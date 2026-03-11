ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Σημαντικά σκαμπανεβάσματα στη διακύμανση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου

Με σημαντικά σκαμπανεβάσματα συνεχίζεται η διακύμανση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου εν μέσω της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως και των ιρανικών αντιποίνων, με τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε στρατιωτικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, καθώς και με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι σκόπιμα αντιφατικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, περί «βραχυπρόθεσμης εκδρομής» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο κατά του Ιράν, όπως οι αναφορές του σε πιθανή «χαλάρωση» κάποιων μέτρων στον τομέα της Ενέργειας (όπως οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας), φαίνεται ότι συνετέλεσαν στη χτεσινή πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου.

Ετσι, ενώ μέσα στη Δευτέρα η μέση τιμή του πετρελαίου Brent πλησίασε ακόμα και τα 120 δολάρια το βαρέλι, χτες το απόγευμα έφτασε στα 88,51 δολάρια το βαρέλι.

Πτώση καταγραφόταν χτες και στις τιμές αναφοράς για το φυσικό αέριο.

Ωστόσο, κάποιοι αναλυτές επέμειναν πως δεν είναι διόλου απίθανο έως το τέλος Μαρτίου να φτάσει η τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι, εφόσον συνεχίσει να είναι απαγορευτική η διέλευση τάνκερ από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμίν Νάσερ, διευθύνων σύμβουλος της σαουδαραβικής εταιρείας «Aramco», που είναι η μεγαλύτερη εταιριία εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, προέβλεψε πιθανές «καταστροφικές επιπτώσεις» για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει την διέλευση πλοίων από το Στενό. Πρόσθεσε πως μολονότι «αντιμετωπίσαμε διαταράξεις στο παρελθόν, αυτή εδώ είναι παρασάγγας η μεγαλύτερη κρίση στην περιοχή που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Σε αυτό το φόντο, συνεχίστηκαν τα ιρανικά αντίποινα σε χώρες του Κόλπου, ενώ ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι δήλωσε ότι την ερχόμενη βδομάδα θα σταλούν τρεις ομάδες εξοπλισμένων ειδικών για αναχαιτίσεις drone σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ.

Στο Μπαχρέιν ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαιτίστηκαν από νωρίς το πρωί έως αργά το μεσημέρι τουλάχιστον 102 ιρανικοί πύραυλοι και άλλα 173 drone. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 8 άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση ιρανικού drone στην πρωτεύουσα Μανάμα.

Στα ΗΑΕ, η αεράμυνα αναχαίτισε 8 πυραύλους και 26 drone ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας, ενώ 9 drones έπεσαν στο έδαφος της χώρας. Διακόπηκε επίσης η λειτουργία του διυλιστηρίου πετρελαίου Ruwais, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή η οποία φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του.

Στη Σαουδική Αραβία, ένα drone συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ Ζούλφι, δίχως να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Ιράκ, η πολιτοφυλακή της «Ισλαμικής Αντίστασης» ανέφερε πως οι μαχητές της έκαναν 37 επιχειρήσεις με drone και πυραύλους κατά «βάσεων του εχθρού στο Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή». Ανακοινώθηκε επίσης νέα ιρανική επίθεση κοντά στην αμερικανική βάση Harir στο Ερμπίλ του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Προηγήθηκε χτες τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι και τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο. Ο Σουντάνι ζήτησε «εγγυήσεις ότι ο εναέριος χώρος, το έδαφος και τα χωρικά ύδατα του Ιράκ δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές ενέργειες με στόχο γειτονικές χώρες ή άλλες χώρες της περιοχής».

Νωρίτερα στη Βαγδάτη, ανακοινώθηκε πως σκοτώθηκαν τέσσερις μαχητές της «φιλοϊρανικής» ομάδας «Ταξιαρχίες του Ιμάμη Αλι».

Στο Κατάρ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζίντ αλ Ανσάρι, προειδοποίησε τις εμπόλεμες πλευρές πως οι επιθέσεις σε περιοχές αμάχων ή μη στρατιωτικές υποδομές Ενέργειας μπορεί να προκαλέσουν «ανθρωπιστική καταστροφή». Εξέφρασε δε την επιθυμία του εμιράτου να ενισχύσει περαιτέρω «την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ» και ανάλογες συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες.