ΑΧΑΪΑ

Μεγάλες οι διαστάσεις της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα. Οπως έχει γίνει γνωστό έως και σήμερα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν τα 35, με τις θανατώσεις ζώων να αγγίζουν τις 1.800, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας μπορεί να φτάσουν ακόμη και στα 4.000 ζώα.

Αυτό εφόσον εξετάζονται «ύποπτα» δείγματα ζώων και από άλλες περιοχές εντός των ορίων του δήμου, όπως Σαγέικα, Λάππα, Λιμνοχώρι, Καρέικα, Καραμεσινέικα κ.ά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εκτιμάται ότι 15 από τις 22 κτηνοτροφικές μονάδες έχουν «αδειάσει» από αιγοπρόβατα στη Λακκόπετρα, με τα προβλήματα να είναι τεράστια για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Σοβαρά πλήγματα φαίνεται ότι έχουν δεχθεί τουλάχιστον 20 κτηνοτρόφοι, που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το φάσμα της ολοκληρωτικής καταστροφής, αφού η απώλεια των αιγοπροβάτων τους δεν αφορά μόνο το κρέας αλλά και το γάλα που πωλούσαν.

Την ίδια ώρα, οι όποιες αποζημιώσεις, πέραν των καθυστερήσεων στην καταβολή τους (αφού ξεκινούν από ένα 60% της αρχικής απώλειας ζώων, μετά από ένα 6μηνο απ' την αντιμετώπιση του ιού, φτάνοντας έως το 80% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου), δεν μπορούν να καλύψουν το μέγεθος της ζημιάς. Συνολικά, η αποζημίωση μπορεί να φτάνει από τα 80 έως τα 150 ευρώ το ζώο (ανάλογα τη ράτσα και την ηλικία του), όμως η απώλεια είναι πολύ μεγαλύτερη για τους κτηνοτρόφους, που για να «αναπληρώσουν» τα κοπάδια τους, πρέπει να προχωρήσουν σε αγορές νέων ζώων, με το κόστος να φτάνει έως και τα 300 ευρώ το ένα!

Παράλληλα, μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στην περιοχή για την εξάπλωση της νόσου και λόγω των υποστελεχωμένων, με ευθύνη κράτους και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κτηνιατρικών υπηρεσιών. Από μαρτυρίες σημειώνεται ότι οι έλεγχοι είναι αποσπασματικοί, δεν καλύπτουν τους κτηνοτρόφους ακόμη και αν δεν εντοπίζονται κρούσματα στα κοπάδια τους, λόγω αυτής της κατάστασης.

Επίσης, αναφορές υπάρχουν και για τις αποτεφρώσεις των θανατωμένων ζώων, που πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις στην Τρίπολη κ.α. περιοχές.

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί και για τις ζωοτροφές, λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης των κτηνοτρόφων από την καταστροφή τους (για εγκαταστάσεις που εντοπίζονται κρούσματα), με μεγάλα ερωτήματα και για το τι έχει συμβεί με άλλες που μπορεί να μετακινήθηκαν από εγκαταστάσεις που εντοπίζονται κρούσματα στη Δυτική Αχαΐα (χωρίς πιθανότατα κανένα μέτρο, ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών).

Παράλληλα, βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι απαιτούν να προχωρήσουν οι απολυμάνσεις στις μονάδες που έχουν εντοπιστεί κρούσματα αλλά και ευρύτερα, με ευθύνη του κράτους, λόγω της αδυναμίας τους να καλύψουν τα έξοδα, που καλούνται με βάση και τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών να λάβουν μόνοι τους.

«Ενας κτηνοτρόφος που χάνει το κοπάδι του, είναι σαν ζωντανός... νεκρός», αναφέρει χαρακτηριστικά κτηνοτρόφος από την περιοχή, σημειώνοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα με ευθύνη όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών όλα τα μέτρα που απαιτούνται.