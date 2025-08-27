ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόκληση και εμπαιγμός δίχως τέλος στα ΚΕΠΑ για εργαζόμενη με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας

Τέλος δεν έχει ο εμπαιγμός και το μαρτύριο που βιώνει απολυμένη εργαζόμενη με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας στη Χαλκίδα. Αιτία είναι το απαράδεκτο πλαίσιο απονομής αναπηρικών συντάξεων από τα ΚΕΠΑ που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και στοχεύει στο να κόβει δικαιούχους και να στερεί σε εργαζόμενους τα δικαιώματά τους.

Η συγκεκριμένη εργαζόμενη αντιμετωπίζει σοβαρά και διαγνωσμένα προβλήματα αναπηρίας. Μία αναπηρία την κουβαλάει εκ γενετής, με την οποία όμως εργαζόταν εδώ και πολλά χρόνια σε δύσκολες μάλιστα συνθήκες εργασίας, όπως αυτές που επικρατούσαν στο πτηνοσφαγείο του ομίλου ΦΙΛΙΠΠΟΥ στην Εύβοια (HQF-ΜΙΜΙΚΟΣ) από τις οποίες η εργοδοσία δεν την προστάτευσε, όπως τονίζει και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας - Βοιωτίας. Σε αυτήν την αναπηρία, πιθανά και ως αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών εργασίας, ήρθε να προστεθεί και κινητική αναπηρία κάνοντάς την επί της ουσίας να αδυνατεί ακόμη και να περπατήσει, κάτι που ήταν τελικά και ο πραγματικός λόγος απόλυσής της.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η επιτροπή ΚΕΠΑ στον ΕΦΚΑ Χαλκίδας στην πρωτοβάθμια εξέταση που έγινε τον περασμένο Φλεβάρη παρότι αποδέχτηκε το υψηλό ποσοστό αναπηρίας που της επιτρέπει να συνταξιοδοτηθεί, στη λογική συμπίεσης του «κόστους», δεν πιστοποίησε το υψηλό ποσοστό κινητικής αναπηρίας (>67%) που εκτός από την πενιχρή αναπηρική σύνταξη θα της απέδιδε και ένα επίδομα, ώστε να συμπληρώνει λίγα ψίχουλα παραπάνω.

Απέναντι σε αυτήν την απόφαση η εργαζόμενη κατέθεσε ένσταση και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 6 μήνες, όχι μόνο δεν έχει περάσει από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, αλλά ουσιαστικά υπόκειται σε μια αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και εμπαιγμό.

Συγκεκριμένα, σε μια προκλητική εξέλιξη, η επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ Χαλκίδας δεν εξέτασε ούτε χθες, Τρίτη 26 Αυγούστου, την ταλαιπωρημένη και με εμφανή κινητικά προβλήματα εργαζόμενη, η οποία οδηγήθηκε στην απόλυση. Αυτήν τη φορά, η δικαιολογία ήταν ότι στη σύνθεση της επιτροπής δεν υπήρχε ειδικότητα νευρολόγου αλλά μόνο ορθοπεδικού, ενώ πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Μάη, είχε αναβληθεί ξανά η εξέταση της, καθώς τότε παρότι υπήρχε νευρολόγος, δεν υπήρχε ορθοπεδικός!

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πινγκ πονγκ» που ουσιαστικά υπηρετεί την περικοπή επιδομάτων καλώντας τους γιατρούς να κρίνουν με βάση οικονομικά και όχι ιατρικά δεδομένα. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος το ότι ένας με 66% κινητική αναπηρία δεν δικαιούται το αντίστοιχο επίδομα ενώ με 67% το δικαιούται! Η απαράδεκτη αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των εγκληματικών ευθυνών τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που με τους νόμους τους, έχουν διαμορφώσει ένα απαράδεκτο πλαίσιο εξέτασης για απονομή αναπηρικών συντάξεων, με μοναδικό σκοπό να «κόβουν» δικαιούχους, να στερούν σε σακατεμένους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους και να τους πετούν σαν στυμμένες λεμονόκουπες.

Στο πλευρό της εργαζόμενης βρέθηκαν χθες αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και του Σωματείου Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και Πρόνοια Εύβοιας. Μετά μάλιστα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και της ΣΕΑΑΝ κατήγγειλαν τη στάση της επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς την προκλητική και απαράδεκτη, που ξεπερνά κάθε όριο.

Προσδιόρισαν πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το μαρτύριο που βιώνει η εργαζόμενη και απαίτησαν να προγραμματιστεί άμεσα εξέταση στο σπίτι της ώστε να μην ταλαιπωρηθεί και 4η φορά μέσα σε λίγους μήνες για να πάει στα ΚΕΠΑ, ενώ αδυνατεί να περπατήσει, και αναγνώριση του άνω του 67% ποσοστού κινητικής αναπηρίας.