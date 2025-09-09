Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι απανωτές πυρκαγιές προειδοποιούν για επείγοντα μέτρα

Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή με αφορμή τα νοσοκομεία που «λαμπάδιασαν» το τελευταίο διάστημα

Από την πρόσφατη μεγάλη φωτιά στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα
Από την πρόσφατη μεγάλη φωτιά στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» στην Πάτρα
Τις απανωτές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, φανερώνοντας επικίνδυνες ελλείψεις στην πρόληψη σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους, φέρνει στο επίκεντρο το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Σημειώνεται πως μόνο το τελευταίο διάστημα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στα νοσοκομεία «Η Σωτηρία», «Τζάνειο, «Ο Αγιος Ανδρέας», όπως και στο ιδιωτικό «Metropolitan» στον Χολαργό.

Οπως σημειώνεται στην Ερώτηση του Κόμματος, «οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στις άμεσες επιπτώσεις, αλλά και στις μακροπρόθεσμες, λόγω επικίνδυνων ουσιών που εκλύονται κατά την καύση. Η σημασία του θέματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα νοσοκομεία αποτελούν χώρους μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, με ασθενείς που κατά κανόνα χρειάζονται άμεση στήριξη από το προσωπικό, είτε στον χώρο νοσηλείας είτε για τη μετακίνησή τους».

Στην Ερώτηση εντοπίζεται ακόμα το γεγονός ότι τέτοιες πυρκαγιές, πρόσφατες και παλιότερες, φανερώνουν τον συνδυασμό παλαιότητας εγκαταστάσεων, έλλειψης σύγχρονων τεχνικών μέσων, ανυπαρξίας σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και σοβαρής υποστελέχωσης. «Η αιτία βρίσκεται στη διαχρονική πολιτική που θεωρεί "κόστος" τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και όλων των αστικών κυβερνήσεων. Η υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και του υγειονομικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ανάθεση κρίσιμων υπηρεσιών σε εργολάβους - ιδιώτες, υπονομεύει την πρόληψη και την εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις και ατυχήματα», τονίζεται.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της πολιτικής «αυτοχρηματοδότησης», που αφήνει εκτός «επιλέξιμων» δαπανών έργα πρόληψης, υποδομής και ασφάλειας, με πρόσχημα το «κόστος», όπως επίσης είναι η απουσία τμημάτων Ιατρικής της Εργασίας και εξειδικευμένων εργαστηρίων για μετρήσεις παραγόντων κινδύνου.

Με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ να αναδεικνύει «τα επείγοντα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων Υγείας και την προστασία ασθενών και εργαζομένων από την εκδήλωση πυρκαγιών», η Ερώτηση θέτει στο επίκεντρο τα εξής που απαιτούνται σήμερα:

  • Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων με πλήρη εφαρμογή παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, συναγερμός, πυρόσβεση, οδεύσεις διαφυγής κ.ά.).
  • Ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας, τακτικό έλεγχο και προληπτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Σχέδια εκτάκτου ανάγκης με κριτήριο την προστασία ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών, με όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, με τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής στελέχωση με μόνιμο προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίες, στους υγειονομικούς, στο ΕΚΑΒ κ.ά., καθώς και η συγκρότηση εσωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης με Τεχνικούς Ασφάλειας, Ιατρούς Εργασίας και εξειδικευμένα εργαστήρια.
  • Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και αυστηρός έλεγχος εφαρμογής των μέτρων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αποφασιστικό ΟΧΙ στο νομοσχέδιο της σκλαβιάς και από την Πάτρα
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Αθήνα, στέλνοντας μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης!
Ορμητικό λαϊκό ποτάμι: Καμία θυσία για τα κέρδη και τα γεράκια των πολέμων!
Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα για την προετοιμασία της απεργίας!
Διαδήλωσαν από όλη την Ελλάδα για πραγματικές αυξήσεις
Πανθεσσαλική σύσκεψη συντονισμού του αγώνα αυτήν την Πέμπτη
Η ...«σύμφωνη γνώμη» του εργαζόμενου στην πράξη
 «Καζάνι που βράζει» οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς
Στους δρόμους και οι υγειονομικοί
 Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» προστίθεται στη μαύρη λίστα
 Σε 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο τα ταξί
 «Μπαλάκι» και οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία
 «Δώστε μεταχειρισμένα σεντόνια από ξενοδοχεία στο νοσοκομείο»
 Ακόμη ένας αποκλεισμός ΑμεΑ από την εργασία
 Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις
 Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές - είναι ρεαλιστικό σήμερα να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος
 Ενταση της ταξικής πάλης, με αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά
«Οχι στην καύση σκουπιδιών, ούτε στην Κοζάνη ούτε πουθενά»
 Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και φέτος εκτός Προσχολικής Αγωγής
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ