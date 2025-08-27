ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Αύριο η 24ωρη απεργία ενάντια στον πειθαρχικό «βούρδουλα»

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αύριο, Πέμπτη, μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την «αναμόρφωση» του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ομοσπονδίες, Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ σε όλη τη χώρα, σωματεία εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία και δομές Υγείας, σύλλογοι εκπαιδευτικών και εργαζομένων στην Παιδεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε δήμους και Περιφέρειες, εργαζόμενοι και σωματεία σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζουν «αιτία πολέμου» το νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, απαιτώντας την απόσυρσή του.

Στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρυχθεί με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, τα σωματεία οργανώνουν συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις. Στην Αθήνα, συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην Παλιά Βουλή και πορεία στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαλονίκη, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Πίσω από τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς που περιγράφουν ως στόχους του νομοσχεδίου την ενίσχυση της «διαφάνειας» και της «λογοδοσίας», την ενίσχυση της «αποτελεσματικότητας» και της «ταχύτητας» της πειθαρχικής διαδικασίας, οι ρυθμίσεις που φέρνει επιδιώκουν την ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση ενός κράτους εχθρικού για τον λαό και τις ανάγκες του. Στην κατεύθυνση αυτή, ενισχύουν το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς, ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, επιδιώκουν να κάμψουν κάθε φωνή αντίστασης στην κυβερνητική πολιτική και διεκδίκησης. Με τα άρθρα του, ενισχύει τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα που έχουν διατηρήσει σε ισχύ όλες οι κυβερνήσεις και δίνει συνέχεια στο πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών, υγειονομικών και άλλων εργαζομένων που αγωνίζονται.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο εισάγει ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα την «άρνηση υπαλλήλου να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί στη διαδικασία αξιολόγησης». Προσθέτει νέα αδικήματα σε αυτά για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης - απόλυσης. Διατηρεί την «ανάξια» ή «αναξιοπρεπή» συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως και την «παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας», ως λόγους οριστικής παύσης - απόλυσης, παραπτώματα που έχουν αξιοποιηθεί κατά κόρον, για να ποινικοποιηθεί η συνδικαλιστική δράση. Προβλέπει διευρυμένο και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών, εισάγει νέες ποινές, αυξάνει τα πρόστιμα που μπορούν να επιβάλουν πειθαρχικά οι προϊστάμενοι. Καταργεί τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και προβλέπει τη σύνθεσή τους αποκλειστικά από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, δηλαδή διορισμένους συμβούλους του Δημοσίου.

Σε άλλες πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί στις εξής πόλεις:

Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 10.30 π.μ., είσοδος ΤΕΠ Νοσοκομείου.

Βέροια, 10 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Βόλος, 10.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δημητριάδος).

Ζάκυνθος, 10 π.μ., Αντιπεριφέρεια (παλαιά Νομαρχία).

Ηράκλειο, 10 π.μ., στα Λιοντάρια.

Καρδίτσα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κέρκυρα, 11 π.μ., έξω από την πρώην Νομαρχία.

Λάρισα, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας.

Λήμνος, 11 π.μ., στη Μύρινα (πλατεία ΟΤΕ).

Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πύργος, 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων.

Σάμος, 11 π.μ., στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ.

Σύρος, 10.30 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (λιμάνι).

Τρίκαλα, 10 π.μ., πλ. Ρήγα Φεραίου.

Χαλκίδα, 10 π.μ., στην κεντρική πύλη του Νοσοκομείου.

Χανιά, 9.30 π.μ., πλ. Δικαστηρίων

Χίος, 10.30 π.μ., στην είσοδο της Απλωταριάς.