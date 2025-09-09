ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«Οχι στην καύση σκουπιδιών, ούτε στην Κοζάνη ούτε πουθενά»

Ηχηρό το μήνυμα και από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ |Νέα κινητοποίηση σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μεγάλο συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη

Αγωνιστικό μήνυμα πως δεν θα περάσουν τα επικίνδυνα σχέδια για καύση απορριμμάτων στάλθηκε από εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία και φορείς της Δυτικής Μακεδονίας στο μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, όπως είχε αποφασιστεί στη σύσκεψη συντονισμού που πραγματοποιήθηκε στις 21/8 στην Πτολεμαΐδα.

Τα συνθήματα «Η καύση και τα κέρδη τους μαυρίζουν τη ζωή μας, αντίσταση και αγώνας η απάντησή μας» και «Η δίκαιη ανάπτυξη είναι ένα ψέμα, φτώχεια, ανεργία, πανάκριβο το ρεύμα», που ήχησαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώθηκαν με τις φωνές χιλιάδων που αγωνίζονται κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή του λαού για την κερδοφορία των ομίλων.

Ξεχώρισε η φωνή των κατοίκων της Αχλάδας που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την προστασία της υγείας και της ζωής τους απέναντι στην ασύδοτη δράση των εταιρειών που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλούτο της περιοχής για να θησαυρίζουν με τις πλάτες του κράτους.

Επόμενος σταθμός του αγώνα ενάντια στην καύση είναι η σημερινή προγραμματισμένη παρέμβαση στις 5 μ.μ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης των σχεδίων για καύση απορριμμάτων, ενώ στις 8 μ.μ. θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη συντονισμού φορέων στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

Τα σωματεία και οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας καλούν να πληθύνει το κάλεσμα συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη στον χώρο της πρώην Νομαρχίας στην Κοζάνη κατά τη διάρκεια ψήφισης στο Περιφερειακό Συμβούλιο των επικίνδυνων σχεδίων για καύση απορριμμάτων στην περιοχή.