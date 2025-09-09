ΛΕΥΚΑΔΑ

«Δώστε μεταχειρισμένα σεντόνια από ξενοδοχεία στο νοσοκομείο»

Μια ακόμη παραδοχή της άθλιας κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί το κάλεσμα του Επιμελητηρίου Λευκάδας προς τους ξενοδόχους του νησιού να προσφέρουν μεταχειρισμένα κλινοσκεπάσματα στο Νοσοκομείο της πόλης. Η σχετική πρωτοβουλία έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, πέραν όλων των άλλων, για το γεγονός πως πρόκειται για φθαρμένα κλινοσκεπάσματα.

«Γνωρίζουμε ότι πολλά καταλύματα αντικαθιστούν ή αποσύρουν κλινοσκεπάσματα που μπορεί να έχουν κάποιο ελάττωμα (μια μικρή τρύπα ή έχουν ξεφτίσει) και δεν μπορούν να δοθούν στους πελάτες. Βρίσκονται όμως ακόμη σε καλή κατάσταση και θα μπορούσαν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα στο νοσοκομείο», αναφερόταν σε σχετική επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου!

Για «ζητιανιά» που δείχνει πού οδηγεί η πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ για την Υγεία κάνει λόγο το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας.

«Τα νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές Υγείας στέκονται όρθια αποκλειστικά χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών, νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού έχοντας απέναντί τους την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων», υπογραμμίζει το ΕΚ και προσθέτει:

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε "μαγαζιά" που κόβουν τα κόστη, δηλαδή παροχές προς τους ασθενείς, για να έχουν κέρδη για τη λειτουργία τους. Είναι ενδεικτικό επίσης για τις προτεραιότητες των κυβερνήσεων που είναι επιλεκτικά ανίκανες να προστατέψουν τον λαό από τις φυσικές καταστροφές, αλλά ικανότατες να βρίσκουν δισεκατομμύρια για πολεμικές δαπάνες. Με τις τεράστιες απαιτήσεις για ζεστό χρήμα της πολεμικής οικονομίας, των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών και το 5% του ΑΕΠ για τους πολεμικούς σκοπούς, τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να καταλήξουν να μην έχουν ούτε κρεβάτια για τους ασθενείς».

Το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας καλεί τους εργαζόμενους και τον λευκαδίτικο λαό «να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, παλεύοντας για πραγματικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους».