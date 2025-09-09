Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και φέτος εκτός Προσχολικής Αγωγής

Τον αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών, για άλλη μια χρονιά, από τη δωρεάν Προσχολική Αγωγή καθώς και από τη δημιουργική απασχόληση καταγγέλλει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος που χορηγεί voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, η ΟΓΕ σημειώνει πως ενώ «τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (6 μηνών έως 4 ετών) είναι πάνω από 210.000», τα voucher που χορηγήθηκαν για βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι «μόνο 96.736». Μάλιστα, τα φετινά voucher είναι «8.000 λιγότερα από πέρυσι».

Οπως εξηγεί η Ομοσπονδία, αποκλείονται επίσης «βρέφη που οι γονείς τους ακόμα κι αν πήραν το κουπόνι (voucher) ψάχνουν απεγνωσμένα χωρίς αντίκρισμα για μια θέση σε έναν δημοτικό βρεφικό σταθμό στη γειτονιά τους, καθώς αυτοί που λειτουργούν είναι ελάχιστοι και σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν». Ετσι, «μεγάλο μέρος των παιδιών έως 3 ετών παραμένουν στο σπίτι, συνήθως με τις μητέρες, τις γιαγιάδες και τους παππούδες», ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά οι γονείς «είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ή δίδακτρα στους ιδιωτικούς».

Οσον αφορά τα ΚΔΑΠ, από το πρόγραμμα αποκλείστηκαν φέτος 50.000 παιδιά (5 έως 12 ετών), ενώ για ακόμα περισσότερα οι γονείς δεν έκαναν καν αίτηση, ενώ πασχίζουν να καλύψουν το κόστος για να έχουν τα παιδιά τους πρόσβαση «στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στη δημιουργική απασχόληση, στο παιχνίδι».

«Μας γεμίζει οργή και αγανάκτηση η πολιτική της κυβέρνησης που προωθεί αποσπασματικά και αντιλαϊκά μέτρα στο "όνομα" του δημογραφικού και συγχρόνως μετατρέπει τη δημόσια και δωρεάν Προσχολική Αγωγή και την ανάγκη των παιδιών μας για δημιουργική απασχόληση σε εμπόρευμα και "ευκαιρία" για λίγους και τυχερούς», τονίζει η ΟΓΕ. Στηλιτεύει την πολιτική όλων των κυβερνήσεων που υλοποιούν τις κατευθύνσεις της ΕΕ και «μετατρέπουν την Προσχολική Αγωγή από υποχρέωση του κράτους που θα παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά, σε ατομική υπόθεση κάθε οικογένειας». Στην κατεύθυνση αυτή, διεκδικεί αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη και σύγχρονη Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα για όλα τα παιδιά καθώς και δημόσια και δωρεάν Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.