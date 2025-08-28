ΕΟΡΔΑΙΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Αιτία πολέμου η εγκατάσταση μονάδας καύσης απορριμμάτων στην περιοχή!

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται δεκάδες σωματεία και φορείς στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας και της Κοζάνης απέναντι στα επικείμενα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων για τη δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων.

Μέχρι στιγμής, 40 σωματεία, σύλλογοι και φορείς της περιοχής στηρίζουν κοινό ψήφισμα με την απαίτηση «Να μην προχωρήσει η καύση απορριμμάτων ούτε στην Πτολεμαΐδα 5, ούτε στο Νότιο Πεδίο, ούτε πουθενά...», με τον κατάλογο των φορέων συνεχώς να διευρύνεται.

Παράλληλα, τα σωματεία αναπτύσσουν πλατύ άνοιγμα ενημέρωσης στον λαό της περιοχής ενάντια στην κατασκευή Μονάδας Καύσης Απορριμμάτων, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) προχωρά σε 2ωρη στάση εργασίας αύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου 8 π.μ. - 10 π.μ. καλώντας σε κινητοποίηση έξω από την πύλη του ΑΗΣ «Πτολεμαΐδα 5» (στον χώρο που προβλέπεται να κατασκευαστεί η μονάδα καύσης). Στο ίδιο πλαίσιο καθημερινά πραγματοποιούνται εξορμήσεις και περιοδείες στη ΔΕΗ, απευθύνοντας κάλεσμα προς τους εργαζόμενους για συμμετοχή και στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα σωματεία προετοιμάζουν το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 10.30 π.μ., συγκέντρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας κατά τη συζήτηση του θέματος, ενώ καλούν και σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.





Αιτία πολέμου!

Τις βάσεις για τα παραπάνω έθεσε ηπου είχε προηγηθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, με μεγάλη συμμετοχή σωματείων και φορέων της περιοχής για την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό του αγώνα.

Στη σύσκεψη, την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε ο Νίκος Γεωργακόπουλος, γραμματέας του ΣΕΕΕΝ και μέλος του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ, τονίζοντας ότι η δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή αποτελεί «αιτία πολέμου», καθώς θα υποβαθμίσει την υγεία και το βιοτικό επίπεδο του λαού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα κέρδη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Στη συνέχεια, εκ μέρους των σωματείων και των φορέων θεώρησε «υποχρέωση» να απαντήσει στην επιχειρηματολογία του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων, που προσπαθούν να κάνουν το «άσπρο - μαύρο», αναζητώντας τη συναίνεση του λαού στο έγκλημα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις συνέπειες, υπογράμμισε πως «οι διεθνείς επιστημονικές έρευνες αλλά και η ίδια η πικρή πείρα των λαών ενοχοποιούν την καύση απορριμμάτων για καρκινοπάθειες, λευχαιμίες, νεοπλάσματα, όγκους στον εγκέφαλο, καρκίνους του πνεύμονα, του μαστού, του τραχήλου κ.ά., πρόωρες γεννήσεις, χρόνια αναπνευστική αποφρακτική πνευμονοπάθεια κ.ά. Είναι γνωστό επίσης ότι οι μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα τοξικές ή μη ενώσεις του άνθρακα, διοξίνες και φουράνια, μια σειρά από παράγωγα αέρια (...) με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Αυτές οι ουσίες - μέσω της όξινης βροχής - μολύνουν έδαφος, υπέδαφος και υδροφόρο ορίζοντα».

Στο επιχείρημα πως μπορούν παρ' όλα αυτά να αξιοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αναρωτήθηκε εύλογα γιατί τέτοιες μέθοδοι δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα στις λιγνιτικές μονάδες, με αποτέλεσμα να μπαίνει λουκέτο ακόμη και στη σύγχρονη - αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - μονάδα ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5.

Ταυτόχρονα, καυτηρίασε το γεγονός πως «αυτοί που προσπαθούν να καθησυχάσουν τον λαό της περιοχής» είναι η ΔΕΗ ΑΕ «...που πότιζε τους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου με καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, που με την πλημμελή εξόρυξη κόντεψε με την κατολίσθηση του ορυχείου Αμυνταίου να συμπαρασύρει ολόκληρους οικισμούς, που δεν έκανε ούτε μια μελέτη για τις συνέπειες του ραδονίου στους εργαζόμενους των ορυχείων», που φόρτωσε τις αποκαταστάσεις στον λαό και μια σειρά άλλα εγκλήματα...

Αντίστοιχα ο όμιλος «Metlen», που καταστρατηγώντας τον μεταλλευτικό κώδικα διεισδύει το ορυχείο μέσα στο χωριό της Αχλάδας με στόχο να εκμεταλλευτεί ένα κοίτασμα - φιλέτο με το μικρότερο δυνατό κόστος, επιστρατεύοντας μεθόδους εξαγοράς, τρομοκρατίας και «αντισταθμιστικών».

Οσον αφορά τα «fake news» πως στην Ευρώπη γίνεται καύση ακόμη και μέσα σε πόλεις χωρίς αντιδράσεις, υπογράμμισε πως «υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες όπως π.χ. για το Copenhill στην Κοπεγχάγη από την Ομοσπονδία Μηχανικών της χώρας, σε σχέση με τη μόλυνση του νερού στο παρακείμενο λιμάνι, όπως και για ανεξέλεγκτη εισαγωγή αποβλήτων για καύση από τρίτες χώρες...».

Υπέρογκη αύξηση δημοτικών τελών...

«Πέρα όμως από αυτές τις τραγικές περιβαλλοντολογικές συνέπειες της καύσης, μια συνέπεια που δεν την βάζει κανένας άλλος στη συζήτηση είναι ότι η καύση απορριμμάτων θα προχωρήσει ταυτόχρονα με την υπέρογκη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για τη διαχείριση απορριμμάτων που θα οδηγήσουν στην αύξηση των δημοτικών τελών λόγω της πολιτικής της ΕΕ "πληρώνω όσο πετάω". Το gate fee για την καύση απορριμμάτων, που θα είναι 100 - 130 ευρώ ο τόνος, θα δώσει νέο χτύπημα στα ήδη χάλια οικονομικά των δήμων. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κάποια δέσμευση για την τιμή θερμικής ενέργειας προς την τηλεθέρμανση, που με βάση τον σχεδιασμό τους το 40% των αναγκών θα καλύπτεται από την καύση απορριμμάτων. Κάτι που σηματοδοτεί και νέες αυξήσεις στην τιμή της τηλεθέρμανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις θέσεις εργασίας που λένε ότι θα δημιουργηθούν, ο ομιλητής σχολίασε πως «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί!», σημειώνοντας πως αποτελεί μεγάλη υποκρισία να μιλάνε για δημιουργία θέσεων εργασίας όσοι προώθησαν και προωθούν την πολιτική της «πράσινης μετάβασης» - απολιγνιτοποίησης που οδηγεί στο χάσιμο χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η μονάδα καύσης σκουπιδιών όχι μόνο θα αφορά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας, αλλά θα απασχολεί και εργαζόμενους «...χωρίς ΣΣΕ, με ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας, με εργοδοτικό αυταρχισμό και έλλειψη συνδικαλιστικής δράσης», αν λάβει κανείς υπόψη το τι συμβαίνει σήμερα στο ΣΔΙΤ της ΕΠΑΔΥΜ που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στην περιοχή.

Οσον αφορά τα πολυδιαφημισμένα ανταποδοτικά - αντισταθμιστικά οφέλη, τόνισε ότι «υπάρχει πια πείρα (...) Οπου και όσα και να δόθηκαν αυτό το διάστημα που τρέχουν οι επενδύσεις ΑΠΕ στην περιοχή, δεν άλλαξαν καθόλου τον ρου της υποβάθμισης της ζωής του λαού. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν για την εξαγορά τμημάτων του λαού για να στηρίξει την πολιτική αυτή. Ηταν ξεκάθαρα τα "30 αργύρια" για να προωθηθεί η ανεξέλεγκτη και άναρχη τοποθέτηση ΑΠΕ...

Εμείς δεν βάζουμε στο ζύγι τη ζωή των παιδιών μας με μια παιδική χαρά, ένα πεζοδρόμιο σε χωριά που δεν έχουν παιδιά. Δεν διαπραγματευόμαστε το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής για μια μείωση στο ρεύμα και τη θέρμανση, που στην ουσία είναι απλά μια μικρότερη αύξηση...».

Οι αγώνες μας δεν προσφέρονται για ξέπλυμα των ενόχων

Επίσης, κάλεσε τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους κόντρα στα ψευτοδιλήμματα να βάλουν προμετωπίδα του αγώνα τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες. Οπως είπε, «ενθαρρύνουμε κάθε λαϊκή πρωτοβουλία εναντίωσης και προτείνουμε ένα πλαίσιο ώστε οι αγώνες που θα δώσουμε να μην αξιοποιηθούν από ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία δεν εναντιώνονται στην καύση, απλά έχουν τους δικούς τους σχεδιασμούς ώστε να προχωρήσει με άλλο τρόπο σε άλλο μέρος (ΣΔΙΤ, ΔΙΑΔΥΜΑ).

Μπαίνοντας σε αυτή τη μάχη θέλουμε οι αγώνες μας να μη γίνουν πλυντήριο για όσους έχουν ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ (...), που προσπαθούν να εμφανιστούν σαν αγωνιστές ενάντια στην καύση όσοι έβαλαν και βάζουν πλάτη στη στρατηγική της διαχείρισης απορριμμάτων με σκοπό το κέρδος, όσοι έβαλαν και βάζουν πλάτη στην προώθηση της πράσινης μετάβασης».

Στο ίδιο φόντο ξεκαθάρισε ότι μια αντίληψη που λέει «η επένδυση να μη γίνει εδώ, αλλά λίγο παρακάτω» λειτουργεί διασπαστικά. Και εξήγησε: «Η επιμονή στην αντίθεση μόνο στον χώρο και το σχήμα από παρατάξεις που αντιπολιτεύονται θέλει να κρύψει τις ευθύνες που έχουν κόμματα και εκλεγμένοι στην Τοπική Διοίκηση, ενώ παράλληλα καλλιεργεί αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει "καλή καύση" για τον λαό. Αυτά έχουν αποτέλεσμα τη διάσπαση, την απογοήτευση και βοηθούν στην ουσία την κυβέρνηση και τον σχεδιασμό της, αφού εμφανίζεται σαν μόνη εναλλακτική λύση μια καύση λίγο πιο πέρα.

Ο δικός μας αγώνας έχει προμετωπίδα τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες, τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να έχουν το 2025 την ποιότητα ζωής που μπορούν να έχουν. Το δικαίωμα να ζουν σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον, με διαχείριση απορριμμάτων και Ενέργεια που θα σχεδιάζονται με βάση τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Το δίλημμα σκουπίδια για ταφή ή καύση είναι ψευτοδίλημμα. Εμείς ζητάμε να ξεκινήσουν άμεσα η επανάχρηση, η διαλογή στην πηγή, η σωστή ανακύκλωση και η κομποστοποίηση, ώστε το σκουπίδι που θα απομένει για ταφή να είναι ελάχιστο. Ο ισχυρισμός "καίω RDF - SRF για λιγότερη ρύπανση" δεν ευσταθεί, είναι στημένος, καθώς γίνεται για "τζάμπα" υλικό και για τις επιδοτήσεις. Δεν διαλέγουμε λιγότερο καρκίνο, αλλά καθόλου».

Με τη λαϊκή παρέμβαση μπορούν να ακυρωθούν επικίνδυνοι σχεδιασμοί

Στη σύσκεψη ακολούθησαν παρεμβάσεις από σωματεία και φορείς της περιοχής, που στάθηκαν στα τεράστια ζητήματα των επιπτώσεων στην υγεία του λαού της περιοχής από την καύση σκουπιδιών.

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η θετική πείρα στην περιοχή, όπου η καθοριστική παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα ακύρωσε, εμπόδισε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, όπως η άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ, τα αντιλαϊκά σχέδια του «νέου υγειονομικού χάρτη του ΕΣΥ» για την περιοχή κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση, τονίστηκε η ανάγκη για την οργάνωση του αγώνα με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μορφές ενάντια στα νέα εγκληματικά σχέδια για να σωθεί ο τόπος από την καταστροφή.