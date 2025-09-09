«Μπαλάκι» και οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζει ότι «σπάσαμε όλα τα ρεκόρ στη συλλογή αίματος», σε εξέλιξη βρίσκονται σχεδιασμοί για μία ακόμα μετακίνηση που θα ταλαιπωρήσει τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η μετακίνηση ασθενών με μεσογειακή αναιμία από τη Μονάδα του Τζανείου στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Νίκαιας, με το Σωματείο Εργαζομένων του δεύτερου να επισημαίνει ότι πρόκειται για μία ακόμα «πράξη» υποβάθμισης της περίθαλψης, σε συνέχεια των διαχρονικών ελλείψεων σε αίμα.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, η Μονάδα της Νίκαιας εξυπηρετεί αυτήν τη στιγμή 128 ασθενείς με μόλις 2 γιατρούς και 10 κλίνες, ενώ συχνά οι ασθενείς μεταγγίζονται καθισμένοι σε καρέκλες. Και τονίζει ότι «κάθε περαιτέρω επιβάρυνση της ήδη οριακής κατάστασης της Μονάδας όχι μόνο δεν αποτελεί λύση, αλλά θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία όλων των ασθενών».

Η μεταφορά από το Τζάνειο βρίσκει αντίθετους και τους ίδιους τους ασθενείς, αφού όπως επισημαίνουν η σχέση των χρονίως πασχόντων με το προσωπικό των Μονάδων είναι σχέση εμπιστοσύνης, σταθερότητας και ασφάλειας, και δεν μπορεί να διαρρηγνύεται για να εξυπηρετηθεί οποιαδήποτε σκοπιμότητα.

Την επικίνδυνη αυτή εξέλιξη κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), τονίζοντας ότι οι ασθενείς μεταφέρονται «σαν πατάτες». «Συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή της ΝΔ, στη λογική του κόστους - οφέλους υποχρηματοδοτούν το σύστημα Υγείας, το αφήνουν χωρίς προσωπικό, υποβαθμίζουν, συρρικνώνουν, συγχωνεύουν Τμήματα για να ενισχύσουν την επιχειρηματική δράση, να τροφοδοτήσουν σήμερα ακόμα πιο αποφασιστικά την πολεμική οικονομία, την πολεμική μηχανή», τονίζει η ΣΕΑΑΝ.

Την κατηγορηματική του αντίθεση σε μια τέτοια μεταφορά ασθενών εκφράζει και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, απαιτώντας την ενίσχυση και των δύο Μονάδων (Τζανείου και Νίκαιας) με μόνιμο προσωπικό και υποδομές, την επανέναρξη της λειτουργίας όλων των κλειστών Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και την εξασφάλιση επάρκειας αίματος για όλους τους πάσχοντες.