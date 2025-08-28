ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας

Την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας στο προσωπικό της σχολικής καθαριότητας, που κάθε χρονιά πετιέται στην ανεργία με το κλείσιμο των σχολείων, καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ). Εργαζόμενες και εργαζόμενοι που μετρούν σχεδόν δύο μήνες στην ανεργία περιμένουν ακόμα να πάρουν το επίδομα ενώ πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια των ανέργων να επιβιώσουν μέχρι να πιάσουν ξανά δουλειά θέτει το σύστημα της χορήγησης του επιδόματος μέσω «προπληρωμένης κάρτας».

Χτες, η Ομοσπονδία μαζί με τα Σωματεία Σχολικών Καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων Αθήνας και Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά πραγματοποίησαν νέα παρέμβαση στη ΔΥΠΑ. Ωστόσο, για δεύτερη φορά, δεν έλαβαν απαντήσεις αφού ο υπεύθυνος Παροχών παρέπεμψε σε επικείμενη συνάντηση με τη διοικήτρια της Υπηρεσίας. Στο μεταξύ, όπως καταγγέλλουν, σχολικές καθαρίστριες παραμένουν απλήρωτες εδώ και εβδομάδες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό, που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο του σπιτιού τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το επίδομα έχει χορηγηθεί, το σύστημα της «προπληρωμένης κάρτας», δημιουργεί σοβαρές περιπλοκές στην προσπάθεια των ανέργων να διαχειριστούν στοιχειώδεις ανάγκες τους, με δεδομένο ότι το μισό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βασικά και ανελαστικά έξοδα, όπως είναι για παράδειγμα το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου.

«Τα χρήματα αυτά δεν είναι χάρη του κράτους. Είναι δικά μας λεφτά, κερδισμένα με τον ιδρώτα μας και πληρωμένα μέσω των ασφαλιστικών μας εισφορών. Η υποχρεωτική κάρτα περιορίζει την ελευθερία, δημιουργεί εμπόδια στην επιβίωση και εξαναγκάζει χιλιάδες οικογένειες σε αδιέξοδο. Δεν θα σταματήσουμε να καταγγέλλουμε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση! Η κυβέρνηση έχει χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αφήνει σχολικές καθαρίστριες χωρίς ψωμί και χωρίς ρεύμα», καταγγέλλουν τα σωματεία.

Η Ομοσπονδία και τα σωματεία απαιτούν εδώ και τώρα να καταβληθεί το σύνολο του επιδόματος ανεργίας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Διεκδικούν να μην περικοπεί από τη διάρκεια της επιδότησης η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όπως κάνει η ΔΥΠΑ στο όνομα «τεχνικών ζητημάτων». Ζητούν να σταματήσει η ταλαιπωρία των εργαζόμενων και να απλοποιηθεί η διαδικασία για την ένταξη στο ταμείο ανεργίας, να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα και να καταβάλλεται το επίδομα σε τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς περιορισμούς.