ΙΚΕΑ
Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» προστίθεται στη μαύρη λίστα

Είναι το τρίτο σε μικρό χρονικό διάστημα, καταγγέλλει ο ΣΕΑ

Ενα ακόμα περιστατικό προστίθεται στη μεγάλη λίστα με τα εργατικά «ατυχήματα» εργαζομένων στο Εμπόριο, αυτήν τη φορά στην αποθήκη των ΙΚΕΑ στον Κηφισό.

Οπως καταγγέλλουν ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ) και οι εκλεγμένοι με τη ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζόμενων στα ΙΚΕΑ, ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά την Παρασκευή, στο τρίτο εργατικό «ατύχημα» που σημειώνεται στη συγκεκριμένη εταιρεία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το Σωματείο επισημαίνει ότι ήταν θέμα χρόνου να ξανασυμβεί, καθώς δεν τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, ούτε υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για τις εργασίες εντός αποθήκης.

Τόσο ο ΣΕΑ όσο και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας πραγματοποίησαν παρέμβαση στη διοίκηση των ΙΚΕΑ, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και να καταγραφεί ως εργατικό ατύχημα.

«Δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση», καταγγέλλει ο ΣΕΑ, καθώς οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει αρένες θανάτου και τραυματισμών, λόγω της έλλειψης μέτρων, καθώς για τους εργοδότες αυτά αποτελούν κόστος που είναι σε συνεχή περικοπή.

Ενώ γίνονται αυτά, οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν την κυβέρνηση που φέρνει 13ωρη εργασία, θέτοντας ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τα Σωματεία απαιτούν να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια και να αναλάβει εξολοκλήρου η εργοδοσία τα κόστη νοσηλείας και αποκατάστασης του συναδέλφου τους.

    

