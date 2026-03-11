ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Προετοιμάζουν αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Πετρελαϊκές εταιρείες όπως BP και «Shell» «ανησυχούν για την ασφάλεια» των δεξαμενόπλοιων, λέει η Βρετανία

Την αποστολή πολεμικών πλοίων για να συνοδεύουν εμπορικά και δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ εξετάζει η Βρετανία και συνεργάζεται με Ευρωπαίους «συμμάχους», σε μια κίνηση που απειλεί να κλιμακώσει ανεξέλεγκτα τη σύγκρουση.

Στην ίδια κατεύθυνση, η Γαλλία αναπτύσσει περίπου 12 πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων της, σε Μεσόγειο, Ερυθρά Θάλασσα και εξετάζει αντίστοιχη αποστολή στα Στενά του Ορμούζ.

Αλλωστε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ απείλησε με κλιμάκωση των επιθέσεων εάν το Ιράν επιδιώξει να εμποδίσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο συνοδείας εμπορικών πλοίων από το αμερικάνικο Πολεμικό Ναυτικό.

Χθες εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έγραψε στο διαδίκτυο ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ», ωστόσο στη συνέχεια κατέβασε την ανάρτησή του.

Η Βρετανία συνεργάζεται με «συμμάχους» στο ΝΑΤΟ σε μια σειρά επιλογών για την «υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ απέναντι στις ιρανικές απειλές», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Στάρμερ μίλησε προχθές με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας και συμφώνησαν για τη «ζωτική σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών και «να συνεργαστούν στενά τις επόμενες ημέρες ενόψει των ιρανικών απειλών».

Οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» είπαν χθες ότι δεν θα επιτρέψουν εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ έχει συνομιλίες με τις πετρελαϊκές εταιρείες BP και «Shell» και η ασφάλεια των πλοίων ήταν η «κύρια ανησυχία τους», όπως είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Επίσης η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είχε έρθει σε επαφή με την Lloyd's of London για να διασφαλίσει ότι υπάρχει «κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη», που θα περιλαμβάνει τον πόλεμο και την «τρομοκρατία».

Ο πρόεδρος της Lloyd's επισήμανε ότι η ασφαλιστική αγορά θα συνεργαστεί με τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τους διεθνείς εταίρους για μια «ολοκληρωμένη απάντηση στην κατάσταση».

Αλλά και το πετρελαϊκό μονοπώλιο «Aramco» της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο για «καταστροφικές συνέπειες» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου εάν εξακολουθήσει να εμποδίζεται η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Παρ' όλα αυτά αναμένει ότι θα είναι σε θέση να εξάγει περίπου το 70% της συνήθους παραγωγής αργού πετρελαίου.

Ο δε Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, ανέφερε προχθές ότι «βρισκόμαστε στη διαδικασία σύστασης μιας καθαρά αμυντικής, καθαρά συνοδευτικής αποστολής, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί από κοινού με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη», ώστε «μετά το τέλος της πιο έντονης φάσης της σύγκρουσης» να συνοδεύει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων «για σταδιακή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ».

Δεύτερο πολεμικό πλοίο στέλνει η Βρετανία

Δεύτερο πολεμικό πλοίο θα αποστείλει η Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στην περιοχή.

Πρόκειται για το «RFA Lyme Bay», πλοίο υποστήριξης, που μπορεί να λειτουργήσει ως πλωτή βάση επιχειρήσεων, αλλά και να υποστηρίξει ιατρικές επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι παρουσίασε προχθές στο κοινοβούλιο τις ενέργειες που έχει κάνει η Βρετανία για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Ετσι, μεταξύ άλλων, είπε πως ήδη έχουν σταλεί 4 επιπλέον μαχητικά Typhoon, 3 ελικόπτερα Wildcat, ένα ελικόπτερο Merlin, ενώ απέπλευσε το αντιτορπιλικό «HMS Dragon».

Ανέφερε επίσης ότι η βρετανική αεροπορία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, την ώρα που 8 μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από το Κατάρ, στο πλαίσιο κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Γενάρη οι βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με 400 άτομα. Πρόκειται κυρίως για ομάδα αεράμυνας.

Για το drone που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ανέφερε ότι προερχόταν πιθανόν από τον Λίβανο ή το Ιράκ. Τα συντρίμμια του drone, όπως είπε, αναλύονται για να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Ο Χίλι, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε καθημερινή ετοιμότητα λόγω των αεροπορικών συναγερμών, ενώ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης κρίσης στην περιοχή.

Τέλος, ανέφερε ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει παρουσία στις βρετανικές αρχές στην περιοχή, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν απομακρυνθεί από την αρχή της κρίσης από τη Μέση Ανατολή.