ΠΟΛΥ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ

«Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου»

Βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης και ανταλλαγής πείρας, ώστε πιο αποφασιστικά να μπουν στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου που θα γίνει το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στην πλατεία ΧΑΝΘ, με στόχο να είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο των τελευταίων χρόνων, αποτέλεσε η πολύ μαζική, μαχητική, ζωντανή σύσκεψη των εργατικών σωματείων και άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσκεψη ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων, ξεπερνώντας σε συμμετοχή κάθε άλλη σύσκεψη που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ανέδειξε ότι σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι επαγγελματοβιοτεχνών, αγροτικοί σύλλογοι μπορούν να συζητάνε και οργανώνουν από κοινού την πάλη τους απέναντι σε κάθε επίθεση της κυβέρνησης και του κεφαλαίου.

Σταθμούς σημαντικούς στην πορεία προς το μεγάλο συλλαλητήριο αποτελούν σήμερα Πέμπτη η απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο και η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενάντια στην απόλυση συνδικαλιστή από την εταιρεία «Goldair Handling». Ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η απόφαση για απεργιακή κλιμάκωση μέσα στον Σεπτέμβρη.

ο «Ριζοσπάστης», δίνοντας συνέχεια στο ρεπορτάζ της σύσκεψης, μετά τη χτεσινή δημοσίευση της εισήγησης, παρουσιάζει σήμερα τη συζήτηση μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των σωματείων και των φορέων, όπως και την τοποθέτηση του Νίκου Μαυροκέφαλου, εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, οι επιπτώσεις στον λαό από την πολεμική οικονομία, το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο, το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, η παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας. Συνολικά δηλαδή οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και εργάζονται οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να δώσουν τη μάχη οι εργαζόμενοι, απέναντι στα σχέδια κράτους και εργοδοσίας, με οδηγό το σύνθημα «Δύναμή μας η οργάνωση. Δρόμος μας η ανατροπή. Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου».





Eurokinissi

Αποστομωτική η απάντηση των εργαζομένων στην κυβερνητική προπαγάνδα

Και ταυτόχρονα δόθηκε το μήνυμα ότι τα σωματεία τις επόμενες μέρες θα κάνουν τη νύχτα μέρα, με περιοδείες - συσκέψεις σε κάθε χώρο, για να ενημερώσουν τους εργαζόμενους και όλο τον λαό με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα, για την αναγκαιότητα μαχητικής απάντησης στα σχέδιά τους.

Ο Νίκος Νατζμέ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας, ανέφερε ότι «στην Ημαθία το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο συναντάει την αποστροφή των εργαζομένων. Η πείρα των εργαζομένων που ήδη βιώνουν μια τέτοια κατάσταση είναι αποστομωτική. Στέλνουμε στα τσακίδια τα σάπια επιχειρήματα της κυβέρνησης που είναι βγαλμένα από τα συρτάρια των βιομηχάνων και των εργοδοτών. Πάει πολύ να παρουσιάζουν το σχέδιο νόμου ως ελευθερία επιλογής για τους εργαζόμενους. Πόσο ελεύθεροι είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι που αναζητούν τα ένσημα με το κιάλι κάθε χρόνο; Επειδή λοιπόν εμείς παλεύουμε για τη δική μας ελευθερία, η οποία δεν χωράει μέσα σ' αυτό το σάπιο σύστημα των κερδών, όπου μια χούφτα κηφήνες που δεν ξέρουν να βιδώνουν ούτε μια βίδα κάνουν κουμάντο, στις 6 Σεπτέμβρη θα στείλουμε από τη Θεσσαλονίκη μια γερή γροθιά στις ορέξεις της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Για τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων μας στο συλλαλητήριο πραγματοποιούμε Γενικές Συνελεύσεις, όπως αυτή του νεοσύστατου παραρτήματος του σωματείου "Σκλαβενίτη" Βορείου Ελλάδος στον νομό μας την Κυριακή».





Eurokinissi

Προηγουμένως μετέφερε την πείρα από τους αγώνες των απολυμένων του «Βαρβαρέσου», των οικοδόμων, των εργαζομένων στα τρόφιμα που δίνουν τη μάχη για το ταμείο ανεργίας, τον μισθό, τις συνθήκες δουλειάς.

Ο Χρήστος Καραχρήστος, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας, που προσπαθεί να αντιστρέψει με επικοινωνιακά τερτίπια η κυβέρνηση. Μίλησε για την υποστελέχωση, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού για να καλύψουν τρύπες, αλλά και την παραπέρα εμβάθυνση της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων μονάδων με την είσοδο ιδιωτών γιατρών. «Πρόκειται για μπίζνα που βγάζει στο "σφυρί" τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός και ο ασθενής υποχρεούται να (ξανα)πληρώσει για ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις. Και την ώρα που συνεχίζει ο οδοστρωτήρας στον χώρο της Υγείας, η κυβέρνηση φέρνει το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η συνταγή όταν θέλουν να κλείσουν τα στόματα όσων υγειονομικών αντιστέκονται, αναδεικνύουν την αντιλαϊκή πολιτική τους και τις επιπτώσεις της στο ΕΣΥ, και διεκδικούν μαζί με τον υπόλοιπο λαό. Αν νομίζουν ότι θα μας φιμώσουν είναι βαθιά γελασμένοι! Το μόνο που δείχνουν είναι πως μας φοβούνται!».

Τρομοκρατικές απολύσεις συνδικαλιστών

Ο Παναγιώτης Χαριτίδης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στην απόλυσή του από την «Goldair Handling», τονίζοντας ότι δεν είναι τυχαία. «Εδώ και δύο χρόνια δουλεύω στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" και μαζί με τους συναδέλφους μου είμαστε αυτοί που καταφέρνουμε με τον δικό μας ιδρώτα και με το δικό μας αίμα να σημειώνονται τα ρεκόρ της επιβατικής κίνησης και η αμύθητη κερδοφορία των μονοπωλίων των αεροπορικών εταιρειών και των αερομεταφορών. 70% αύξηση τζίρου στην "Goldair Handling", ενώ εμείς κάθε μέρα κουβαλάμε 11-20 τόνους με τα χέρια μας για να θησαυρίζουν.

Απολύθηκα γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι δεν τους αφήσαμε σε χλωρό κλαρί, γιατί θεωρούμε απαράδεκτο να ζούμε με 800 και 850 ευρώ, να εργαζόμαστε με κυλιόμενο ωράριο, με απόσταση 11 ώρες από την επόμενή μας βάρδια και γιατί δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση κανένας συνάδελφός μας να μην μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του μετά τη δουλειά και να δει τα παιδιά του. Η 13ωρη εργασία σε μας θα σημαίνει νεκρούς, όπως έχει ήδη συμβεί στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου και στο αεροδρόμιο της Αθήνας», είπε. Και τέλος αναφέρθηκε και στις αεροσυνοδούς που αναγκάζονται να πραγματοποιούν τα δρομολόγια θανάτου των αεροπορικών εταιρειών προς το Τελ Αβίβ, ενώ πάνω από τα κεφάλια τους πέφτουν βόμβες.

Στην πείρα από την εργοδοτική επίθεση σε βάρος των εργαζομένων στο Καζίνο, που κλιμακώθηκε με την απόλυση του ίδιου, αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Νούσης, γραμματέας του Σωματείου εργαζομένων στο Καζίνο. Είπε πως η απόλυση είχε στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου.

Από τώρα οργανώνουμε απεργιακή απάντηση

Ο Θανάσης Κουτσουράς, μέλος του ΔΣ του ΕΚΘ, σημείωσε πως το νέο αντεργατικό έκτρωμα για τον εργάσιμο χρόνο είναι κατά παραγγελία των εργοδοτών και του ΣΕΒ. «Θέλουν να δουλεύουμε ήλιο με νύχτα. Να διευθετούν τον εργάσιμο χρόνο από μία εβδομάδα έως και 12 μήνες όπως και όποτε τους συμφέρει, να μας προσλαμβάνουν σήμερα και να μας απολύουν αύριο κ.α. Με αυτούς τους όρους δουλειάς θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η υγεία μας. Ηδη από την αρχή του χρόνου μετράμε δεκάδες νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς λόγω της εντατικοποίησης, της έλλειψης μέτρων προστασίας και των συνθηκών εργασίας», ανέφερε και τόνισε: «Τους λέμε: Πάρτε το πίσω τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε το νομοσχέδιο αυτό να εφαρμοστεί και να μας μετατρέψει σε σύγχρονους σκλάβους. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Από τώρα να οργανώσουμε την απεργιακή μας απάντηση», σημείωσε.

Τέλος, σχολίασε την ξεφτίλα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που στο ΕΚΘ συστήνει σε όσους διαφωνούν με το νομοσχέδιο για το 13ωρο να μπούνε στη δημόσια διαβούλευση και να κάνουν ...dislike στα άρθρα του νομοσχεδίου.

Ο Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Σωματείου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, ανέφερε πως «το προηγούμενο διάστημα, όταν βγήκαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το τι έρχεται, η σκέψη τους ήταν ότι αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να υλοποιηθεί το 13ωρο στα τρόφιμα, γιατί θα φεύγουμε από τα εργοστάσια νεκροί. Δίνουμε τη μάχη για να εκφραστεί μαζικά η αντίθεση των εργαζομένων. Ακόμα και αν περάσει το νομοσχέδιο, δική μας ευθύνη είναι να μην εφαρμοστεί στους χώρους δουλειάς. Μπαίνουμε μπροστά για να στήσουμε καινούργιες εστίες αντίστασης στους χώρους δουλειάς».

Ο Γιάννης Κουρμούλης, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, ανέδειξε ότι το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Και τόνισε ότι πρόκειται για αντιδραστικό νομοσχέδιο, που ποινικοποιεί όχι μόνο τη συνδικαλιστική δράση και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο Δημόσιο, αλλά ακόμα και την άσκηση κριτικής και τη διατύπωση καταγγελιών για τις τραγικές ελλείψεις και ανεπάρκειες του Δημοσίου.

«Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει στόχο τους επίορκους, στόχο έχει όλους εμάς», είπε. Και πρόσθεσε πως «η καταστολή και ποινικοποίηση της αγωνιστικής δράσης και στάσης είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της έντασης της εκμετάλλευσης και της επίθεσης στα δικαιώματά μας. Παίρνουν τα μέτρα τους σε ένα ρευστό σκηνικό, που η καπιταλιστική οικονομία έχει ζόρια και που οι φλόγες του πολέμου έχουν ξεπηδήσει και στην περιοχή μας και σε άλλα σημεία του πλανήτη.

Εμείς συνεχίζουμε με την ακλόνητη πεποίθηση ότι η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες μας. Οτι η μόνη δύναμη που μπορεί να ανακόψει την επίθεση στις ζωές μας είναι η δική μας δύναμη».

Η Στέλλα Ταχτσή, από το Σωματείο Σχολικών καθαριστριών «Τα καθαρά γάντια», αναφέρθηκε στις άθλιες εργασιακές σχέσεις, με συμβάσεις 3ωρης και 6ωρης εργασίας που ανανεώνονται κάθε 1η του Σεπτέμβρη. Περιγράφοντας την εντατικοποίηση είπε: «Μας λένε ότι στις 3 ώρες δουλειάς μπορούμε να καθαρίσουμε μια ολόκληρη σχολική μονάδα εφόσον βάσει αλγόριθμου κάθε σχολική αίθουσα χρειάζεται 4 λεπτά για να καθαριστεί. Αυτό είναι παράλογο». Επίσης κατήγγειλε ότι πολλοί δήμοι αρνούνται να αναγνωρίσουν τις 3ετίες τους, δεν τους χορηγούν ΜΑΠ, δεν δίνουν τα αναγκαία καθαριστικά και εργαλεία για τη σωστή καθαριότητα των σχολείων.

Ο Σταύρος Μωυσιάδης, πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας, μετέφερε την απόφαση του λαού της περιοχής να δώσει μαχητικό «παρών» στο συλλαλητήριο. Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πολιτικής απελευθέρωσης της Ενέργειας και τώρα της απολιγνιτοποίησης, που οδήγησε σε διάλυση των εργασιακών σχέσεων και αύξηση της ανεργίας, αλλά και στα σχέδια για τη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων. «Κλείνουν τις λιγνιτικές μονάδες με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος και από την πίσω πόρτα φέρνουν την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων», είπε. Και δήλωσε την απόφαση του λαού της περιοχής με συντονισμό της δράσης να ματαιώσει τα σχέδια για κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων και λειτουργία της καύσης, να βάλουν εμπόδια στο έκτρωμα για το 13ωρο.

Σε κοινό αγώνα η εργατική τάξη με τους βιοπαλαιστές αγρότες και μικρούς ΕΒΕ

Ο Δημήτρης Τσιουλάκος, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, μετέφερε την απόφαση των βιοπαλαιστών αγροτών να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων, αναδεικνύοντας ότι έχουν κοινό αντίπαλο την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τον ιδρώτα τους για τα κέρδη των λίγων. Αναφέρθηκε στην αγροτική παραγωγή της περιοχής, λέγοντας ότι «χάθηκαν κόποι μιας χρονιάς και ακόμα περιμένουμε να δούμε αποζημιώσεις. Ο ΕΛΓΑ παραμένει με κανονισμό που δεν καλύπτει και δεν αποζημιώνει στο 100%. Στην κτηνοτροφία η κατάσταση είναι δραματική. Οι ζωονόσοι καραδοκούν, τα κοπάδια μας κινδυνεύουν. Το κράτος δεν παίρνει μέτρα πρόληψης, δεν οργανώνει ελέγχους, δεν εξασφαλίζει εμβόλια και φάρμακα, ενώ οι αποζημιώσεις για τις απώλειες είναι ελάχιστες και καθυστερούν. Ετσι δεν μπορεί να σταθεί κτηνοτρόφος. Πάνω σε όλα αυτά έρχεται το αβάσταχτο κόστος παραγωγής. Ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές - όλα πανάκριβα. Μπαίνουμε στο χωράφι και μετράμε ζημιές από πριν σπείρουμε. Και όταν έρθει η ώρα να πουλήσουμε, μας περιμένουν οι εξευτελιστικές τιμές παραγωγού. Την ώρα που ο καταναλωτής πληρώνει χρυσάφι στο ράφι, εμείς πουλάμε κάτω από το κόστος. Οι μεγαλέμποροι και οι βιομήχανοι θησαυρίζουν και εμείς παλεύουμε για την επιβίωση».

Τέλος ο Τάσος Στρατής, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τούμπας, μετέφερε την οργή και την αγανάκτηση των μικρών επαγγελματιών και εμπόρων για την πολιτική φορολεηλασίας σε βάρος τους και την απόφασή τους να δυναμώσουν τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους. «Και για μας το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι γεμάτο με ωραία λόγια και στην πραγματικότητα με νέα βάρη. Οι διαρροές για μείωση του τεκμαρτού κατά 10% θα είναι μια τρύπα στο νερό, γιατί ουσιαστικά αφομοιώνεται από την έμμεση φορολογία. Μας φορολογούν για εισοδήματα που δεν έχουμε. Κι εμείς λιώνουμε όλη τη μέρα μέσα στο μαγαζί μας για ένα μεροκάματο. Είμαστε επαγγελματίες βιοπαλαιστές που μοχθούμε για μια αξιοπρεπή ζωή, είμαστε στην ίδια πλευρά με τους εργαζόμενους. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας», είπε.

Και οι φοιτητές στους δρόμους μαζί με όλο τον λαό

Ο Τάσος Μερτζιανίδης, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, αναφέρθηκε στην απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες των νεοεισακτέων φοιτητών για να βρουν σπίτι και τα μέτρα - κοροϊδία της κυβέρνησης. Ανέδειξε την πολιτική εγκατάλειψης της φοιτητικής μέριμνας και ταυτόχρονα την κλιμάκωση της επίθεσης σε βάρος τους με τις διαγραφές φοιτητών κ.λπ. «Η κυβέρνηση επιλέγει να μας διαγράψει αντί να μας στηρίξει με ουσιαστικά μέτρα. Με την πολιτική τους οι σπουδές μας έχουν γεμίσει εμπόδια. Φορτωνόμαστε το τεράστιο κόστος σπουδών και αναγκαζόμαστε σχεδόν ένας στους δύο να δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα και όσοι δουλεύουμε σεζόν χάνουμε δύο ολόκληρες εξεταστικές. Την ίδια ώρα, δεν έχουμε καθηγητές, εργαστήρια», είπε μεταξύ άλλων. Και δήλωσε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι στέκονται δίπλα στα εργατικά σωματεία στον αγώνα για δωρεάν σπουδές σήμερα και για τους όρους ζωής και εργασίας αύριο.