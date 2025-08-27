ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εργοδοσία της «Goldair Handling» απέλυσε τον πρόεδρό του

Την απόλυση του προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης από την «Goldair Handling» στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγγέλλει το Σωματείο, τονίζοντας ότι πρόκειται για καραμπινάτη συνδικαλιστική δίωξη.

Η εργοδοσία απέλυσε τον πρόεδρο του Σωματείου, που εργαζόταν με μηνιαίες συμβάσεις για πάνω από δύο χρόνια, επικαλούμενη προσχηματικά «οικονομικές δυσκολίες», την ώρα που όλα τα στοιχεία μιλούν για άλλη μια χρονιά - ρεκόρ στον τουρισμό και «ιστορική» επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων αναδεικνύει ότι η απόλυση έγινε λίγο μετά τις καταγγελίες για τα 4 πρόσφατα εργατικά «ατυχήματα», τα οποία η εταιρεία προσπάθησε να συγκαλύψει. Απέναντι σε αυτή την προσπάθεια στάθηκαν οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους και πρωτοστάτη τον πρόεδρό του, και ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες για τα ατυχήματα. Δηλαδή την εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συμβάσεις και την απουσία μέτρων ασφάλειας για να θησαυρίζει η εργοδοσία.

Τονίζει ότι «είναι πρόκληση η "Goldair" να προχωρά σε συνδικαλιστική απόλυση και αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων να επιχειρεί να φιμώσει κάθε φωνή που αποκαλύπτει τις άθλιες συνθήκες εργασίας.

Η απόλυση του συναδέλφου γίνεται τη στιγμή που οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις και συμβάσεις με ανθρώπινους όρους, ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να νομοθετήσει τη 13ωρη εργασία και συμβάσεις της μίας μέρας. Αυτή είναι η περιβόητη "προστασία" του εργαζόμενου: Νόμοι που θωρακίζουν τα συμφέροντα των εργοδοτών και αφήνουν απροστάτευτους όσους παλεύουν για το δίκιο τους».

Και καλεί όλα τα σωματεία της πόλης, τα σωματεία όλων των αεροδρομίων πανελλαδικά και την Ομοσπονδία Αερομεταφορών να σταθούν με όλους τους τρόπους αλληλέγγυα στον αγώνα για την άμεση ακύρωση της απόλυσης, για μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, για προστασία της υγείας και της ασφάλειας για να μην θρηνήσουν νεκρό εργαζόμενο ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Τέλος, για αυξήσεις στους μισθούς σε όλα τα πόστα και σταθερό κυκλικό ωράριο εργασίας, για να μπει τέλος στο εξαντλητικό κυλιόμενο.