Αποφασιστικό ΟΧΙ στο νομοσχέδιο της σκλαβιάς και από την Πάτρα

Ενα αποφασιστικό ΟΧΙ στο 13ωρο - σκλαβιά που ετοιμάζει η κυβέρνηση, τονίζοντας τη διάθεσή τους για κλιμάκωση με απεργία, είπαν και από τηνεργαζόμενοι και νεολαία, στο χθεσινό συλλαλητήριο που κάλεσαν

Στη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου βρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής Πάτρας.

«Για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των εργοδοτών, επιβάλλουν δουλειά όπως και όποτε θέλουν αυτοί» ανέφερε εισαγωγικά στην ομιλία του ο Γιώργος Τσάκωνας εκ μέρους του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου.

Αναλώσιμοι ακόμα και στη ...φωτιά!

Κυβερνήσεις και ΕΕ θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους, συνέχισε ο Γ. Τσάκωνας και κατήγγειλε: «Το βιώσαμε αυτό στο πετσί μας εδώ, με τις πρόσφατες πυρκαγιές, που ενώ το 112 καλούσε τους πάντες για εκκένωση, ακόμα και σε πολυπληθείς περιοχές της Πάτρας μέσα στη νύχτα, στη ΒΙΠΕ, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν τα εργοστάσια, οι εργαζόμενοι δουλεύαμε κανονικά. Το 112 δεν μας έβλεπε! Το κράτος έκανε τα στραβά μάτια, για να μη σταματήσουν η παραγωγή και οι αποθήκες να βγάζουν παραγγελίες, να μη ζημιωθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων, ακόμα και τη στιγμή που η φωτιά έφτανε τη ΒΙΠΕ και είχε διακοπεί το νερό! Οσες φορές κι αν πούμε "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας", πάντα θα επιβεβαιώνεται με τον πιο απόλυτο τρόπο!».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Φώτης Κομπλίτσης, πρόεδρος του Συνδικάτου Νέων Τεχνολογιών - Τηλεπικοινωνιών, και ο Ανέστης Τριάντης, πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου.

Μαχητική απάντηση στα νέα αντεργατικά σχέδια και στη σκλαβιά του 13ωρου δόθηκε και από την Καλαμάτα, όπου με κάλεσμα των συνδικάτων πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μάρτη και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Σήμερα η κινητοποίηση στη Χαλκίδα, απεργία αποφάσισε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας

Κάλεσμα στους εργαζόμενους της Εύβοιας να δώσουν μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στο τερατούργημα της κυβέρνησης για τη 13ωρη εργασία, συμμετέχοντας μαζικά στην κινητοποίηση που διοργανώνει σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας, απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο, το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας προχώρησε το Σάββατο σε ανοιχτή συνεδρίαση παρουσία εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων. Εκεί αποφασίστηκε η προκήρυξη 24ωρης απεργίας όταν το αντεργατικό τερατούργημα πάει στη Βουλή για ψήφιση, καθώς επίσης να πραγματοποιηθούν συσκέψεις με εκπροσώπους σωματείων και εργαζόμενους στη βόρεια Εύβοια και στο Αλιβέρι, περιοδείες σε εργοστάσια και επιχειρήσεις, συντονισμός και στήριξη των δράσεων που αναλαμβάνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία κ.λπ.

Αύριο η σύσκεψη σωματείων του Πειραιά

Αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεών του καλεί τα σωματεία και τους φορείς του Πειραιά το Εργατικό Κέντρο, σε πλατιά σύσκεψη για τον συντονισμό της δράσης μπροστά στην οργάνωση πανεργατικής απεργίας.