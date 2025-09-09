ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ακόμη ένας αποκλεισμός ΑμεΑ από την εργασία

Ενα ακόμα παράδειγμα της εχθρότητας με την οποία αντιμετωπίζουν το κράτος και οι κυβερνήσεις του τα άτομα με αναπηρία έρχεται από την Κρήτη, με αποκλεισμό ΑμεΑ από το δικαίωμα της εργασίας.

Το γεγονός που αποδεικνύει πόσο κούφιες είναι οι επικλήσεις της ...συμπερίληψης από την κυβέρνηση φέρνει στην επιφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ (ΣΚΛΕ). Και πρόκειται για τον άδικο αποκλεισμό εργαζόμενης και μέλους του συνδέσμου, από τον διορισμό της στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης. Αιτιολογία του αποκλεισμού είναι η αναπηρία της!

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι η εργαζόμενη ήταν επιτυχούσα στον πίνακα διοριστέων (προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2024), αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ηρακλείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε γνωμάτευσή της κρίνει ότι «δεν έχει τη φυσική καταλληλότητα να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης», καθώς φέρει ποσοστό κινητικής αναπηρίας και «συνεπώς δεν μπορεί να διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις».

Ο ΣΚΛΕ επισημαίνει ότι «το συγκεκριμένο περιστατικό επιβεβαιώνει δραματική εικόνα, όπου, σύμφωνα με τη Eurostat, το 50,7% των οικογενειών των ΑμεΑ - χρονίως πασχόντων ζει στο όριο της φτώχειας, ενώ σημαντικό τμήμα του παραγωγικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία είναι αποκλεισμένο από την εργασία».

Την απαράδεκτη γνωμάτευση όπως και την άκριτη αποδοχή της από την Περιφέρεια Κρήτης καταγγέλλει και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Ηρακλείου, απαιτώντας την άμεση ανάκλησή της και να προσληφθεί η κοινωνική λειτουργός στη θέση που είναι διοριστέα.

«Αποκαλύπτεται, για άλλη μία φορά, η αντεργατική πολιτική που εφαρμόζει η περιφερειακή αρχή, εξειδικεύοντας όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο κυβερνήσεων - ΕΕ», σημειώνει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Βρύσαλης, περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», συμπληρώνοντας: «Υστερα έχουν το θράσος να διακηρύσσουν τα περί δήθεν ένταξης και να διοργανώνουν φιέστες περί "συμπεριληπτικής" κοινωνίας και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες για τα "δικαιώματα". Η περιφερειακή αρχή οφείλει να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν σε βάρος της εργαζόμενης κοινωνικής λειτουργού ΑμεΑ και να σταματήσει αυτή η κατάντια, να ανακληθεί εδώ και τώρα η απαράδεκτη απόφαση αποκλεισμού της από τον διορισμό της, που κατάφερε δίκαια ως επιτυχούσα του ΑΣΕΠ».