του γραφείου της. Το ίδιο έγινε και χθες, όμως τα ΔΣ των δύο Συλλόγων απέρριψαν τη συμμετοχή τους σε άλλη μία «εθιμοτυπική» συνάντηση.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας. Τη στήριξη του ΚΚΕ μετέφερε στους εργαζόμενους ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του Κόμματος.

Μεταξύ άλλων, η Βέτα Πανουτσάκου, πλειοψηφούσα σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, τόνισε ότι η ΑΔΕΔΥ θα στηρίζει τις κινητοποιήσεις του και σχολίασε ότι το υπουργείο ενώ ισχυρίζεται ότι στηρίζει τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και τη λαϊκή οικογένεια, στην πράξη υλοποιεί πολιτικές που απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες τους.

Ενώ ο Βασίλης Μεταξάς σημείωσε ότι τόσο οι ασκούμενες πολιτικές όσο και η πρόκριση χρήσης στρατιών ιδιωτικών συμβούλων και απαξίωσης των εργαζομένων του υπουργείου αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, εν γένει, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κόφτη, στη λογική που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως «κόστος».