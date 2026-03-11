ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Στα σκαριά ανατιμήσεις προϊόντων, εκρηκτική κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες

Μεγάλες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις για τα λαϊκά νοικοκυριά από τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, με νέες ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα να είναι στα σκαριά, αυξήσεις στην τιμή των αεροπορικών μεταφορών και εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων που οδηγεί σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές αγρότες.

Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και το πετρέλαιο πλησιάζει την τιμή της βενζίνης, η κυβέρνηση κάνει υποκριτικά λόγο για τη λήψη μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Μόνο που τα μέτρα που σχεδιάζουν αφορούν την προστασία των επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων κ.λπ. με επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, όπως έκαναν και στο παρελθόν για να προστατεύσουν τα κέρδη τους και να μειώσουν την όποια χασούρα μπορεί να έχουν. Σε ό,τι αφορά τα pass που προαναγγέλλει η κυβέρνηση, είναι απλά κάποια ελάχιστα ψίχουλα από τα δεκάδες δισ. του ματωμένου πλεονάσματος που βγαίνει από τη φοροληστεία των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία βέβαια θα τα πάρουν πίσω διπλά και τρίδιπλα από την είσπραξη πολλαπλάσιων φόρων μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων.

Ακρίβεια στα ύψη... πριν τον πόλεμο και φέρνουν κι άλλα

Την ώρα λοιπόν που είναι προ των πυλών οι νέες ανατιμήσεις, οι τιμές σε βασικά είδη σημείωσαν αύξηση τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,7% από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 κατά 5,2%!

Συγκεκριμένα, το μοσχάρι ακρίβυνε κατά 25,6%, οι σοκολάτες κατά 16,7%, ο καφές κατά 15%, τα φρούτα κατά 13,5% και το αρνί κατά 12,1%. Αντίθετα, οι τιμές του ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 27,4% και των ζυμαρικών κατά 5,2%. Στη στέγαση, οι τιμές σημείωσαν αύξηση 2,6%, αφού τα ενοίκια σημείωσαν αύξηση 8,2%, αλλά οι τιμές του φυσικού αερίου υποχώρησαν κατά 19,3% και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 7,7%. Ηδη, πάντως, υπάρχουν εκτιμήσεις για αύξηση στην τιμή του ψωμιού ως αποτέλεσμα του πολέμου, με νωπές ακόμη τις μνήμες από όσα έγιναν το 2022 με αφορμή τον πόλεμο ΝΑΤΟ - Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, όταν οι τιμές του ψωμιού αυξήθηκαν γύρω στο 30%. Αντίστοιχες εκτιμήσεις γίνονται και για πιθανές αυξήσεις στο κόστος των λιπασμάτων που θα φέρει νέο πλήγμα στους βιοπαλαιστές αγρότες, αλλά και στις αεροπορικές μεταφορές.

Επιπτώσεις στους βιοπαλαιστές αγρότες

Εκρηκτική είναι η άνοδος των τιμών τις τελευταίες μέρες σε λιπάσματα και πετρέλαιο. Μάλιστα, κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χειρότερες επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τους αγρότες να αντιμετωπίζουν την εκτόξευση των τιμών των λιπασμάτων και των καυσίμων, καθώς πλησιάζει η εαρινή περίοδος σποράς, κι ενώ ήδη οι βιοπαλαιστές αγρότες δίνουν μάχη επιβίωσης.

Πολλά εργοστάσια λιπασμάτων που βρίσκονται στις χώρες της εμπόλεμης ζώνης έχουν κλείσει, μεταδίδει το Reuters. Οι τιμές των λιπασμάτων αυξάνονται σταθερά, ενώ σύμφωνα με το BBC φτάνουν πλέον τα 567 δολάρια/τόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η περιοχή του Κόλπου φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λιπασμάτων παγκοσμίως, ενώ το Στενό του Ορμούζ διακινεί περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου ουρίας και άλλων θρεπτικών ουσιών, ενώ το φυσικό αέριο είναι βασικό συστατικό για τα λιπάσματα αζώτου, με το Κατάρ να καλύπτει περίπου το 11% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας, ενώ σχεδόν το 45% αυτών προέρχεται από εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Σε άλλα δημοσιεύματα αναφέρεται πως οι τιμές της ουρίας στην Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 60 δολάρια ανά τόνο μετά το κλείσιμο στο Στενό του Ορμούζ, ενώ οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές στη Βόρεια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Από τα 10 μεγαλύτερα εργοστάσια αμμωνίας στον κόσμο, τρία βασίζονται στο Στενό για την εξαγωγή προϊόντων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα συμβόλαια μαλακού σίτου για το δεύτερο μισό του έτους εκτινάχθηκαν στα 21 λεπτά το κιλό, ενώ οι τιμές για τις άμεσες παραδόσεις καλαμποκιού φτάνουν σχεδόν τα 22 λεπτά.

Ζεστό χρήμα στους ομίλους

Σε αυτή τη λογική, χτες η Κομισιόν παρουσίασε πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως αναφέρουν, «κεντρικό στοιχείο των νέων πρωτοβουλιών αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής Ενέργειας». Ζεστό χρήμα λοιπόν στους επιχειρηματικούς ομίλους και μάλιστα η Κομισιόν σχεδιάζει χρηματοδότηση άνω των 75 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία για έργα που στηρίζουν τη μετάβαση σε καθαρές μορφές Ενέργειας. Επιπλέον, η ΕΤΕπ αναμένεται να δεσμεύσει έως 500 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Επενδύσεων Στρατηγικών Υποδομών, το οποίο θα λειτουργήσει ως βασικό κεφάλαιο για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων ενεργειακών δικτύων και υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ενωση...