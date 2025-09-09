Η ... «σύμφωνη γνώμη» του εργαζόμενου στην πράξη

Μια ιδέα για το τι σημαίνει ο γελοίος ισχυρισμός της κυβέρνησης περί της ...«σύμφωνης γνώμης των εργαζόμενων» στη δουλειά όπως, όσο και όποτε θέλει η εργοδοσία, έρχεται και από τον κλάδο της Ενέργειας.

Χαρακτηριστική είναι η «ενημέρωση» της εργοδοσίας της εταιρείας «MECCANICA» προς το προσωπικό. Με ένα απλό μήνυμα λοιπόν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εργασίες καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνονται τρεις μέρες πριν ότι αν είχαν κανονίσει κάτι για το Σάββατο, ας το ...ξεχάσουν αφού δουλεύουν: «Λόγω φόρτου εργασίας είναι αναγκαίο να εργαστείτε το Σάββατο 6/9/2025», λέει η εργοδοσία συμπληρώνοντας ότι το ...ακριβές πρόγραμμα εργασίας θα ανακοινωθεί μία ημέρα πριν!

«Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω», είναι η κατακλείδα της «ελευθερίας» των εργαζομένων να ...επιλέξουν αν θα εργαστούν χωρίς «καταναγκασμούς», όπως τσαμπουνάει κάθε μέρα στα κανάλια η υπουργός Εργασίας.

Φυσικά, όπως σημειώνει και το Σωματείο, κανένας εργαζόμενος δεν ρωτήθηκε αν μπορεί ή αν θέλει να εργαστεί το Σάββατο. «Αυτή είναι η πραγματικότητα με βάση τους νόμους που ψηφίζουν και προστίθενται στο αντεργατικό πλαίσιο, διαμορφώνοντας μια εργασιακή ζούγκλα», τονίζεται στην ανακοίνωσή του. Γι' αυτό και το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην υποχωρήσουν σε κανένα κάλεσμα για «πιστή τήρηση των παραπάνω», αντίθετα να παλέψουν για ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο.