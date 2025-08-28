Κινητοποίηση των ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη

Κινητοποίηση για την επαναφορά του επιδόματος ΔΕΘ και των ΒΑΕ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, οργανώνει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στις 11 π.μ., στο ΥΜΑΘ, ενόψει της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη, στη σεζόν που τελειώνει, «οι αφίξεις χτύπησαν πάλι κόκκινο. Οι καμαριέρες έκαναν ακόμα και 20 δωμάτια την ημέρα, που ο μέσος όρος τιμής τους είναι 130 ευρώ την ημέρα! Μάγειρες έφταναν να κάνουν 16ωρα, ενώ στα pool bars συνάδελφοι λιποθυμούσαν από τη ζέστη. Και ενώ πάλι, ενόψει ΔΕΘ θα φτάσουν το 100% πληρότητα τα ξενοδοχεία, και ενώ η εντατικοποίηση θα κλιμακωθεί, αρνούνται οι ξενοδόχοι να συζητήσουν για επαναφορά του επιδόματος ΔΕΘ».

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο επίδομα, οι εργαζόμενοι το είχαν κατακτήσει στο παρελθόν με τη δράση που οργανώθηκε από τις ταξικές δυνάμεις. Επίσης, το συνδικάτο τονίζει ότι η εργοδοσία έχει «αρωγούς» την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας του κλάδου (ΠΟΕΕΤ), αφού όπως σημειώνει, καλώντας τους εργαζόμενους να τους γυρίσουν την πλάτη: «Υπέγραψαν την κατάργηση του 5ημέρου και 8ώρου, βάζουν πλάτη στην εργοδοσία, συντηρούν τη λογική της ανάθεσης και του μικρότερου κακού. Ενώ οι ξενοδόχοι μπουκώνουν στα κέρδη, ενώ στις καμαριέρες και τους συντηρητές δεν φτάνει ο μισθός ούτε για 15 μέρες, η πλειοψηφία της ΠΟΕΕΤ δεν έχει οργανώσει ούτε μια κινητοποίηση».

Με αφορμή και την κινητοποίηση, το ΣΕΤΕΠΕ μαζί με την απαίτηση για την επαναφορά του επιδόματος ΔΕΘ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς μέσα από ΣΣΕ, 5ήμερο - 7ωρο, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, επαναφορά των ΒΑΕ και του εφάπαξ στην 20ετία.