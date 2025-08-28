Συσκέψεις συντονισμού από σωματεία ενάντια στο νέο σφαγείο

Ανοικτή σύσκεψη - συζήτηση ενάντια στο νέο αντεργατικό τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία, διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και τα σωματεία της δύναμής του, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του ΕΚ στο Λαύριο (Δανουκάρα 7). «Σήμερα που η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της εργασίας έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα εξέλιξης, ο εργαζόμενος λαός αναγκάζεται να ζει ολοένα και χειρότερα», τονίζει το Εργατικό Κέντρο καλώντας σωματεία, φορείς και εργαζόμενους «να συντονίσουμε τα βήματά μας, να οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση, κόντρα στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας που μας θέλουν δούλους τον 21ο αιώνα».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση της Κεντρικής του Διοίκησης, μαζί με εκπροσώπους των επιχειρησιακών σωματείων, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στα γραφεία του με θέμα την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία.

Στα Τρίκαλα, κάλεσμα σε ανοιχτή σύσκεψη στα πρωτοβάθμια εργατικά σωματεία, τους εργαζόμενους και τους υπόλοιπους μαζικούς φορείς απευθύνει το Εργατικό Κέντρο (ΕΚΤ), για το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων του.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων βρίσκεται, άλλωστε, σε ετοιμότητα για να δοθεί απεργιακή απάντηση στο νομοσχέδιο έκτρωμα για την 13ωρη εργασία ενώ προετοιμάζει και τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου, δρομολογώντας λεωφορεία που θα αναχωρήσουν την ίδια μέρα στις 12.30 μ.μ. από την κεντρική Πλατεία της πόλης.