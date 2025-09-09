Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«Καζάνι που βράζει» οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς

«Καζάνι που βράζει» είναι οι χώροι δουλειάς, καθώς τα συνδικάτα ανεβάζουν ταχύτητα μπροστά στην απεργία. Ηδη το χθεσινό συλλαλητήριο στην Αθήνα έδωσε τον παλμό και το στίγμα της κλιμάκωσης.

«Ποιο 13ωρο;», μας λέει εργαζόμενη στο Εμπόριο που διαδηλώνει με το πανό του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων: «Εδώ, 6ωρη είμαι, δουλεύω κάθε μέρα 2 ώρες υπερωρία και δεν αντέχω». Αλλοι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ καταγγέλλουν ότι τώρα τους θερινούς μήνες δούλευαν πολύ παραπάνω από 8ωρο, πολλοί δούλευαν και Σάββατα χωρίς να «δηλώνονται».

Εκεί και το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού - Ξενοδοχείων, που μετά και την ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του, έχει απλώσει τη δράση του. Καθημερινές είναι οι συσκέψεις και οι περιοδείες σε μεγάλα ξενοδοχεία και άλλους χώρους του κλάδου. «Το 13ωρο για μένα σημαίνει ότι θα πρέπει να καθαρίζω 2 δωμάτια επιπλέον. Δηλαδή ο εργοδότης θα βγάλει δυόμισι χιλιάρικα και εγώ ...35 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, όχι», ήταν η πληρωμένη απάντηση καμαριέρας στην ελεεινή προπαγάνδα της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, τα εργατικά «ατυχήματα», που ήδη θερίζουν στον κλάδο τους, δείχνουν οι εργαζόμενοι στο Μέταλλο. Αυτά «θα επεκταθούν με τα 13ωρα», προειδοποιούν, με το Συνδικάτο να αλωνίζει τους χώρους δουλειάς.

Οι δε εργαζόμενοι στις τράπεζες, κατά τις περιοδείες που πραγματοποιεί το κλαδικό Σωματείο στο Χρηματοπιστωτικό, καταγγέλλουν ότι πέρα απ' όλα τα άλλα το νομοσχέδιο τους στερεί τη δυνατότητα να προγραμματίσουν αναψυχή και ξεκούραση με τις οικογένειές τους. Κι αυτό γιατί η «συνεννόηση» σημαίνει υλοποίηση ενός ακόμα διακαούς πόθου των εργοδοτών: Να ξεμπερδεύουν με την ενιαία άδεια αναψυχής, να μοιράζουν τριημεράκια όποτε τους βολεύει...

«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της κυβέρνησης», έγραφε χαρακτηριστικά το πανό της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εκεί θα το στείλουν οι εργαζόμενοι... «Ολοι στην απεργία», λένε με μια φωνή.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αποφασιστικό ΟΧΙ στο νομοσχέδιο της σκλαβιάς και από την Πάτρα
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Αθήνα, στέλνοντας μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης!
Ορμητικό λαϊκό ποτάμι: Καμία θυσία για τα κέρδη και τα γεράκια των πολέμων!
Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα για την προετοιμασία της απεργίας!
Διαδήλωσαν από όλη την Ελλάδα για πραγματικές αυξήσεις
Πανθεσσαλική σύσκεψη συντονισμού του αγώνα αυτήν την Πέμπτη
Οι απανωτές πυρκαγιές προειδοποιούν για επείγοντα μέτρα
Η ...«σύμφωνη γνώμη» του εργαζόμενου στην πράξη
Στους δρόμους και οι υγειονομικοί
 Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» προστίθεται στη μαύρη λίστα
 Σε 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο τα ταξί
 «Μπαλάκι» και οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία
 «Δώστε μεταχειρισμένα σεντόνια από ξενοδοχεία στο νοσοκομείο»
 Ακόμη ένας αποκλεισμός ΑμεΑ από την εργασία
 Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις
 Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές - είναι ρεαλιστικό σήμερα να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος
 Ενταση της ταξικής πάλης, με αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά
«Οχι στην καύση σκουπιδιών, ούτε στην Κοζάνη ούτε πουθενά»
 Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και φέτος εκτός Προσχολικής Αγωγής
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ