Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα για την προετοιμασία της απεργίας!

«Καμία αναμονή! Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα! Ολοι στη μάχη για την προετοιμασία της πανεργατικής μας απεργίας! Το λέμε και το εννοούμε. Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Το σημερινό μεγάλο μας συλλαλητήριο είναι η απόδειξη πως», τόνισε στην κεντρική ομιλία του στο μεγάλο συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη ΔΕΘ ο

Επεσήμανε ότι η αγωνιστική ετοιμότητα είναι μονόδρομος για όλη την εργατική τάξη και σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλους τους εργαζόμενους να προετοιμάσουν την απεργία σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη. Αυτός είναι ο δρόμος για να μπει φρένο στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας».

Μήνυμα αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης

Κατήγγειλε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με τις πλάτες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και τη θανάσιμη εμπλοκή της χώρας μας. «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ιστορικές ευθύνες, αλλά και όλες οι δυνάμεις που στηρίζουν τη "στρατηγική συμμαχία" με το Ισραήλ. Συμφωνούν με το να βρίσκονται ελληνικές φρεγάτες στην εμπόλεμη ζώνη. Με τις εξυπηρετήσεις στο Ισραήλ, όπως το ξεπούλημα της ΕΛΒΟ σε ισραηλινό μονοπώλιο. Στηρίζουν την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί που με τα λόγια των αφεντικών "ανοίγουν μεγάλες ευκαιρίες".





Ολοι μαζί στηρίζουν την απόφαση της κυβέρνησης να δοθούν πάνω από 25 δισ. στην πολεμική οικονομία, την ώρα που τα σχολεία ανοίγουν με χιλιάδες κενά, τα νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις, η μισή Ελλάδα κάηκε χωρίς αντιπυρικά έργα.

Δυναμώνουμε την πάλη μας, στον δρόμο που χάραξαν τα αδέρφια μας από το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, που δεν επέτρεψαν να φύγει σφαίρα προς το κράτος - δολοφόνο, οι συνδικαλιστές που καταδικάστηκαν γιατί απαίτησαν η Θεσσαλονίκη να είναι λιμάνι των λαών. Στον δρόμο της προχθεσινής μεγάλης συναυλίας - διαδήλωσης του Συνδικάτου Οικοδόμων».

Και κάλεσε σε κλιμάκωση της πάλης για απεμπλοκή της χώρας μας από το μακελειό, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να ξεκουμπιστεί το ΝΑΤΟικό στρατηγείο από τη Θεσσαλονίκη. Να πάρουν πόδι ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ από τους χώρους δουλειάς και από τα πανεπιστήμια. Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Δεν θα περάσει το αντεργατικό έκτρωμα για 13 ώρες δουλειά

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για 13 ώρες δουλειά είπε ότι «είναι ξεδιάντροποι όταν λένε ότι αποτελεί ελευθερία για τον εργαζόμενο η δουλειά 13 ώρες τη μέρα, το να κομματιάζουν την άδειά μας, να επιτρέπουν συμβάσεις δύο ημερών, ακόμα και για τα ανήλικα παιδιά μας.





Σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα διάφορα κομμάτια του, ο Βελόπουλος «όλοι τους στήριξαν το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, τις μόνο 11 ώρες ανάπαυσης. Το στρίμωγμα των μισθών στην "ανάπτυξη για όλους", δηλαδή για τους λίγους. Γι' αυτό σήμερα οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται "ελεύθερα" να δουλεύουν για 13ωρα, μπας και τα βγάλουν πέρα.

Καμιά εμπιστοσύνη σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Σε ξαναζεσταμένους "σωτήρες" όπως ο Τσίπρας. Που 6 χρόνια περιμέναμε τον τίτλο του διδακτορικού του και μας προέκυψε "εθνικός πατριωτισμός". Που επανεμφανίστηκε για να χαντακώσει τη λαϊκή οργή σε παραμύθια για δίκαιη ανάπτυξη και υγιή επιχειρηματικότητα.

(...) Σε αυτούς ανήκουν και οι θλιβερές ηγεσίες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που ζητάνε να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη, όταν όποιο νόμο κι αν σηκώσεις, από κάτω βρίσκεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Υπονομεύουν τους αγώνες και συνεχίζουν να λένε ότι λύση είναι ο κοινωνικός διάλογος.

Δεν θα τους περάσει!».

Τα αντιλαϊκά καλάθια της ΔΕΘ

«Πάντα τα καλάθια της ΔΕΘ ήταν αντιλαϊκά, αντεργατικά, άσχετα με το τι έλεγαν οι διάφοροι πρωθυπουργοί. Δίκαιη ανάπτυξη που έγινε μνημόνιο, κατάργηση μνημονίων με έναν νόμο που έγινε κι άλλο μνημόνιο.





Μας φέρνει εδώ ο πρωθυπουργός καθρεφτάκια των 2 δισ., αλλά ξέχασε μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τα 90 δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές του 1% του μεγάλου κεφαλαίου, ξέχασε τα 100 δισ. που χρωστάνε από τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Και σήμερα το καλάθι έχει αντί για ανακούφιση του λαού, αύξηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ. Αντί για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, 13ωρο. Αντί για επαναφορά του κλεμμένου 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, πειθαρχικές διώξεις σε όσους αγωνίζονται.

Αυτό είναι το σύστημά τους! Βαθιά αντιλαϊκό, βουτηγμένο στη σαπίλα, γιατί έχει θεό το κέρδος. Αυτή είναι η αιτία που γεννιούνται σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στελέχη των κομμάτων που στηρίζουν την ΚΑΠ να εμφανίζουν μπανανιές στον Ολυμπο. `Η με τη μαφία της Κρήτης, με την οποία συνδέονται πρώην υπουργοί, αλλά και Αμερικανοί και Ισραηλινοί, που όπως ειπώθηκε "κάνουν κουμάντο" στο νησί».

Δυναμώνουμε τα συνδικάτα, αλλάζουμε τους συσχετισμούς, για ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα

Και κλείνοντας την ομιλία του σημείωσε: «Ξέρουμε καλά πως μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να πετάξουμε και αυτόν τον νόμο στα σκουπίδια, όπως κάναμε με τόσους άλλους τα τελευταία χρόνια. Μόνο με τους αγώνες μας, στοχεύοντας στον πραγματικό ένοχο, τα κέρδη για μια χούφτα παράσιτα, μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Μόνο βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο ριζικές, θετικές εξελίξεις για τον λαό.





Σήμερα γίνεται να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Να έχουμε ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως θα γυρίσουμε από τη δουλειά υγιείς, μπορούμε να έχουμε εξασφαλισμένη Υγεία και Παιδεία. Στον αγώνα για μια τέτοια ζωή αξίζει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις!

Δυναμώνουμε τα συνδικάτα μας, βάζουμε στόχο να δημιουργήσουμε νέα! Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς υπέρ των εργαζομένων.

Να ενώσουμε τις σπίθες σε ένα ενιαίο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα που να αγκαλιάζει τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους φτωχούς επαγγελματίες, τη νεολαία».

Με μια φωνή - μια γροθιά κλιμακώνουν τον αγώνα

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Παροικίας, των αγροτών, των ΕΒΕ και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ο εργαζόμενος λαός υποδέχθηκε στο βήμα τον Χετέμ Ουντά, πρόεδρο της Παλαιστινιακής Παροικίας Θεσσαλονίκης. «Ο λαός της Παλαιστίνης δεν δέχεται καμία συμφωνία για προσφυγιά χωρίς επιστροφή. (...) Ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια στο κράτος του Ισραήλ που με τη γενοκτονία θέλει να κατακτήσει τη Λωρίδα της Γάζας», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα το καταφέρει!». Και συνέχισε: «Παλεύουμε για να σταματήσει η γενοκτονία, για να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει η βοήθεια. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη. Ξέρουμε ότι έχουμε την αλληλεγγύη σας. Εχουμε την αλληλεγγύη των λαών όλου του πλανήτη».





«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν σκύβουμε το κεφάλι!», είπε μιλώντας εκ μέρους τηςπρόεδρος τηςΚατήγγειλε την αστυνομία που με απόφαση της κυβέρνησης δεν επέτρεψε την είσοδο συμβολικού αριθμού τρακτέρ στην πόλη. Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα νέα εμπόδια που στήνει η κυβέρνηση για τη χορήγηση των επιδοτήσεων με την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Επίσης στο κόστος παραγωγής που εκτοξεύεται και στις εξευτελιστικές και κάτω του κόστους τιμές στα προϊόντα τους. Στις κατεστραμμένες παραγωγές που δεν αποζημιώνονται, στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους εξαιτίας της ευλογιάς και μένουν ξεκρέμαστοι, αλλά και στους μελισσοκόμους. Και ανακοίνωσε ότι με αφετηρία το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, οι αγρότες συνεχίζουν το επόμενο διάστημα με πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις.

Στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. Ζήτησε να παρθούν μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. «Είμαστε νοικοκύρηδες βιοπαλαιστές και μπορούμε να θρέψουμε όλη την Ελλάδα μέσα από την επικονίαση αρκεί να ενισχύσουν τον κλάδο μας», είπε.





σημείωσε πως η κυβέρνηση «για εμάς, τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, μοιράζει ψίχουλα και κοροϊδία. Τα τελευταία 15 χρόνια για τα λαϊκά στρώματα το καλάθι της οικονομίας έχει μόνο περιορισμούς, ενώ για τους μεγάλους έχει εξασφάλιση της κερδοφορίας τους». «Ξέρουμε ότι στην καπιταλιστική οικονομία τα συμφέροντά μας και η βελτίωση της ζωής μας πάει κόντρα στα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομιλών, τους οποίους εκπροσωπούν όλες οι κυβερνήσεις», σημείωσε καλώντας σε «πάλη για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας του μικρού επαγγελματία που σήμερα εξοντώνεται νύχτα - μέρα στη δουλειά, πνιγμένος στο άγχος και την ανασφάλεια, που μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε γραμμή σύγκρουσης και ανατροπής».

Ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, σημείωσε: «Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης και του αγώνα. Οργανωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από τα ταξικά συνδικάτα, δίνουμε την καθημερινή μάχη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Εμείς οι πολλοί κόντρα στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των λίγων. (...) Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εργοδοσία και τις συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος. Ενάντια στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Ενάντια στην τρομοκρατία της εργοδοσίας. Ενάντια στα σφαγεία των πολέμων».

Οχι άλλα Τέμπη, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!





Στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τηναναφέρθηκε ημιλώντας στη συγκέντρωση των συνδικάτων. Και ανέδειξε ότιπροσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στηντων αιτιών και των ενόχων του εγκλήματος. Πρακτική που «αποτελεί ξεκάθαρη προσπάθεια για να "βγουν λάδι" οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων που έφτιαξαν έναν σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα», «να ξεπλυθούν από τις ευθύνες τους όλοι οι ένοχοι σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση που επιτρέπουν στο όνομα του κέρδους να θυσιάζονται οι ζωές των παιδιών, των γονιών, των συντρόφων, των αδερφών μας».

Παρέθεσε μια σειρά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα και είπε: «Απέναντι σε αυτά τα γιατί και εκατοντάδες άλλα που είναι γραμμένα με το αίμα των παιδιών μας, η κυβέρνηση τολμάει να μας κουνάει το δάχτυλο. Ο,τι και να κάνουν, όμως, κράτος, δικαιοσύνη, κυβέρνηση και όσοι τους στηρίζουν, εμείς είμαστε αποφασισμένοι και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις αιτίες που οδήγησαν στην εγκληματική μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Μέχρι να πληρώσουν όλοι και να διαμορφωθούν όλοι οι όροι, ώστε να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Ανέφερε ότι σε αυτόν τον αγώνα «ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τη νεολαία, όλο τον λαό που καθημερινά παίζει τη ζωή του κορόνα - γράμματα στον σιδηρόδρομο, στους χώρους δουλειάς, παντού. (...) Για αυτό και εμείς οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών είμαστε σήμερα εδώ, στο συλλαλητήριο αυτό, ενώνοντας τις φωνές μας μαζί σας, φωνάζοντας μαζί με εσάς να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αγώνας μέχρι τέλους για τη δικαίωση».