ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Ενταση της ταξικής πάλης, με αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά

Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ παρευρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και έκανε την εξής δήλωση:

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους Μεσσίες, τους διαφόρους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης. Εχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής, αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους. Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά».