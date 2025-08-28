ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Να αποσυρθεί το τερατούργημα για το 13ωρο και τα ευέλικτα ωράρια

Όλοι στη συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγμα - Κλιμάκωση με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα για το 13ωρο και τα ευέλικτα ωράρια απαιτεί το ΠΑΜΕ και καλεί όλα τα Συνδικάτα στον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., στο Σύνταγμα και σε κλιμάκωση της πάλης με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας.

Οι κυβερνητικές αθλιότητες, σημειώνει το ΠΑΜΕ, περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα.

Και αναλυτικά, στο κάλεσμά του αναφέρει:

«Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση νομιμοποιεί και επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία, την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια. Ανοίγει τον δρόμο για την παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Αφαιρείται και τυπικά κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και του εργάσιμου χρόνου καθιστώντας "τη συμφωνία του εργαζόμενου" ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών.

Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση προωθεί τη δυνατότητα στους εργοδότες:

Να "κρατάνε" στη δουλειά κάθε εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, δηλαδή συμπληρώνουν αυτό που ισχύει σήμερα, το 13ώρο σε δυο και πάνω εργοδότες.

Να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής.

Να αυξομειώνουν τον χρόνο εργασίας ακόμα και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Η δυνατότητα διευθέτησης της εργασίας πλέον δεν γνωρίζει κανένα εμπόδιο, γίνεται από μία εβδομάδα έως και έναν χρόνο, και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας.

Να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο των εργαζομένων με τη δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης έως και 120 λεπτών από την τυπική έναρξη και λήξη του ωραρίου καθώς και να μη θεωρείται εργάσιμος χρόνος ο χρόνος "προετοιμασίας", ο οποίος για τις βιομηχανίες είναι 30 λεπτά πριν και μετά την εργασία και αντίστοιχα 10 λεπτά για τον Τουρισμό - Επισιτισμό.

Να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με συμβάσεις "δύο ημερών", ακόμα και ανήλικους!

Να κομματιάζουν την ετήσια άδεια των εργαζομένων, σε 4 "πενθήμερα" όλο τον χρόνο.

Η κυβέρνηση λέει ψέματα:

Ψέμα 1 ο : Ισχυρίζεται ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες "αν το θέλουν" . Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αντί να αυξάνει τους μισθούς και να μειώνει τον χρόνο εργασίας, τους εξαναγκάζει να δουλεύουν ατελείωτες ώρες για ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Ψέμα 2ο: Ισχυρίζεται ότι απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου για τις αλλαγές στο ωράριο και ότι τους προστατεύει από τις απολύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την εργασιακή ανασφάλεια και τους χαμηλούς μισθούς, η εργοδοτική τρομοκρατία θεριεύει. Ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να αρνηθεί υπό τον φόβο της απόλυσης, ενώ οι εργοδότες θα επικαλούνται άλλους λόγους για να απολύουν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ψέμα 3ο: Ισχυρίζεται ότι παίρνει μέτρα ενάντια στα εργατικά ατυχήματα. Με 13 ώρες δουλειά την ημέρα καθώς και 78 ώρες και 6 ήμερες δουλειά την εβδομάδα, τα εργατικά ατυχήματα, οι νεκροί και οι σακατεμένοι θα πολλαπλασιαστούν.

Ισχυρίζεται ότι παίρνει μέτρα ενάντια στα εργατικά ατυχήματα. Με 13 ώρες δουλειά την ημέρα καθώς και 78 ώρες και 6 ήμερες δουλειά την εβδομάδα, τα εργατικά ατυχήματα, οι νεκροί και οι σακατεμένοι θα πολλαπλασιαστούν. Ψέμα 4ο: Ισχυρίζεται ότι με την τετραήμερη - δεκάωρη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες οι γονείς θα αφιερώνουν μια ημέρα εξ ολοκλήρου στα παιδιά τους. Μόνο ένας νοσηρός εγκέφαλος μπορεί να ισχυριστεί ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη τους γονείς μια φορά την εβδομάδα και όχι κάθε ημέρα. Αλλωστε καταργώντας τις καλοκαιρινές άδειες (συνεχές δεκαήμερο) αφαιρούν κάθε δυνατότητα στους γονείς να κάνουν ακόμα και διακοπές με τα παιδιά τους.

Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου

Αυτή είναι η περιβόητη "ευρωπαϊκή κανονικότητα" και το "κράτος δικαίου" για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών. Αυτές είναι οι περίφημες οδηγίες της ΕΕ που προβλέπουν μονάχα τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή τη δουλειά για 13 ώρες την ημέρα.

Επιβεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να έχουν καμία προσδοκία για το περιβόητο καλάθι της ΔΕΘ της κυβέρνησης που για εμάς περιλαμβάνει την επέκταση της 13ωρης δουλειάς και τη "διευθέτηση" του χρόνου εργασίας όλο τον χρόνο. Τα βάρη που θα φορτωθούμε για τη "στροφή" στην πολεμική οικονομία, την ένταση των εξοπλισμών, τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους Ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Κερδισμένοι θα είναι μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι με νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια την ώρα που ένας ακόμα Σεπτέμβρης γίνεται εφιάλτης για τη λαϊκή οικογένεια, με λογαριασμούς, ενοίκια, χρέη, πλειστηριασμούς και φόρους που τρέχουν. Με ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση ζωτικών κοινωνικών αναγκών στην Υγεία, στην Παιδεία κ.ο.κ.

Προκαλεί το κοινό λαϊκό αίσθημα η στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που θυμήθηκαν τώρα την κατάργηση του 8ωρου. ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ. Είναι αυτοί που εφάρμοσαν τον νόμο Βρούτση - Αχτσιόγλου, που μαζί με την ΝΔ κατάργησαν τον 13ο και 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και αντίστοιχα τη 13ηκαι 14η σύνταξη. Αυτοί που έψαχναν να βρουν τα θετικά στον Νόμο Χατζηδάκη, ψηφίζοντας το ΠΑΣΟΚ το 70% των άρθρων και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% εκείνου του νομοσχεδίου. Αυτοί που απέναντι στον νόμο Γεωργιάδη έβαλαν πλάτη κατευθύνοντας τους ανθρώπους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα να καταψηφίσουν εκείνη την απεργία.

Να παραμεριστεί η πλειοψηφία στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, που έβαλε πλάτη στο ξήλωμα του 8ωρου και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, τηρώντας την ίδια στάση που κράτησαν τα κόμματα του κεφαλαίου σε αυτές τις θεμελιακές ανατροπές. Σήμερα υπονομεύει τη δύναμη και το δίκιο των αγώνων των εργαζομένων προτείνοντας ως διέξοδο τον κοινωνικό διάλογο και την ταξική συνεργασία στο πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ και της στρατηγικής του κεφαλαίου.

Η πείρα των τελευταίων 15 ετών μάς έχει διδάξει ότι διέξοδος και προοπτική για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική της εκμετάλλευσης και του πολέμου. Δεν βρίσκεται στους παλιούς και νέους επίδοξους σωτήρες που όλοι ανεξαιρέτως έχουν στηρίξει την υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής αυτά τα χρόνια.

Στον δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα η ανατροπή

Καλούμε τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία, όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστικό ξεσηκωμό. Απαιτούμε την απόσυρση αυτού του εκτρώματος. Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή. Κλιμακώνουμε με πανελλαδική - πανεργατική απεργία.

Μόνο η δύναμη του οργανωμένου αγώνα με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας μπορεί να φέρει θετικές εξελίξεις και νικηφόρα αποτελέσματα. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα, απολαμβάνοντας τους κόπους της δουλειάς μας.

Να δυναμώσουμε την πάλη μας, μέσα από τα συνδικάτα μας, διεκδικώντας:

- Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους!

- Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, των απλήρωτων υπερωριών. Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

- Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και της 13ης και 14ης σύνταξης. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

- Επαναφορά κατακτήσεων, όπως το ξεπάγωμα των τριετιών, η μετενέργεια και η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης.

- Λεφτά για μισθούς, Συντάξεις, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

- Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να γυρίσουν πίσω τα πλοία και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό.

- Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

ΟΛΟΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 7.30 μ.μ., ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ».