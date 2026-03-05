Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Διεκδικούν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα

Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν χτες οι υπάλληλοι στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά από τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου Εργαζομένων του υπουργείου και του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που είναι, επίσης, τμήμα του υπουργείου.

Τη στάση εργασίας κήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα του Συλλόγου, διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, παροχή μισθολογικού κινήτρου, δραστικό περιορισμό των αναθέσεων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες, καμία αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.

Στη διάρκεια της στάσης εργασίας έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο, με την υπουργό να δηλώνει απούσα, για άλλη μια φορά. Η πολιτική ηγεσία, καταγγέλλει ο Σύλλογος, συνεχίζει να απαξιεί να συναντήσει τους εκπροσώπους του παραπέμποντας σε συνεργάτες του γραφείου της. Το ίδιο έγινε και χθες, όμως τα ΔΣ των δύο Συλλόγων απέρριψαν τη συμμετοχή τους σε άλλη μία «εθιμοτυπική» συνάντηση.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας. Τη στήριξη του ΚΚΕ μετέφερε στους εργαζόμενους ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του Κόμματος.

Μεταξύ άλλων, η Βέτα Πανουτσάκου, πλειοψηφούσα σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, τόνισε ότι η ΑΔΕΔΥ θα στηρίζει τις κινητοποιήσεις του και σχολίασε ότι το υπουργείο ενώ ισχυρίζεται ότι στηρίζει τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και τη λαϊκή οικογένεια, στην πράξη υλοποιεί πολιτικές που απέχουν έτη φωτός από τις πραγματικές ανάγκες τους.

Ενώ ο Βασίλης Μεταξάς σημείωσε ότι τόσο οι ασκούμενες πολιτικές όσο και η πρόκριση χρήσης στρατιών ιδιωτικών συμβούλων και απαξίωσης των εργαζομένων του υπουργείου αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, εν γένει, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κόφτη, στη λογική που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως «κόστος».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ενταση της μάχης, οργάνωση παντού, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους
Απεργούν σήμερα οι ναυτεργάτες, όλοι στο πλευρό τους!
«Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία»
 Στη Βουλή φέρνει το θέμα του επαναπατρισμού το ΚΚΕ
 42χρονος έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο
Είναι αδίστακτοι, επιχειρούν ακόμα και τώρα να στείλουν βαπόρια στον πόλεμο!
 Μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα
 Συγκροτήθηκε το προεδρείο μετά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα του Συνεδρίου
 Απεργία σήμερα και στη «Vodafone»
Συντριπτική η συμμετοχή, αποφασιστική απάντηση στις καθυστερήσεις πληρωμών
 Εκδηλώσεις για την 8η Μάρτη από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ
 Να επιστρέψουν οι απολυμένες της «ΦΑΜΑΡ» στις δουλειές τους
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ