Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΥΓΕΙΑ
Διεκδικούν την επιστροφή απολυμένης καρκινοπαθούς στη δουλειά

Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Ηλιούπολη

Την ακύρωση της απόλυσης εργαζόμενης με σοβαρά προβλήματα υγείας και την επιστροφή της στη δουλειά, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της, διεκδικεί ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, με παράσταση διαμαρτυρίας που οργανώνει σήμερα, Τετάρτη, στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Ηλιούπολη (πλατεία Φλέμινγκ 2).

Πρόκειται για την εργαζόμενη που απολύθηκε πριν δύο περίπου μήνες από το κατάστημα της εταιρείας «The Mart» του ομίλου «Σκλαβενίτη», στην Αργυρούπολη, ενώ είναι καρκινοπαθής και αντιμετώπιζε επιπλέον σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία η εταιρεία είχε γνώση. Είχαν προηγηθεί προσπάθειες της εργοδοσίας να την πιέσει να παραιτηθεί, με στόχο «να την πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι, αντί να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να προστατευτεί η υγεία της», υπενθυμίζει ο Σύλλογος. Στη συνέχεια, για να καλύψει την πραγματική αιτία της απόλυσης η εταιρεία επιστράτευσε ανυπόστατες κατηγορίες περί «κακής συμπεριφοράς» και «πλημμελούς απόδοσης» της εργαζόμενης.

«Κανέναν δεν πείθουν βέβαια τα επιχειρήματα της εργοδοσίας, που διόλου πρωτότυπα δεν είναι. Τις ίδιες συκοφαντίες χρησιμοποίησε και η εργοδοσία της Inditex, που απέλυσε εργαζόμενο επειδή αντιδρούσε. Εχουμε πείρα και ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που τους νοιάζει είναι να ξεμπερδεύουν από τα δικαιώματά μας, τους αγώνες μας και τις ανάγκες, καθώς αποτελούνε "βάρος" για την κερδοφορία τους», τονίζει ο Σύλλογος.

Οπως καταγγέλλει, χιλιάδες εργαζόμενοι στο Εμπόριο με προβλήματα υγείας περνάνε τη δική τους Οδύσσεια: Οι γιατροί εργασίας τους οποίους ζητούν να δουν ...αγνοούνται, η εργοδοσία εντείνει την ψυχολογική πίεση και τη σωματική τους καταπόνηση για να τους οδηγήσει σε παραίτηση, ενώ όταν χρειάζεται να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους σε αναρρωτική άδεια σκέφτονται πώς θα βγάλουν τον μήνα με λιγότερα μεροκάματα, αλλά και τι θα αντιμετωπίσουν όταν επιστρέψουν στη δουλειά.

«Ως εδώ! Δεν θα επιτρέψουμε να παίζουν με την υγεία μας και τις ζωές μας!», υπογραμμίζει ο Σύλλογος. Απαιτεί την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης και την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας της.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
