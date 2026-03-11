ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Επιχείρηση για την «ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»

Επιχείρηση με τον κωδικό «Μουχαφίζ ουλ Μπαχρ» («Προστάτης των Θαλασσών») ξεκίνησε προχτές το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) του Πακιστάν για την «ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων αναφερόμενη στην ανάγκη προστασίας των «γραμμών επικοινωνίας» στη θάλασσα και ανεμπόδιστης συνέχισης του θαλάσσιου εμπορίου.

«Καθώς περίπου το 90% του εμπορίου του Πακιστάν διεξάγεται μέσω θαλάσσης, η επιχείρηση αυτή έχει στόχο να εγγυηθεί ότι οι ζωτικές θαλάσσιες δίοδοι θα παραμείνουν ασφαλείς και αδιατάρακτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η επιχείρηση διεξάγεται σε στενό συντονισμό με την «Εθνική Ναυτιλιακή Εταιρεία του Πακιστάν» (PNSC), ενώ προχτές βρισκόταν σε εξέλιξη η συνοδεία σίγουρα δύο εμπορικών πλοίων, εκ των οποίων το ένα αναμενόταν στο Καράτσι, ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της χώρας.

Η ιστοσελίδα «Quwa» (ειδικεύεται στις περιοχές Ινδία, Πακιστάν, Τουρκία, Κίνα και στην ευρύτερη περιφέρεια) μετέδωσε ότι τα τελευταία χρόνια ο εκσυγχρονισμός του στόλου επιφανείας του ΠΝ «με επίκεντρο τις φρεγάτες κλάσης Tughril (Type 054A/P) και τα περιπολικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης (OPV) κλάσης Yarmook σχεδιάστηκε ακριβώς για σενάρια όπως η επιχείρηση Muhafiz-ul-Bahr», τονίζοντας ότι οι εξελίξεις συνδέονται προς το παρόν με μια σύγκρουση στην οποία το Πακιστάν δεν συμμετέχει, «ωστόσο απειλεί τα θαλάσσια συμφέροντά του και το ΠΝ πρέπει να προβάλει παρουσία, να συνοδεύσει τη ναυτιλία και να αποτρέψει απειλές, χωρίς αυτό να κλιμακωθεί σε εχθροπραξίες».