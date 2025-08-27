ΑΙΓΙΝΑ

Ηλικιωμένη πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

Τις εγκληματικές ελλείψεις του ΕΚΑΒ και του ΚΥ είχαν αναδείξει φορείς και κάτοικοι - Απαράδεκτη στοχοποίηση των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας όπως και στο ΕΚΑΒ έρχονται με τον πιο τραγικό τρόπο στην επιφάνεια, μετά τον θάνατο της ηλικιωμένης σε παραλία του νησιού. Η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς της τις πρώτες βοήθειες, όμως τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια. Ο λόγος είναι ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας.

Με την τραγωδία να αποτελεί μια ακόμα δυνατή «καμπάνα» για τις εγκληματικές ελλείψεις στις δομές Υγείας ειδικά σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, προκλητική είναι η στάση της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας, που έσπευσε να «φορτώσει» την ευθύνη στους εργαζόμενους, ενώ η 2η ΥΠΕ, όπου υπάγεται το ΚΥ, ανήγγειλε και ΕΔΕ για το θέμα. «Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος», ήταν η χυδαία τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ξέρει εδώ και μήνες ότι η κατάσταση είναι «στο κόκκινο» και στην Αίγινα, με το προσωπικό να ξεπερνάει τον εαυτό του για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες.

Προκλητική η στοχοποίηση των εργαζομένων

Την απαράδεκτη αυτή στοχοποίηση επιστρέφουν στον Αδ. Γεωργιάδη με δημόσια επιστολή τους οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, αναδεικνύοντας τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται.

Καταγράφουν για παράδειγμα τις αμέτρητες μέρες εθελοντικής, μη αμειβόμενης εργασίας, την καθημερινή υπέρβαση των ορίων αντοχής τους, τη σώρευση κανονικών αδειών ετών που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα. Και σημειώνουν ότι άπαντες γνωρίζουν εδώ και μήνες την πραγματικότητα του Κέντρου Υγείας Αίγινας, την υποστελέχωση σε οδηγούς ασθενοφόρου, καθώς και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Αλλωστε, όπως υπογραμμίζουν το θέμα έχει αναδειχθεί μέσω επίσημων εγγράφων τα οποία έχουν κατατεθεί προς τη 2η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας, καθώς και μέσω παρεμβάσεων της κοινωνίας της Αίγινας, τοποθετήσεων της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ, καθώς και μέσω δημοσιευμάτων στον Τύπο. Ομως, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, «καμία φωνή αγωνίας και κινητοποίησης μέχρι σήμερα δεν εισακούστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κανένα αίτημα στελέχωσης δεν απαντήθηκε, με συνέπεια το Κέντρο Υγείας να λειτουργεί με ακάλυπτες βάρδιες οδηγών ασθενοφόρου, πλέον και νοσηλευτών και την αδυναμία κάλυψης των εφημεριών από ιατρικό προσωπικό».

Αποκαλυπτικό είναι μάλιστα ότι, όπως τονίζουν, με ευθύνη της κυβέρνησης επιχειρείται να καλύπτονται όλες οι βάρδιες, δηλαδή τρία 8ωρα την ημέρα για 30 μέρες από 3 οδηγούς κάθε μήνα!

«Δεν μπορεί να αφήνονται υπόνοιες ότι ευθύνονται συνάδελφοι που είχαν νόμιμο ρεπό!», ξεκαθαρίζουν οι εργαζόμενοι απαντώντας στη χυδαιότητα του υπουργείου, τονίζοντας: «Είναι γνωστό εδώ και μήνες ότι δεν καλύπτονται όλες οι βάρδιες. Η δουλειά μας είναι από μόνη της μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 24 ώρες το 24ωρο. Στο συγκεκριμένο συμβάν δεν υπήρξε καμία εντολή εσπευσμένης παρουσίας λόγω κατάστασης κρίσης».

«Η υπέρβαση και η συνέπεια με την οποία εργάζονται οι συνάδελφοί οδηγοί, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό, μεταφράζεται ως φιλότιμο σε αμέτρητες περιπτώσεις», λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Οι υγειονομικοί προειδοποιούσαν εδώ και καιρό

Σημειώνεται ότι και η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) είχε καταγγείλει εδώ και καιρό τις τραγικές ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, καθώς πρόκειται για ένα νησί με 13.000 μόνιμους κατοίκους, με τον πληθυσμό να πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παρόλα αυτά, στο νησί υπηρετούν 3 γενικοί γιατροί, σε σύνολο 5 οργανικών θέσεων και 1 παιδίατρος, ενώ δεν υπάρχει καρδιολόγος, βιοπαθολόγος, ακτινοδιαγνώστης και οδοντίατρος, αν και προβλέπονται στον οργανισμό.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, οι εφημερίες να γίνονται με έναν ειδικευμένο γιατρό και μία νοσηλεύτρια, ενώ κάποιες μέρες δεν υπάρχει κάλυψη από ασθενοφόρο σε όλο το νησί!

Μάλιστα, τις τραγικές αυτές ελλείψεις είχε φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή με Ερώτηση που είχε καταθέσει μόλις τον περασμένο Ιούλη, απαιτώντας να στελεχωθεί το ΚΥ με όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικό.

Ν. Αμπατιέλος: «Προκλητικές οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το τραγικό γεγονός»

Σε δήλωσή του για το τραγικό γεγονός, ο Νίκος Αμπατιέλος, βουλευτής Πειραιά του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Είναι προκλητικές οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας για αυτό το τραγικό γεγονός. Για ακόμη μια φορά επιχειρεί να ρίξει τις ευθύνες αλλού και όχι στην πολιτική του ίδιου και της κυβέρνησης για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας λόγω της ακραίας υποστελέχωσής του. Οπως και με τις φωτιές έτσι και με την κατάσταση στην Υγεία, για την κυβέρνηση πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι και ποτέ η πολιτική που λογαριάζει την υγεία ως εμπόρευμα και κόστος.

Η κατάσταση του ΚΥ της Αίγινας είναι γνωστή και την ξέρει πολύ καλά και ο υπουργός. Αλλωστε δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από σχετική Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ που ανάμεσα στα υπόλοιπα αναδείκνυε την αγωνία κατοίκων και επισκεπτών του νησιού που πληροφορούνται πως δεν υπάρχει πάντα διαθέσιμο ασθενοφόρο, λόγω έλλειψης οδηγών.

Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλες οι απαραίτητες θέσεις όπως διεκδικούν χρόνια τώρα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ΚΥ της Αίγινας, τα σωματεία των υγειονομικών, όλος ο λαός της περιοχής με πολύ μεγάλες διαδηλώσεις πρόσφατα, για να μην έχουμε ανάλογα τραγικά γεγονότα».