ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Απεργούν σήμερα και διαδηλώνουν: Η διεκδίκηση δεν είναι «πειθαρχικό παράπτωμα»

Με πανελλαδική 24ωρη απεργία σήμερα Πέμπτη και συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις απαντούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική τους δράση μέσα από την «αναμόρφωση» του πειθαρχικού δικαίου.

Απέναντι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εισάγεται σήμερα για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, Ομοσπονδίες, σωματεία και Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ απεργούν και διαδηλώνουν πως η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν είναι «πειθαρχικό παράπτωμα». Παράλληλα, προειδοποιούν πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στο Δημόσιο αλλά όλο τον λαό, αφού θωρακίζουν ακόμα περισσότερο ένα κράτος εχθρικό για τις ανάγκες του.

Στο πλαίσιο της απεργίας, που έχει προκηρυχθεί με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, τα σωματεία οργανώνουν συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις. Στην Αθήνα, συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην Παλιά Βουλή και πορεία στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Εργαζόμενοι και σωματεία σε δημόσια νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας, σύλλογοι εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην Παιδεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε δήμους και Περιφέρειες, εργαζόμενοι και σωματεία σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καλούν με ανακοινώσεις τους στην απεργία και τις συγκεντρώσεις, ξεκαθαρίζοντας πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποτελούν «αιτία πολέμου». Καταγγέλλουν τους προσχηματικούς κυβερνητικούς ισχυρισμούς που περιγράφουν ως στόχους του νομοσχεδίου την ενίσχυση της «διαφάνειας» και της «λογοδοσίας», τη βελτίωση της «αποτελεσματικότητας» και της «ταχύτητας» της πειθαρχικής διαδικασίας, την αντιμετώπιση «επίορκων» υπαλλήλων, ξεκαθαρίζοντας πως το νομοθέτημα στρέφεται ενάντια σε εργαζόμενους που διεκδικούν καλύτερους όρους δουλειάς, καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες, που δημοσιοποιούν τα κακώς κείμενα των υπηρεσιών τους, που αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργεί η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.

Το νομοσχέδιο ενισχύει τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που έχουν διατηρήσει σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις και δίνει συνέχεια στο πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών, υγειονομικών και άλλων εργαζομένων που αγωνίζονται.

Μεταξύ άλλων, εισάγει ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα την «άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης». Προσθέτει μάλιστα και νέα αδικήματα σε αυτά για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης - απόλυσης.

Διατηρεί την «ανάξια» ή «αναξιοπρεπή» συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως και την «παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας», ως λόγους οριστικής παύσης - απόλυσης, παραπτώματα που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον, για να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση.

Προβλέπει διευρυμένο και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών, εισάγει νέες ποινές, αυξάνει τα πρόστιμα που μπορούν να επιβάλουν πειθαρχικά οι προϊστάμενοι. Καταργεί τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και προβλέπει τη σύνθεσή τους αποκλειστικά από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, δηλαδή διορισμένους συμβούλους του Δημοσίου. Στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και επιδιώκει να καμφθεί κάθε φωνή αντίστασης στην κυβερνητική πολιτική.