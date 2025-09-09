ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι απανωτές πυρκαγιές προειδοποιούν για επείγοντα μέτρα

Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή με αφορμή τα νοσοκομεία που «λαμπάδιασαν» το τελευταίο διάστημα

Τις απανωτές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σεφανερώνοντας επικίνδυνες ελλείψεις στην πρόληψη σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους, φέρνει στο επίκεντρο το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματοςπρος τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Σημειώνεται πως μόνο το τελευταίο διάστημα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στα νοσοκομεία «Η Σωτηρία», «Τζάνειο, «Ο Αγιος Ανδρέας», όπως και στο ιδιωτικό «Metropolitan» στον Χολαργό.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση του Κόμματος, «οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στις άμεσες επιπτώσεις, αλλά και στις μακροπρόθεσμες, λόγω επικίνδυνων ουσιών που εκλύονται κατά την καύση. Η σημασία του θέματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα νοσοκομεία αποτελούν χώρους μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, με ασθενείς που κατά κανόνα χρειάζονται άμεση στήριξη από το προσωπικό, είτε στον χώρο νοσηλείας είτε για τη μετακίνησή τους».

Στην Ερώτηση εντοπίζεται ακόμα το γεγονός ότι τέτοιες πυρκαγιές, πρόσφατες και παλιότερες, φανερώνουν τον συνδυασμό παλαιότητας εγκαταστάσεων, έλλειψης σύγχρονων τεχνικών μέσων, ανυπαρξίας σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και σοβαρής υποστελέχωσης. «Η αιτία βρίσκεται στη διαχρονική πολιτική που θεωρεί "κόστος" τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και όλων των αστικών κυβερνήσεων. Η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και του υγειονομικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ανάθεση κρίσιμων υπηρεσιών σε εργολάβους - ιδιώτες, υπονομεύει την πρόληψη και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις και ατυχήματα», τονίζεται.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της πολιτικής «αυτοχρηματοδότησης», που αφήνει εκτός «επιλέξιμων» δαπανών έργα πρόληψης, υποδομής και ασφάλειας, με πρόσχημα το «κόστος», όπως επίσης είναι η απουσία τμημάτων Ιατρικής της Εργασίας και εξειδικευμένων εργαστηρίων για μετρήσεις παραγόντων κινδύνου.

Με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ να αναδεικνύει «τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων Υγείας και την προστασία ασθενών και εργαζομένων από την εκδήλωση πυρκαγιών», η Ερώτηση θέτει στο επίκεντρο τα εξής που απαιτούνται σήμερα: