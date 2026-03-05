ΑΠΕΡΓΙΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ «INTRACOM TELECOM»

Συντριπτική η συμμετοχή, αποφασιστική απάντηση στις καθυστερήσεις πληρωμών

Αποφασιστικό μήνυμα στην εργοδοσία της «Intracom Telecom» έστειλε η καθολική συμμετοχή στη χθεσινή απεργία, με τους εργαζόμενους να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να συνηθίσουν στην «κανονικότητα» της απληρωσιάς και της επίθεσης στα δικαιώματά τους.

Η οργή τους μάλιστα ξεχείλισε από το γεγονός ότι απρόκλητα η εργοδοσία αξιοποίησε ως πρόσχημα τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων, μιλώντας χαρακτηριστικά για «απροσδόκητη καθυστέρηση».

Η μάχη που δόθηκε χθες στρίμωξε την εργοδοσία, που αναγκάστηκε να καταβάλει τα χρωστούμενα στα μισά της χθεσινής πρώτης μέρας απεργίας, ενώ από το πρωί το Σωματείο κατήγγειλε την προσπάθεια στησίματος απεργοσπαστικού μηχανισμού, με εργαζόμενους που βαφτίστηκαν «προσωπικό ασφαλείας».

Η διοίκηση της εταιρείας θορυβήθηκε τόσο, που ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος σε μήνυμά του προς τους εργαζόμενους έλεγε πως δεν έπρεπε να γίνει τόσο μεγάλο θέμα και πως οι απεργοί «δημιουργούν πρόβλημα» στην εταιρεία. Τι είπε δηλαδή; Οτι οι εργαζόμενοι έπρεπε να υπομένουν στωικά να είναι απλήρωτοι, και να πληρώσουν για άλλη μια φορά τις συνέπειες της όξυνσης του ανταγωνισμού των μονοπωλιακών ομίλων και της στροφής στην πολεμική οικονομία.





Μαζική και η απεργιακή συγκέντρωση

Με βάση αυτήν την εξέλιξη, το ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου αποφάσισε τηνκαι οργανώνει τη διεκδίκηση για αποπληρωμή όλων των χρωστούμενων. Παραμένουν δε οι διεκδικήσεις για

«Εχουμε πιάσει πάτο, δεν πάει άλλο», έλεγαν κάποιοι εργαζόμενοι, ενώ άλλοι τόνιζαν με οργή ότι δεν φτάνει που τους άφησαν απλήρωτους, δεν είχαν και καμία ενημέρωση. «Είναι απαράδεκτοι», είπε μια νέα σε ηλικία εργαζόμενη, πριν αρχίσουν οι χαιρετισμοί των συνδικάτων. Δεν έλειψαν βέβαια και κάποιοι εργαζόμενοι που τόνισαν πως όσο περισσότεροι συμμετέχουν και στην απεργιακή συγκέντρωση, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το μήνυμα.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Ευείδης χαιρέτισε τους απεργούς, τονίζοντας πως η συμμετοχή είναι καθολική. Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του Σωματείου στα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και στο ΣΕΤΗΠ για την αλληλεγγύη.

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά ο Μιχάλης Ροζής, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Intracom Telecom», εκλεγμένος με την «Αγωνιστική Εργατοϋπαλληλική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) και μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, τόνισε ότι «η απεργία πέτυχε, τα κτίρια είναι άδεια. Η εταιρεία καίγεται να βγει η παραγωγή, αλλά δεν λειτούργησε τίποτα». Επίσης ανέφερε πως τα μηνύματα που έρχονται απ' όλη την εταιρία είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι. Επιπλέον κατήγγειλε ότι η εταιρεία προσπάθησε να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, βαφτίζοντας εργαζόμενους «προσωπικό ασφαλείας». «Δεν πέρασε αυτή η προσπάθεια», σημείωσε.

Ιδιαίτερα στάθηκε στην κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και στην ελληνική εμπλοκή, αναδεικνύοντας ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στους εργαζόμενους. Και στο πλαίσιο αυτό κατήγγειλε την εργοδοσία, που επικαλείται τον πόλεμο ως δικαιολογία για να είναι απλήρωτοι. Τόνισε πως οι διεκδικήσεις του Σωματείου παραμένουν, ενώ ανέφερε ότι ο αγώνας τους είναι μια σημαντική κατάκτηση για όλους τους εργαζόμενους.

«Ο αγώνας σας εμπνέει»

«Είμαστε πάντα δίπλα σας», είπε η Ειρήνη Βασίλαρου, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων «Intracom Defense» και του ΔΣ του ΕΚΑ, η οποία παρευρέθηκε, εκφράζοντας αλληλεγγύη στην απεργία. «Είμαστε αδελφά σωματεία και ό,τι αποφασίσετε είμαστε δίπλα σας». Επεσήμανε πως σε μια εποχή που ο κόσμος φλέγεται και η ακρίβεια είναι στα ύψη, ο αγώνας των εργαζομένων της «Telecom» για την επιβίωσή τους είναι επιτακτικός. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην εμπλοκή του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής στην πολεμική οικονομία, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα κέρδη τα έχουν παράξει οι εργαζόμενοι, αλλά πάντα αυτοί είναι που πλήττονται.

Ο Γιάννης Ανδρέου, πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ και μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ, σημείωσε πως οι εργαζόμενοι του κλάδου παίρνουν δύναμη από τον αγώνα των εργαζομένων της «Telecom». «Οπως και το καλοκαίρι, έτσι και τώρα είστε εδώ. Στεκόμαστε στο πλευρό σας, το ΣΕΤΗΠ πήρε την πρωτοβουλία να εκφραστεί μαζικά η στήριξη των εργαζομένων του κλάδου». Επισήμανε ακόμα ότι ο αγώνας των εργαζομένων και οι διεκδικήσεις τους απέναντι στην πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών είναι συνεχή. Αναφέρθηκε επίσης στους αγώνες στον κλάδο, όπως στη «Vodafone» ενάντια στις μαζικές απολύσεις και στη «Nokia», εταιρείες που ήταν στο άρμα της ψηφιακής μετάβασης και τώρα κάνουν στροφή στα πολεμικά έργα, με θύματα τους εργαζόμενους.

«Σε "ειρήνη" και σε πόλεμο θύματα είναι οι εργαζόμενοι»

Η Μαλλιά Στολίδου Χρυσαφένια, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Nokia» και μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, στον χαιρετισμό της ανέδειξε την εμπλοκή στα πολεμικά έργα, όπως και στη «Nokia», καθώς 200 εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι «στον αέρα» επειδή «περισσεύουν» από τα πλάνα σε αυτήν τη μεταστροφή. «Είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη, είτε σε πόλεμο είτε σε "ειρήνη", οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο», υπογράμμισε. Τέλος, κάλεσε μαζικά σε οργάνωση στα σωματεία, με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα «θέλω» των εργοδοτών.

Από την πλευρά του πρόσφατα ιδρυθέντος Σωματείου Εργαζομένων στην «Open Bet» ο πρόεδρός του, Χριστόφορος Βάλμας, κατήγγειλε την εργοδοσία που έχει τους εργαζόμενους απλήρωτους και τόνισε πως ο αγώνας των εργαζομένων εμπνέει και τους εργαζόμενους της «Open Bet» και το Σωματειο τους, ώστε να κλιμακώσουν την πάλη και στην εν λόγω επιχείρηση.

Καθολική η συμμετοχή και στην Πάτρα

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Πάτρα, έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

Στο πλευρό των περίπου 150 εργαζομένων της επιχείρησης βρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, με τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, και το μέλος του ΔΣ Γιάννη Δήμτσα, όπως και το κλαδικό Συνδικάτο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών Αχαΐας.

Οπως καταγγέλθηκε από τους συνδικαλιστικούς φορείς, την ώρα που η εταιρεία έχει λάβει έγκριση από την κυβέρνηση για την κατασκευή εργοστασίου στην Κοζάνη ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνοντας επιδότηση 19,3 εκατομμυρίων γι' αυτήν από το «Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης», αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενούς της.

Δεν πρόκειται όμως μόνο γι' αυτήν την επένδυση, σημειώθηκε, καθώς η ίδια εταιρεία έχει λάβει έγκριση και για το «Project Hermes», στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη σε συστήματα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, ύψους 42,9 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 50% επιδοτείται από δημόσιους πόρους! Ολα αυτά ενώ οι εργαζόμενοι της «Intracom Telecom» και οι οικογένειές τους δεν ξέρουν πώς να καλύψουν τις ανάγκες τους!

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι πρόκειται για μια διεθνή εταιρεία η οποία μεταξύ άλλων «έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για το Δημόσιο στους τομείς της ασφάλειας και της επιτήρησης, ενώ έχει αναλάβει έργο για την εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής σε μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της επιχείρησης "Aspides". Παράλληλα, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ».

«Δηλαδή η εταιρεία έχει πάρει πακτωλό χρημάτων από δημόσιο χρήμα και ετοιμάζεται να πάρει κι άλλα, και οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάλι "στον αέρα"», επισημαίνει το Εργατικό Κέντρο, ενώ εκφράζει και τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων.