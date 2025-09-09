ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές - είναι ρεαλιστικό σήμερα να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος

Σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε:

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειάς. Εδώ και τώρα αυτό να αποσυρθεί!

Χρειάζεται σήμερα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αξιοπρεπείς μισθοί, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ».