Σε 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο τα ταξί

Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν, σήμερα κι αύριο, οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, μετά από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Σήμερα, στη διάρκεια της απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στις 10 π.μ. στον ΣΑΤΑ, πεζοί.

Οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι, με την οποία δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών ιδιωτικής χρήσης από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας περαιτέρω τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται, να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου.

Στο κάλεσμά τους, οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί αναδεικνύουν ότι η κυβέρνηση προχωράει βήμα - βήμα στην απελευθέρωση του επαγγέλματος, συνεχίζοντας την πολιτική όλων των κυβερνήσεων από το 2011 και μετά, πιστή στις κατευθύνσεις της ΕΕ και των μονοπωλίων στη μεταφορά και στον τουρισμό. «Η πορεία αυτή», σημειώνουν, «ήταν προκαθορισμένη και καθυστέρησε μόνο γιατί ο κλάδος βάζει αγωνιστικά εμπόδια».

Παράλληλα, οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί καλούν τους αυτοκινητιστές να παλέψουν και ενάντια «σε όλα όσα δυσκολεύουν τη ζωή μας, εξαφανίζουν το εισόδημά μας, φθείρουν την υγεία μας, καταστρέφουν την καθημερινότητά μας». Για όλα αυτά χρειάζεται «να παλεύουμε μαζί με τους συμμάχους μας, όλους τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που έχουμε κοινά προβλήματα, ίδιες ανάγκες ενάντια στον κοινό αντίπαλο που είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπώλια και οι κυβερνήσεις τους».

Στην κατεύθυνση αυτή, προβάλλουν το διεκδικητικό πλαίσιο με αιτήματα για κατάργηση του νόμου της τεκμαρτής φορολόγησης, για φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα με βάση τα πραγματικά έσοδα - έξοδα, αλλά και επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος. Επίσης, μια σειρά αιτήματα για την προστασία του εισοδήματος, όπως κατάργηση της προκαταβολής φόρου και ΕΝΦΙΑ του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, διαγραφή χρεών προς ΕΦΚΑ λόγω πανδημίας κ.ά.