Τώρα είναι η ώρα του αγώνα! Ολοι στη μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου και για απεργιακή κλιμάκωση!

Eurokinissi

Η σημερινή μας μεγάλη σύσκεψη θέλουμε να αποτελέσει κρίκο στην πλούσια δράση των συνδικάτων. Βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης και ανταλλαγής πείρας. Να βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε το συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ να είναι το μεγαλύτερο και μαζικότερο των τελευταίων χρόνων.

Οι εξελίξεις δείχνουν πως μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες για να μην πληρώσουμε ούτε τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, ούτε τα γεράκια του πολέμου.

Πάνω από 60.000 νεκροί στην Παλαιστίνη. Το 83% άμαχοι. Η συντριπτική πλειοψηφία νεκρά παιδιά. `Η από πείνα ή από βόμβες. Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ κάλεσε 60.000 εφέδρους για το επόμενο κεφάλαιο στο έγκλημα. Την κατάληψη της Γάζας και το ξερίζωμα του λαού από τον τόπο του.

Μπροστά στην κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, ακροδεξιοί και δήθεν προοδευτικοί, τύραννοι και «δημοκράτες», όλοι μαζί απέδειξαν πως «ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα». Ακόμα και αν τα βρουν σήμερα στη μοιρασιά, συσσωρεύουν κι άλλη καύσιμη ύλη για το επόμενο πολεμικό επεισόδιο.

Αυτήν ακριβώς τη δουλειά εξυπηρετεί και η κυβέρνηση της ΝΔ. Προσπαθεί να εξασφαλίσει μερίδιο στους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Εχει άμεση εμπλοκή στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Συσφίγγει τη συνεργασία που χτίζεται από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες με τον «στρατηγικό εταίρο» Ισραήλ. Ετσι εξηγείται, που ισραηλινό μονοπώλιο απέκτησε πριν λίγες μέρες την ΕΛΒΟ. Ούτε να το σκέφτονται να αναπτύξουν την ισραηλινή πολεμική βιομηχανία στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ, εδώ δίπλα μας στη Σίνδο. Που εκτός των άλλων θα αποτελέσει και μαγνήτη κινδύνων σε βάρος του λαού της περιοχής. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ δήλωνε προχτές πως «οι ελληνικές επιχειρήσεις... θα συμβάλουν ενεργά στην οικονομική αναγέννηση της Ουκρανίας». Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για 25 δισ. στην πολεμική οικονομία. Για αυτό στέλνονται όπλα και φρεγάτες, σε όποιο σημείο της Γης αιματοκυλιούνται οι λαοί. Σκέφτονται να στείλουν ακόμα και στρατεύματα στην Ουκρανία. Να στείλουν τα παιδιά των βιομηχάνων και των εφοπλιστών να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των οικογενειών τους! Να μην τολμήσουν να φύγει Ελληνας φαντάρος στους πολέμους τους!

Καμιά εμπλοκή, καμιά συνεργασία με τους μακελάρηδες! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!





Eurokinissi

Τώρα απαιτείται ακόμαΔυναμώνουμε τηνΤον δρόμο δείχνουν οι διάφορες κινητοποιήσεις, όπως στο λιμάνι του Πειραιά, που τα αδέρφια μας από το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ δεν επέτρεψαν να φύγει σφαίρα προς το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και αλλού. Ολα τα σωματεία χρειάζεται να εντείνουν την πάλη τους. Σε κάθε χώρο δουλειάς να γίνουν σημαία των εργαζομένων τα αιτήματα:

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να ξεκουμπιστεί άμεσα το ΝΑΤΟικό στρατηγείο από τη Θεσσαλονίκη! Να γυρίσουν πλοία και προσωπικό που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ του 1967.

Καμία συνεργασία με τους μακελάρηδες των λαών! Να πάρουν πόδι ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ισραήλ από τους χώρους δουλειάς και από τα Πανεπιστήμια της χώρας μας.

Προετοιμαζόμαστε για μεγάλη απεργιακή απάντηση

Αυτό που επείγει είναι το εξής: Τώρα να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην εργοδοσία και το κράτος της.

Το είπε καθαρά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας: «Η πρόκλησή μας δεν είναι απλώς να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και να λάβουμε περισσότερα γι' αυτά που ξοδεύουμε». Δηλαδή; Καλό και το ζεστό χρήμα, αλλά το βασικό είναι η αύξηση της κερδοφορίας. Αρα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων. Ενώ 100 εισηγμένες εταιρείες καταγράφουν κέρδη πάνω από 11 δισ. ευρώ το 2024, ταυτόχρονα ο μέσος μισθός, υπολογίζοντας και τον πληθωρισμό, είναι 27% μικρότερος απ' ό,τι ήταν το 2011.





Eurokinissi

Αυτό υπηρετούν και τα δύο νέα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Εφαρμόζουν το σχέδιο «προσαρμογή στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς», που όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, «προοδευτικές», «δεξιές», «τεχνοκρατικές», έχουν βάλει πλάτη.

Από τη μία το 13ωρο και από την άλλη το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο.

Στόχος τους; Να θωρακιστούν οι όμιλοι με φτηνό, ευέλικτο, πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό.

Γι' αυτό και οι 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη. Νομοσχέδιο που πατάει στις οδηγίες της ΕΕ και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χέρι τους στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου. Ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει για την υγεία μας, για τις οικογένειές μας η δουλειά ήλιο με ήλιο. Οσοι δήθεν «επιλέγουν ελεύθερα» να δουλέψουν τόσες ώρες, το κάνουν γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά!

Διαφημίζει η κυβέρνηση τις fast track προσλήψεις, για έως 2 ημέρες εργασίας. Δεν αφορά όμως μόνο τις προσλήψεις αλλά και τις fast track απολύσεις. Αντίστοιχα, βάζουν εμπόδια στην καλοκαιρινή άδεια για ξεκούραση.

Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε! Σήμερα μπορούμε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και επιστήμης να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Το αίτημα για 5ημερο, 7ωρο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς είναι ρεαλιστικό και πρέπει να γίνει πράξη! Ο δικός μας εργάσιμος χρόνος δίνει τα κέρδη στους καπιταλιστές.





Eurokinissi

Είμαστε έτοιμοι. Παίρνουμε πείρα και κουράγιο από τις μεγάλες περσινές απεργίες στα μεταλλεία Χαλκιδικής, που έριξαν στα σκουπίδια τις επιδιώξεις της εταιρείας για 12ωρα. Συνεχίζουμε δυναμικά σε κάθε χώρο.

Μόνο έτσι μπαίνουν εμπόδια στο αντιλαϊκό έργο των κυβερνήσεων.

Η απεργία στο Δημόσιο να αποτελέσει σταθμό ανάτασης

Αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους. Οπως το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό, προσαρμογή και αυτό στην πολεμική οικονομία. Στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς. Να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση. Να ανοίξει τον δρόμο για την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Να επιβάλει «τα κεφάλια μέσα» τώρα που φουντώνουν επικίνδυνες εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Είναι η φυσική συνέχεια του αντιδραστικού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα που διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τον οποίο διεξάγεται το πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών εργαζομένων.

Η απεργία στο Δημόσιο στις 28 Αυγούστου μπορεί να αποτελέσει σταθμό ανάτασης για όλους τους εργαζόμενους! Χρειάζεται τα σωματεία των δημόσιων υπαλλήλων να βάλουν σχέδιο και στόχους συμμετοχής για να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς τους! Τα σωματεία στον ιδιωτικό να στηρίξουν έμπρακτα την απεργία, κόντρα στις ορέξεις ενός κράτους - εργοδότη, σάπιου και αντιλαϊκού.

Καμία εμπιστοσύνη στο κράτος, στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του ΝΑΤΟ και της εργοδοσίας

Δεν γίνεται να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος, που έχει δύο όψεις:

Είναι τελείως ανέτοιμο να προστατεύσει τις λαϊκές περιουσίες και ζωές από τις πυρκαγιές. Ομως, έτοιμο να χτυπήσει όποιον σηκώνει κεφάλι, όπως τους κατοίκους και τη δημοτική αρχή της Πάτρας που μόνοι τους έσωσαν την πόλη τους.

Είναι ικανό να βρει 30 δισ. για την πολεμική οικονομία των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών. Ομως ανίκανο να στελεχώσει επαρκώς τα νοσοκομεία, που βάρεσαν κόκκινο.

Ταχύτατο να φέρει με fast track διαδικασίες νομοσχέδια ενάντια του λαού. Αλλά προκλητικά αργόστροφο να προχωρήσει τη διαδικασία ενάντια σε όλους τους ενόχους για το έγκλημα στα Τέμπη.

Πανηγυρίζει για τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, τα ρεκόρ κερδοφορίας επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ομως μιλάει για «ρεαλισμό» και «αντοχές της οικονομίας» όταν πρόκειται για τους μισθούς των εργαζομένων, την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

ΔΕΘ: «Δουλεύουμε Εμείς, Θησαυρίζουν αυτοί!»

Καμία εμπιστοσύνη, λοιπόν, στην κυβέρνηση της ΝΔ, στα κόμματα των δήθεν σωτήρων. Ειδικά η ΔΕΘ είναι διαχρονικά ένας διαγωνισμός για το ποιος θα μας πείσει ότι γίνεται να κερδίζει και το κεφάλαιο και ο εργαζόμενος.

Μάλλον θα έπρεπε να μετονομαστεί σε ...«Δουλεύουμε Εμείς, Θησαυρίζουν αυτοί»!

Και τι δεν έχουμε ακούσει από το βήμα της.

Το 2000, τον Σημίτη του ΠΑΣΟΚ να λέει για λεφτά στο κοινωνικό κράτος. Τελικά γίνανε ζεστό χρήμα στο κεφαλαίο και ξύλο στα συνδικάτα και τους συνταξιούχους.

τον να λέει για λεφτά στο κοινωνικό κράτος. Τελικά γίνανε ζεστό χρήμα στο κεφαλαίο και ξύλο στα συνδικάτα και τους συνταξιούχους. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Παπανδρέου πάλι του ΠΑΣΟΚ, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις για τη «Δανία του Νότου», που έγιναν μνημόνιο.

αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις για τη «Δανία του Νότου», που έγιναν μνημόνιο. Στο καπάκι 2ο μνημόνιο από τη ΝΔ με τυράκι την δήθεν ρεαλιστική ανάπτυξη.

με τυράκι την δήθεν ρεαλιστική ανάπτυξη. Συνεχίστηκε με τις ατάκες του Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, ότι «θα βαράμε το νταούλι για να χορεύουν οι αγορές», «κατάργηση των μνημονίων», που έγινε 3ο μνημόνιο.

«κατάργηση των μνημονίων», που έγινε 3ο μνημόνιο. Και σήμερα, η ΝΔ διαφημίζει μείωση των φόρων. Την ώρα που το 95% της φορολογίας βγαίνει από τις δικές μας τσέπες, ενώ εφοπλιστές και τραπεζίτες έχουν πλήρη φοροασυλία.

Ισως καλύτερο όνομα για τις κυβερνητικές φιέστες στη ΔΕΘ είναι το «Δίνουμε Επιδοτήσεις Θαρραλέα σε επιχειρηματικούς ομίλους».

Λένε, ανάπτυξη για όλους, ενώ έχουν ψηφίσει όλους τους αντιλαϊκούς νόμους στο Ευρωκοινοβούλιο. Ολοι στηρίζουν τον ΝΑΤΟικό προσανατολισμό της χώρας, τη στρατηγική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Το εργατικό κίνημα που χρειαζόμαστε σήμερα

Από κοντά και οι δυνάμεις τους στο εργατικό κίνημα. Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ κλαίει γιατί η κυβέρνηση λέει «δεν ενσωματώνει γρήγορα τις ευρωπαϊκές Οδηγίες». Μπροστά στον νόμο Χατζηδάκη, που έφερε το 10ωρο και τις απλήρωτες υπερωρίες, αυτές οι δυνάμεις μάς έλεγαν πως υπάρχουν και θετικά στον νόμο. Αντίστοιχα, όταν ο νόμος Γεωργιάδη έφερνε το 13ωρο, η ΓΣΕΕ αρνήθηκε την προκήρυξη απεργίας.

Τώρα γίνεται φανερό γιατί λύσσαξαν να αλλοιώσουν τον συσχετισμό στο ΕΚΘ. Εμφάνισαν μέχρι και πεθαμένους ως ψηφίσαντες, μαγείρεψαν εκλογικά αποτελέσματα σωματείων, παρουσίασαν εκατοντάδες ...θυρωρούς να συμμετέχουν στις εκλογές σωματείου - φάντασμα. Να γιατί όλες οι άλλες δυνάμεις στην ΕΔΟΘ έβαλαν πλάτη να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, που ανέδειξε πρώτες τις ταξικές δυνάμεις της ΔΑΣ. Εξασφάλισαν τις καρέκλες τους για να κάνουν πλάτες σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Παλεύουν να μην κουνιέται φύλλο στους χώρους δουλειάς. Δεν θα τους περάσει. Η μάχη για αλλαγή συσχετισμών αφορά όλη την εργατική τάξη. Αφορά τη ζωή μας.

Καλούμαστε να επιλέξουμε: Με ποιες δυνάμεις μπροστά μπορούμε να έχουμε το εργατικό κίνημα που χρειαζόμαστε;

- Με τις δυνάμεις που συνδιαλέγονται με την εργοδοσία πίσω από κλειστές πόρτες, ή αυτές που παλεύουν να δυναμώσουν οι εστίες αγώνα σε κάθε κλάδο και επιχείρηση;

- Με τις δυνάμεις που θέλουν να εφαρμόζονται όλες οι αντιλαϊκές ευρωπαϊκές Οδηγίες ή με αυτούς που αναδεικνύουν πως όποιο αντεργατικό μετρό σηκώσεις από πίσω βρίσκεται η ΕΕ, και την αντιπαλεύουν στην πράξη;

- Με αυτούς που στριμώχνουν τις διεκδικήσεις μας στις «αντοχές της οικονομίας» ή με αυτούς που οργανώνουν την πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών;

- Με όσους μας λένε να ελπίζουμε πως θα ζήσουμε ανθρώπινα στη Δευτέρα Παρουσία της υγιούς επιχειρηματικότητας, που δεν υπήρξε ποτέ και πουθενά, ή με αυτούς που παλεύουν για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, στοχεύοντας σε ένα κίνημα που θα διεκδικεί όλα όσα μας ανήκουν;

- Με τις δυνάμεις που κοροϊδεύουν πως γίνεται και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος ή αυτούς που έχουν ξεκάθαρη γραμμή, πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο;

- Με εκείνους που λένε «τι μας νοιάζει τι γίνεται στην Παλαιστίνη» ή αυτούς που νοιάζονται για όλους τους λαούς του κόσμου; Γιατί είναι καθαρό πως ό,τι γίνεται στη γειτονιά μας, αργά ή γρήγορα θα έρθει και εδώ.

- Με αυτούς που λένε κοίτα μόνο τι γίνεται στη δουλειά σου ή με αυτούς που θέλουν να δημιουργηθεί μια μεγάλη συμμαχία, με πανελλαδικό συντονισμό, σε συμπόρευση με τους φτωχούς αγρότες, με τους φτωχούς επαγγελματίες, με τους φοιτητές και τους σπουδαστές;

Σήμερα απαιτείται ένα εργατικό κίνημα που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Ενα κίνημα μαχητικό, μαζικό, ενωτικό, που θα στοχεύει στον πραγματικό ένοχο: Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Είτε σε συνθήκες «ειρήνης», είτε σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και πολέμου.

Βάζουμε μπροστά το δικό μας μαχητικό πλαίσιο πάλης!

-- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Επαναφορά των ΣΣΕ. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.

-- Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.

-- Μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

-- Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης σε όλο τον λαό.

-- Λεφτά εδώ και τώρα για την Υγεία και την Παιδεία του λαού, για έργα πολιτικής προστασίας. Ούτε ευρώ στα ΝΑΤΟικά σχέδια και την πολεμική οικονομία.

Γι' αυτό είναι κρίσιμη η επιτυχία του συλλαλητηρίου στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Παίρνουμε κάθε μέτρο για την επιτυχία του συλλαλητηρίου

Χρειάζεται τις μέρες που απομένουν να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να δώσουμε μια μαζική, μαχητική απάντηση στα σχέδια κράτους και εργοδοσίας.

Συζητάμε σε κάθε χώρο δουλειάς για τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι, για την ανάγκη να δυναμώσει το κίνημά τους. Να στοχεύσουμε στον ένοχο, το κράτος, την εργοδοσία, τα κόμματα που τους υπηρετούν.

Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου. Να αναδείξουμε τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, όπως στην Πάτρα, που ο λαός της πόλης, με μπροστάρη τον δήμο και το Εργατικό Κέντρο, έκανε πράξη το σύνθημα «ο λαός σώζει τον λαό».

Η επιτυχία του συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ είναι όρος για να βάλουμε φρένο σε αντιλαϊκά σχέδια, για αποσπάσεις κατακτήσεων.

Κάθε σωματείο να προετοιμάσει καλά το σχέδιό του ανά χώρο δουλειάς και επιχείρηση. Επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα πλαίσια πάλης. Με επιχειρηματολογία και στοιχεία διαμορφώνουμε υλικά και ανακοινώσεις που θα φωτίζουν τα αιτήματά μας, για ΣΣΕ, για αυξήσεις κ.λπ. Τα ΔΣ να παίξουν τον ρόλο τους ως επιτελεία οργάνωσης. Με Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις, με όλα τα μέλη σε δράση, να φτάσει το μαχητικό μήνυμα για την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Να οργανώσουν πλατύ άνοιγμα ενημέρωσης, να στολίσουν την πόλη και τους χώρους δουλειάς με τα πανό τους, τις αφίσες τους, τα τρικάκια τους.

Ολη αυτή η δουλειά πρέπει να έχει και συγκεκριμένους στόχους. Ποια νέα σωματεία επιδιώκει κάθε συνδικάτο να στήσει; Ποιες επιτροπές αγώνα; Ποιος ο στόχος εγγραφών από νέους εργαζόμενους, νέες γυναίκες, μετανάστες συναδέλφους; Τελικά, πόσο κόσμο θα έχει στο μπλοκ του το Σάββατο; Ετσι μπαίνουν οι βάσεις για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Αντίστοιχα πρέπει να δουλέψουν και οι υπόλοιποι μαζικοί φορείς. Να συνεδριάσουν άμεσα τα ΔΣ των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των φοιτητών. Να βάλουν τον δικό τους σχεδιασμό, να θέσουν τους δικούς τους στόχους.

Ολοι στη μάχη για το μεγαλύτερο συλλαλητήριο σε εγκαίνια της ΔΕΘ! Για να γεμίσουμε δύναμη και αισιοδοξία για τις μάχες που έρχονται! Για να βάλουμε τις βάσεις για ακόμα ισχυρότερο εργατικό κίνημα!