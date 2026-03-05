Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΒΑΣ
Να επιστρέψουν οι απολυμένες της «ΦΑΜΑΡ» στις δουλειές τους

Τις απολύσεις δύο εργαζομένων από το κέντρο διανομής της φαρμακοβιομηχανίας «ΦΑΜΑΡ» στη Θήβα καταγγέλλουν με κοινή ανακοίνωσή τους τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας, απαιτώντας την άμεση ανάκλησή τους.

Οπως μάλιστα καταγγέλλουν τα δύο Εργατικά Κέντρα, πρόκειται για εργαζόμενες με σχεδόν 20 χρόνια στην εργασία τους, τις οποίες η εργοδοσία της «ΦΑΜΑΡ» απολύει για να τις αντικαταστήσει με εργαζόμενες από εργολάβο. «Η διοίκηση της "ΦΑΜΑΡ", σε μια χρονιά επενδύσεων και προσλήψεων, επιλέγει να διώξει δύο παλιές εργαζόμενες μέλη του Σωματείου και να τις αντικαταστήσει με εργαζόμενες από εργολάβο», τονίζουν χαρακτηριστικά τα δύο συνδικάτα.

Εκφράζουν επίσης τη στήριξή τους στο Σωματείο της «ΦΑΜΑΡ» και τον αγώνα που δίνει για την ανάκληση των απολύσεων και την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, δικαιώματα και μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

    

