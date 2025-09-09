ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανθεσσαλική σύσκεψη συντονισμού του αγώνα αυτήν την Πέμπτη

Σε σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης του αγώνα σε πανθεσσαλικό επίπεδο προχωρούν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά Καρδίτσας. Η απόφαση γι' αυτήν είχε παρθεί τον προηγούμενο μήνα σε σύσκεψη συντονισμού των ΔΣ των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Στο φόντο των μαχητικών κινητοποιήσεων των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, που οργανώθηκαν και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας το διάστημα του καλοκαιριού αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel», η σύσκεψη της Πέμπτης θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στον κοινό αγώνα που δίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οξύνει τα προβλήματά τους και τους φέρνει στα όρια της επιβίωσης. Οι Ομοσπονδίες των Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη σύσκεψη, με στόχο να συναποφασίσουν την κλιμάκωση της πάλης τους.

Οπως επισημαίνει στο κάλεσμά της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), «όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύξαμε αγώνες, ακόμα και μέσα στο κατακαλόκαιρο. Μόνο μέσα από τους αγώνες μας, τη λειτουργία των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, τη συσπείρωση της πλειοψηφίας των αγροτών, θα δώσουμε τη μάχη για την επιβίωσή μας».

Υπενθυμίζει ότι «οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι βρισκόμαστε σε έναν συνεχή αγώνα διεκδίκησης, και αυτό γιατί και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά, που δεν μας επιτρέπουν να επιβιώσουμε. Αλλωστε πέρασαν 2 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες του "Daniel", με την επιλεκτική κρατική ανικανότητα αντιμετώπισης των συνεπειών να τη ζούμε έως σήμερα, ενώ οι δικογραφίες προς τους αγωνιζόμενους αγρότες πάνε η μία μετά την άλλη».

Ξεκαθαρίζει ότι αυτό είναι «το αποτέλεσμα όλων των νόμων και των αποφάσεων της ΚΑΠ της ΕΕ, των ελληνικών κυβερνήσεων. Στόχος τους είναι να συγκεντρωθούν η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια μεγαλοαγροτών και μεγαλοεπιχειρηματιών, και οι υπόλοιποι να γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι.

Δίνουμε τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, τα άλλα λαϊκά στρώματα που έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινούς αντιπάλους. Εχουμε βρεθεί μαζί σε δεκάδες μάχες και πολλές φορές έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στους αγώνες μας. Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς και για τον νέο κύκλο των πανελλαδικά συντονισμένων κινητοποιήσεων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την περιοχή μας, τη Θεσσαλία».

«Προχωράμε στο επόμενο βήμα συντονισμού για τους επόμενους αγώνες που έρχονται», τονίζει και καλεί όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής να συμμετάσχουν.

Κινητοποιήσεις στην Κρήτη

Στο μεταξύ, την Παρασκευή εκατοντάδες κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πετρέ στα Χανιά και στον κόμβο του Παλαιοκάστρου στο Ηράκλειο, όπου απέκλεισαν για ώρες τον ΒΟΑΚ.

Αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων επέδωσε τα αιτήματά τους στην Περιφέρεια και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διεκδικώντας να πληρωθούν άμεσα οι επιδοτήσεις που οφείλονται και να παρθούν μέτρα προστασίας της παραγωγής τους.

Η κινητοποίηση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου απέκλεισαν τους κόμβους γύρω από αυτό. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση και εργοδοτικοί φορείς του Τουρισμού έκαναν προσπάθεια να ενεργοποιήσουν τον «κοινωνικό αυτοματισμό», συκοφαντώντας τους κτηνοτρόφους και κάνοντας λόγο για ...υπονόμευση του «τουριστικού προϊόντος».