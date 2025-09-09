Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις

Σε μια σειρά πόλεις συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις εργατικών σωματείων ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς:

Σήμερα Τρίτη:

- Αίγιο, 8 μ.μ. κεντρική πλατεία

- Αργος, 7 μ.μ. πλατεία Αγίου Πέτρου

- Αρτα, 7.30 μ.μ. πλατεία Κιλκίς

- Ζάκυνθος, 8 μ.μ. πρώην Νομαρχία

- Κέρκυρα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο

- Κόρινθος, 8 μ.μ. Εθνική Τράπεζα

- Λευκάδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Αγίου Μηνά

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Δικαστηρίων

Αύριο Τετάρτη:

- Λάρισα, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 7 μ.μ. δημαρχείο

- Τρίπολη, 7 μ.μ. πλατεία Πετρινού

Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη:

- Βόλος, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Γιάννενα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Μυτιλήνη, 7 μ.μ. πλατεία Σαπφούς

- Χανιά, 7 μ.μ. πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

