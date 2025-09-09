Σε μια σειρά πόλεις συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις εργατικών σωματείων ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς:
Σήμερα Τρίτη:
- Αίγιο, 8 μ.μ. κεντρική πλατεία
- Αργος, 7 μ.μ. πλατεία Αγίου Πέτρου
- Αρτα, 7.30 μ.μ. πλατεία Κιλκίς
- Ζάκυνθος, 8 μ.μ. πρώην Νομαρχία
- Κέρκυρα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο
- Κόρινθος, 8 μ.μ. Εθνική Τράπεζα
- Λευκάδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Αγίου Μηνά
- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Δικαστηρίων
Αύριο Τετάρτη:
- Λάρισα, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία
- Ρέθυμνο, 7 μ.μ. δημαρχείο
- Τρίπολη, 7 μ.μ. πλατεία Πετρινού
Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη:
- Βόλος, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
- Γιάννενα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο
- Ηράκλειο, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
- Λαμία, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
- Μυτιλήνη, 7 μ.μ. πλατεία Σαπφούς
- Χανιά, 7 μ.μ. πλατεία Δημοτικής Αγοράς