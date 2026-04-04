ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

20.000 ναυτεργάτες, κυρίως Ινδοί και Φιλιππινέζοι, περικυκλωμένοι από εκρήξεις, κλεισμένοι σε αμπάρια χωρίς επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο! Πληρώματα πλήρως αποκομμένα, βλέπουν τις προμήθειες να εξαντλούνται και περιορίζουν την κατανάλωση ακόμα και του πόσιμου νερού!

Η εργοδοτική ασυδοσία ξεσαλώνει με κάθε τρόπο στις πλάτες των εγκλωβισμένων ναυτεργατών και των οικογενειών τους, ενώ δίπλα τους σκάνε μπόμπες. Πληρώματα αρνούνται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που διεθνείς οργανισμοί καταγράφουν ήδη 11 νεκρούς, 10 τραυματίες και 4 αγνοούμενους ναυτεργάτες από τα 19 χτυπήματα σε εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στον Περσικό Κόλπο μέχρι τις 31 Μάρτη.

Τα ναύλα και τα εφοπλιστικά κέρδη εκτοξεύονται, μαζί και οι εκβιασμοί στους ναυτεργάτες να παραμείνουν στα πλοία και να συναινέσουν στο πέρασμα των Στενών, τις περισσότερες φορές με «τυράκι» έναν μεγαλύτερο μισθό. Ανάμεσά τους και 85 Ελληνες ναυτεργάτες σε περίπου 10 ελληνόκτητα πλοία που συνεχίζουν να βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή.

Ο «Ριζοσπάστης» καταγράφει σήμερα αποκαλυπτικά στοιχεία από τις ανταποκρίσεις διεθνών ΜΜΕ για την κατάσταση στα φυλακισμένα πληρώματα του Ορμούζ. Οι μαρτυρίες τους είναι γροθιά στο στομάχι και δείχνουν την ωμότητα με την οποία το κεφάλαιο κυνηγάει το μεγαλύτερο κέρδος, αδίστακτο ακόμα και μπροστά στην ανθρώπινη ζωή.

Γίνεται έτσι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσουν η αλληλεγγύη στους ναυτεργάτες και η πίεση σε κυβερνήσεις και κράτη (ανάμεσά τους και στην ελληνική) για άμεσο επαναπατρισμό των πληρωμάτων, εξασφάλιση όλων των αναγκαίων για την επιβίωσή τους όσο παραμένουν εγκλωβισμένοι, απαγόρευση δρομολογίων στην εμπόλεμη ζώνη.