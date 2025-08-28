Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις εξής πόλεις:

Αθήνα, 9.30 π.μ. παλιά Βουλή

Θεσσαλονίκη, 10 π.μ. Αγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα, 10.30 π.μ. στην πλατεία Τριών Συμμάχων

Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 10.30 π.μ. είσοδος ΤΕΠ Νοσοκομείου

Βέροια, 10 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 10.30 π.μ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δημητριάδος)

Γιάννενα, 11 π.μ. Περιφέρεια Ηπείρου

Ζάκυνθος, 10 π.μ. Αντιπεριφέρεια (παλαιά Νομαρχία)

Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ. στην Πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 10 π.μ. στα Λιοντάρια

Καλαμάτα, 10 π.μ. στην Περιφέρεια

Καρδίτσα, 10 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ. έξω από την πρώην Νομαρχία

Λάρισα, 10.30 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

Λήμνος, 11 π.μ. στη Μύρινα (πλατεία ΟΤΕ)

Πρέβεζα, 10.30 π.μ. στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πύργος, 10 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Ρέθυμνο, 11 π.μ. στο Δημαρχείο

Σάμος, 11 π.μ. στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

Σητεία, 12 μ. στο Νοσοκομείο

Σύρος, 10.30 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (λιμάνι)

Τρίκαλα, 10 π.μ. πλατεία Ρήγα Φεραίου

Χαλκίδα, 10 π.μ. στην κεντρική πύλη του Νοσοκομείου

Χανιά, 9.30 π.μ. πλατεία Δικαστηρίων

Χίος, 10.30 π.μ. στην είσοδο της Απλωταριάς.

    

