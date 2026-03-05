ΕΥΒΟΙΑ

42χρονος έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο

Ακόμα έναν εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο θρηνεί η εργατική τάξη της Εύβοιας, μετά το νέο εργατικό δυστύχημα και τον θάνατο 42χρονου σε επιχείρηση ζωοτροφών στο Αυλωνάρι του δήμου Κύμης - Αλιβερίου.

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα σημειώθηκε χθες γύρω στις 3.30 μ.μ., όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο 42χρονος καταπλακώθηκε από παλέτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κύμης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Ο θάνατος του 42χρονου που πάλευε για το μεροκάματο έρχεται να προστεθεί στους δύο νεκρούς εργαζόμενους από την περιοχή της Εύβοιας που έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία στη Βάρη Αττικής πριν λίγες μέρες, αλλά και στους δεκάδες ακόμα νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους της περιοχής.