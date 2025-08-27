ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

8.500 στρέμματα καλλιεργειών κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς νερό!

Πολύ μεγάλο κίνδυνο να μείνουν απότιστα τα χωράφια τους αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες περιοχών που αρδεύονται από το ΤΟΕΒ Παραβόλας στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω δικαστικής απόφασης που μετά από ασφαλιστικά μέτρα της ΔΕΗ, απαγορεύει την παροχή ρεύματος για τη λειτουργία του.

Οπως έγινε γνωστό, τα επόμενα 24ωρα θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση στον συγκεκριμένο Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, κάτι που θα σημάνει ότι περίπου 8.500 στρέμματα καλλιεργειών, θα μείνουν απότιστα, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για τους αγρότες για την παραγωγή τους, την αύξηση του κόστους της κ.ά., ιδιαίτερα για την ελιά καλαμών, τη λαδοελιά, τα κηπευτικά κ.ά. προϊόντα. Μάλιστα, πρόσφατα ο Οργανισμός ενημέρωσε για τα γεγονότα, καλώντας τους αγρότες να ποτίσουν άμεσα, πριν την εφαρμογή των μέτρων!

Η απόφαση ελήφθη λόγω των χρεών του ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, που ανέρχονται περίπου στα 300.000 ευρώ και η εφαρμογή της θα σημάνει πλήγματα σε μια σειρά χωριά και οικισμούς όπως Παραβόλα, Τραγάνα, Παντάνασσα, Νερομάνα κ.α., εντός των ορίων του δήμου Αγρινίου.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1.000 οικογένειες που απασχολούνται με τις προαναφερόμενες καλλιέργειες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα, σε έναν νομό με τα μεγαλύτερα υδατικά αποθέματα στην Ελλάδα, με το συγκεκριμένο ΤΟΕΒ να βρίσκεται ουσιαστικά «δίπλα» στη λίμνη Τριχωνίδα!

Παράλληλα, επανέρχονται στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι συγκεκριμένοι Οργανισμοί, αφού όλα σχεδόν τα ΤΟΕΒ στην Αιτωλοακαρνανία έχουν συσσωρευμένα χρέη προς τη ΔΕΗ, αποτέλεσμα συνολικότερα της αύξησης του λεγόμενου «ενεργειακού κόστους», της απελευθέρωσης των τιμών στην Ενέργεια, του «επιμερισμού των βαρών» στους βιοπαλαιστές παραγωγούς, όπως και της διαχείρισης που επικρατεί σε αρκετούς απ' αυτούς.

Πρόκειται για ζητήματα, που έχει αναδείξει πολλές φορές και στο παρελθόν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού και για το τελευταίο ΤΟΕΒ, απαιτώντας μέτρα με ευθύνη του κράτους, καθώς και να μην πληρώσουν οι παραγωγοί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.