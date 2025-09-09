«Καζάνι που βράζει» οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς

«Καζάνι που βράζει» είναι οι χώροι δουλειάς, καθώς τα συνδικάτα ανεβάζουν ταχύτητα μπροστά στην απεργία. Ηδη το χθεσινό συλλαλητήριο στην Αθήνα έδωσε τον παλμό και το στίγμα της κλιμάκωσης.

«Ποιο 13ωρο;», μας λέει εργαζόμενη στο Εμπόριο που διαδηλώνει με το πανό του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων: «Εδώ, 6ωρη είμαι, δουλεύω κάθε μέρα 2 ώρες υπερωρία και δεν αντέχω». Αλλοι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ καταγγέλλουν ότι τώρα τους θερινούς μήνες δούλευαν πολύ παραπάνω από 8ωρο, πολλοί δούλευαν και Σάββατα χωρίς να «δηλώνονται».

Εκεί και το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού - Ξενοδοχείων, που μετά και την ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του, έχει απλώσει τη δράση του. Καθημερινές είναι οι συσκέψεις και οι περιοδείες σε μεγάλα ξενοδοχεία και άλλους χώρους του κλάδου. «Το 13ωρο για μένα σημαίνει ότι θα πρέπει να καθαρίζω 2 δωμάτια επιπλέον. Δηλαδή ο εργοδότης θα βγάλει δυόμισι χιλιάρικα και εγώ ...35 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, όχι», ήταν η πληρωμένη απάντηση καμαριέρας στην ελεεινή προπαγάνδα της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, τα εργατικά «ατυχήματα», που ήδη θερίζουν στον κλάδο τους, δείχνουν οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Αυτά «θα επεκταθούν με τα 13ωρα», προειδοποιούν, με το Συνδικάτο να αλωνίζει τους χώρους δουλειάς.

Οι δε εργαζόμενοι στις τράπεζες, κατά τις περιοδείες που πραγματοποιεί το κλαδικό Σωματείο στο Χρηματοπιστωτικό, καταγγέλλουν ότι πέρα απ' όλα τα άλλα το νομοσχέδιο τους στερεί τη δυνατότητα να προγραμματίσουν αναψυχή και ξεκούραση με τις οικογένειές τους. Κι αυτό γιατί η «συνεννόηση» σημαίνει υλοποίηση ενός ακόμα διακαούς πόθου των εργοδοτών: Να ξεμπερδεύουν με την ενιαία άδεια αναψυχής, να μοιράζουν τριημεράκια όποτε τους βολεύει...

«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της κυβέρνησης», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εκεί θα το στείλουν οι εργαζόμενοι... «Ολοι στην απεργία», λένε με μια φωνή.