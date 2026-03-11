Επιστολές νέων στρατευμένων

Μαζικά καταφθάνουν στον «Ριζοσπάστη» επιστολές φαντάρων που υπηρετούν τη θητεία τους αυτό το διάστημα σε διάφορες μονάδες σε όλη τη χώρα και δηλώνουν την πλήρη αντίθεσή τους στην εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο «Ριζοσπάστης» συνεχίζει σήμερα τη δημοσίευση ορισμένων από αυτές:

«Σήμερα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να ανακληθούν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκτός συνόρων και να σφραγιστούν όλες οι βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Ο πόλεμός τους δεν είναι πόλεμος δικός μας», γράφει μεταξύ άλλων ο Ταξίδης Δημήτρης, ΣΤΡ (ΥΓ), 216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (Αλεξανδρούπολη).

«Κανένας αξιωματικός και φαντάρος δεν θα έπρεπε να είναι έξω από τα σύνορα και οφείλουμε ως άνθρωποι να υψώσουμε ανάστημα και να οργανωθούμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΙΣΡΑΗΛ!», τονίζει ο Στρατιώτης (ΚΔ) Χριστόπουλος Κώστας, 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών.

Ο Στρατιώτης (ΤΘ) Τσούνης Ρήγας, 79 ΕΑΡΜΕΘ Σάμος, γράφει: «Ως στρατιώτης θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όσους απαιτούν να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας, να ανακαλέσει κάθε αποστολή Ελλήνων στρατιωτικών εκτός συνόρων. Είναι χρέος όλων μας αυτή η φωνή να ακουστεί δυνατά μέσα στα στρατόπεδα και με την δημιουργία επιτροπών που να απαιτήσουν: Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Να επιστρέψουν οι φρεγάτες, τα αεροσκάφη, οι πυροβολαρχίες μαζί με το προσωπικό που ενεργεί εκτός συνόρων. Να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις».