Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Διαδήλωσαν από όλη την Ελλάδα για πραγματικές αυξήσεις

Στη μεγάλη διαδήλωση των εργατικών σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ έφτασαν το απόγευμα του Σαββάτου, μαζικά και συγκροτημένα, και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Νωρίτερα πραγματοποίησαν πολύ μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο, όπου μέσα από τα σωματεία τους έδωσαν δυναμικό «παρών» συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Οι συνταξιούχοι διαδήλωσαν απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις, απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης.

Η συγκέντρωσή τους ξεκίνησε με πολιτιστικό δρώμενο, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί και η κεντρική ομιλία από τον Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, που ξεκαθάρισε και τις προθέσεις τους για κλιμάκωση της διεκδίκησης: «Μόνο με τον αγώνα μπορούμε να κατακτήσουμε, και πρέπει να κατανοηθεί βαθιά αυτό (...) Είμαστε στον δρόμο του αγώνα και πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι μέρες που έρχονται θα είναι πιο θλιβερές αν δεν βγούμε στον δρόμο».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι οι προθέσεις κυβέρνησης και ΕΕ είναι να θυσιάσουν τις ανάγκες των συνταξιούχων στην πολεμική οικονομία, και μίλησε για τα νέα μέτρα που ετοιμάζουν, όπως η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. «Στόχο έχουν να μειώσουν και τις κρατικές δαπάνες για την Κοινωνική Ασφάλιση!», επεσήμανε και κάλεσε «να δημιουργήσουμε ένα κίνημα ενωτικό, ανεξάρτητα από τα συμφέροντα που υπηρετούν την κυβερνητική εναλλαγή (...) Να δουλέψουμε αποφασιστικά και οι συγκεντρώσεις που κάνουμε να γίνουν εφαλτήριο να μπουν κι άλλοι συνταξιούχοι στον αγώνα για να απολαμβάνουν τη ζωή οι πραγματικοί παραγωγοί του πλούτου, η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι, η νεολαία μας».

    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
