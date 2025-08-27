Με πανελλαδική συγκέντρωση οι συνταξιούχοι στη ΔΕΘ

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. Διεκδικούν:

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

- Μέτρα για την Υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.

«Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και καλούν τους συνταξιούχους να «υποδεχθούν» αγωνιστικά με πανελλαδική συγκέντρωση τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

«Οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να δεχθούν τα ψίχουλα που μας υπόσχονται στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής και της πολεμικής οικονομίας», ξεκαθαρίζει η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ σχολιάζοντας όσους εμφανίζονται αυτό το διάστημα ως «αυτόκλητοι σωτήρες» των συνταξιούχων για λογαριασμό της κυβέρνησης. Υπενθυμίζει τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που αρπάζουν «κάθε χρόνο δισεκατομμύρια από τις περικοπές» από τους συνταξιούχους για λογαριασμό «των δανειστών, τραπεζιτών, των επιχειρηματικών ομίλων, των καταστρεπτικών πολεμικών δαπανών».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταδικάζει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο «επαναφέρει τον εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες δουλειάς». «Σε όλη μας τη ζωή παλέψαμε και παλεύουμε για να μειωθούν οι ώρες εργασίας, να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς, να αυξηθούν οι ημέρες ανάπαυσης, να βελτιωθούν οι αμοιβές, να γίνονται σεβαστοί αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Αγανακτούμε και θυμώνουμε βλέποντας την κυβέρνηση, υλοποιώντας τις απαιτήσεις των μεγαλοεργοδοτών, να κάνει τη ζωή των παιδιών και των εγγονιών μας λάστιχο», υπογραμμίζει.