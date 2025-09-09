Στους δρόμους και οι υγειονομικοί

Τον χορό των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ άνοιξαν το πρωί της Παρασκευής οι υγειονομικοί.

Εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία, στην Πρόνοια, στην Ψυχική Υγεία, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα και στο ΕΚΑΒ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, με τα πανό των σωματείων τους λαο κρατώντας μαύρα μπαλόνια, πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης, με κατεύθυνση το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Απαίτησαν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ενώ είπαν ΟΧΙ στα απογευματινά χειρουργεία και στην είσοδο ιδιωτών γιατρών.

Οι πυροσβέστες

Με δικό της μαζικό μπλοκ συμμετείχε στην κινητοποίηση των ένστολων στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παρασκευής, η «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών» (ΕΑΚΠ).

Οι πυροσβέστες, που για ένα ακόμα καλοκαίρι εξοντώθηκαν κυριολεκτικά, απαίτησαν εδώ και τώρα λύση στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και μέσων, για να μην ξαναζήσουν άλλο Μάτι ή άλλη Ηλεία, με εκατόμβες νεκρών.

Συσπειρωμένοι κάτω από το πλαίσιο της ΕΑΚΠ απαίτησαν άμεση κάλυψη των 4.000 κενών του Πυροσβεστικού Σώματος, με επείγουσες προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, που θα καλύψουν τις ανάγκες μάχιμων Σταθμών και Υπηρεσιών.





Επίσης: Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού και σύνταξης. Εφαρμογή 5ήμερης βδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Να καταργηθεί κάθε διάταξη που προωθεί ελαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και εξαντλητικά ωράρια, με τη δικαιολογία των ολοένα και πιο συχνών «έκτακτων» υπηρεσιακών αναγκών. Να ενταχθεί το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος στα Βαρέα, Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Να πάψει το ξεσπίτωμά τους μέσω των διατάξεων περί μεταθέσεων. Να προχωρήσει η αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και να κατοχυρωθεί το δικαίωμά τους στην απεργία.