ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Αμείωτες επιθέσεις και πολεμικές δαπάνες δισεκατομμυρίων για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουνκαιτις, απειλώντας μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωσή τους, καθώς σε αυτήν την κατεύθυνση οδηγεί ανεπίστρεπτα η μεγάλη όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ευρύτερα για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις σκόπιμα αντιφατικές δηλώσεις που έκανε προχθές βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, περί... «βραχυπρόθεσμης εκδρομής» αλλά και «αποφασιστικότητας για την τελική νίκη», ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν υπογράμμισαν την αύξηση των επιθέσεων, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι το χθεσινό 24ωρο θα ήταν εκείνο με τις περισσότερες και σφοδρότερες επιχειρήσεις εναντίον του ιρανικού λαού, τον οποίο υποτίθεται πως θέλουν «να σώσουν»...

Μέσα στις πρώτες 10 μέρες των εγκληματικών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων, ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν ξεπερνούσε τους 1.200 ανθρώπους και οι τραυματίες τους 15.000, εκ των οποίων οι 12.495 χρειάστηκαν ιατρική ή νοσοκομειακή βοήθεια.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως από την αρχή του πολέμου βομβαρδίστηκαν πάνω από 110 δομές υγείας, 20 σταθμοί πρώτων βοηθειών, 24 ιατρικά κέντρα, ακόμη και ασθενοφόρα.

Με προκλητική κυνικότητα εξάλλου, την ώρα που ήδη χτυπιούνται καθημερινά υποδομές, κατοικημένες περιοχές, υποδομές Ενέργειας, σχολεία, χώροι άθλησης κ.ά., ο Ντ. Τραμπ απείλησε ότι αν η ιρανική ηγεσία δεν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, τότε θα ενταθούν ακόμα περισσότερο τα πλήγματα σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές, που θα κάνουν πολλά χρόνια να οικοδομηθούν ξανά, αναφέροντας χαρακτηριστικά μεγάλες υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας...

Χαρακτηριστική του σφυροκοπήματος που δέχεται ο ιρανικός λαός για να υπηρετηθούν τα αμερικανικά ιμπεριαλιστικά σχέδια, είναι η πληροφορία που μετέδωσε χτες το CNN, επικαλούμενο έκθεση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ μόνο μέσα στο πρώτο διήμερο του πολέμου κατά του Ιράν χρησιμοποίησαν πυρομαχικά αξίας άνω των 5,6 δισ. δολαρίων, χρησιμοποιώντας πανάκριβα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων «υψηλής ακρίβειας».

Οι πολεμικές βιομηχανίες βγάζουν δισεκατομμύρια βουτηγμένα στο αίμα των λαών, η συνολικότερη στροφή στην πολεμική οικονομία αυγατίζει τα τεράστια κέρδη των καπιταλιστικών μονοπωλίων, την ίδια ώρα που εντείνονται η αντιλαϊκή εκμετάλλευση και οι περικοπές από κρατικές δαπάνες για στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το έδαφος για να σφαχτούν οι λαοί σε ακόμα πιο γενικευμένες ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις...

Αντίστοιχα, στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, μαζί με την κλιμάκωση των απειλών κατά της Τεχεράνης και τους ισχυρισμούς ότι «το Ισραήλ σπάει τα κόκαλα του ιρανικού καθεστώτος», ανακοίνωσε χθες ότι υπάρχει «ένα αλλά», που είναι ότι «αυτό στοιχίζει πολλά χρήματα». Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε την προώθηση ειδικού πολεμικού προϋπολογισμού ύψους δεκάδων δισ. σεκέλ, για «την υποστήριξη του αμυντικού προϋπολογισμού και της πολεμικής προσπάθειας»...

Ο Νετανιάχου εξάλλου υποδέχθηκε στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ τον Γερμανό ΥΠΕΞ Γ. Βάντερφουλ, τον οποίο συνόδεψε στη συνέχεια ο Ισραηλινός ομόλογός του, Γκ. Σάαρ, που δήλωσε πως το Ισραήλ δεν επιθυμεί έναν ατέλειωτο πόλεμο με το Ιράν.

«Ανθυγιεινή» για τα αμερικανικά στρατεύματα η... «βραχυπρόθεσμη εκδρομή»

Το ίδιο διάστημα αποδεικνύεται ότι η... «βραχυπρόθεσμη εκδρομή» εναντίον του Ιράν δεν είναι και τόσο... «υγιεινή» για τα αμερικανικά στρατεύματα.

Μετά τη μετάδοση σχετικής πληροφορίας από το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος του Πενταγώνου αναγκάστηκε να παραδεχθεί τον τραυματισμό «περίπου 140» Αμερικανών στρατιωτών από τα ιρανικά αντίποινα, τις επιθέσεις που εξαπολύει η Τεχεράνη σε βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι επισήμως το Πεντάγωνο έκανε λόγο μέχρι τώρα για μονοψήφιο αριθμό τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτών και επισήμως έχει παραδεχθεί μόνο τον θάνατο 7 στρατιωτών, παρά τα στοιχεία που δείχνουν σοβαρά πλήγματα σε πολλές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Αντίθετα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα θύματα στον αμερικανικό στρατό ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Την ίδια ώρα, πάντως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κ. Λέβιτ επανέλαβε και χτες πως δεν αποκλείεται μια χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν - παρότι τα επιτελεία των ΗΠΑ υπολογίζουν τη μεγάλη αύξηση των απωλειών που θα συνεπάγεται κάτι τέτοιο, όπως και τις «δυσκολίες» που θα επιφέρει στις σχέσεις με «συμμάχους» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στο δε Ισραήλ, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων από τις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ φαίνεται πως αποσιωπάται συστηματικά, στο πλαίσιο αυστηρής και συστηματικής στρατιωτικής λογοκρισίας που έχει επιβληθεί από τις αρχές του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου.

Σε ένα τέτοιο φόντο, στο μεταξύ, η Ρωσία κατήγγειλε ότι το προξενείο της στο Ισφαχάν του Ιράν υπέστη ζημιές το Σαββατοκύριακο, ως αποτέλεσμα επιδρομών στο γραφείο του τοπικού κυβερνήτη που βρίσκεται κοντά.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει καμία συγκεκριμένη χώρα. Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί.

Οι δηλώσεις των Χέγκσεθ και Κέιν

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τα διαδοχικά μακελειά που προκαλούν οι αμερικανο-ισραηλινοί βομβαρδισμοί - επαναλαμβάνοντας τις ίδιες δικαιολογίες που συνοδεύουν επί χρόνια το μακελειό στη Γάζα - κατηγόρησε τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πως έχουν μετακινήσει εκτοξευτήρες ρουκετών και πυραύλων σε «γειτονιές αμάχων, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκομεία, για να δοκιμάσουν να αποτρέψουν την ικανότητά μας να χτυπήσουμε».

Αναφορικά με τη σφαγή από αμερικανικό πύραυλο στις 28 Φλεβάρη σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, με πάνω από 160 κοριτσάκια νεκρά, αρκέστηκε να επαναλάβει πως η υπόθεση «ερευνάται»...

«Σήμερα θα είναι ακόμη μία πιο έντονη Τρίτη και ο πόλεμος θα συνεχίσει όσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει», είπε ο Χέγκσεθ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως μέσα στις προτεραιότητες του πολέμου είναι η «πλήρης καταστροφή του ιρανικού πολεμικού ναυτικού», ενώ επέμεινε πως οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν πως «ο εχθρός είναι εντελώς και αποφασιστικά ηττημένος».

Ερωτηθείς σχετικά με την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε πως ο Τραμπ δεν πιστεύει πως ο νέος ηγέτης «μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».

Στο πλευρό του Χέγκσεθ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ μέσα στις πρώτες 11 μέρες πολέμου έχουν χτυπήσει πάνω από 5.000 στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων άνω των 50 ιρανικών πλοίων.

Διευκρίνισε πως οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις «καταδιώκουν και χτυπούν» ιρανικά πλοία που βάζουν νάρκες, αποθήκες ναρκών και άλλα όπλα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ιράν για να μπλοκάρει τη ναυτιλία.

Οι απαντήσεις της Τεχεράνης

Στον αντίποδα των παραπάνω, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «καταστρέψαμε σημαντικό μέρος των ραντάρ του εχθρού και οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων του Ισραήλ στη Χάιφα έχουν γίνει ευκολότερες από πριν».

Σε νεότερη ανακοίνωση του ιρανικού στρατού αναφέρεται πως έγιναν ξανά στόχος ιρανικών drone διυλιστήριο πετρελαίου, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και δεξαμενές καυσίμων στη Χάιφα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο εκπρόσωπος των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», απαντώντας σε πρότερη δήλωση του Ντ. Τραμπ για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ανέφερε πως το Ιράν δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αλλά «θα είναι εκείνο που θα καθορίσει το τέλος του».

Επιπλέον, οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» διεμήνυσαν προχτές πως όποιες χώρες απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα αποκτήσουν ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από το Στενό του Ορμούζ.

Στο φόντο αυτό, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Α. Αραγτσί, όπως νωρίτερα και ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής, Μ. Μπαγκέρ Καλιμπάφ, είπε πως δεν επιδιώκεται εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απορρίπτοντας κάθε πιθανότητα να επιτευχθεί σύντομα κάτι τέτοιο.

«Η συζήτηση με την Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον στην ατζέντα» δήλωσε ο Αραγτσί, μετά την «πολύ πικρή εμπειρία των προηγούμενων γύρων πυρηνικών διαβουλεύσεων τον Φεβρουάριο».

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο PBS News, ο Αραγτσί τόνισε: «Μας διαβεβαίωσαν πως δεν έχουν καμία πρόθεση να μας επιτεθούν και πως ήθελαν να επιλύσουν το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν ειρηνικά και να βρουν λύση μέσω διαπραγμάτευσης. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισαν να μας επιτεθούν. Δεν νομίζω πως υπάρχει ζήτημα να μιλήσει κανείς ξανά με τους Αμερικανούς».

Ο ίδιος επέμεινε πως η Τεχεράνη είναι «καλά προετοιμασμένη για να συνεχίσει τις επιθέσεις με τους πυραύλους μας όσο χρειαστεί και όσο είναι απαραίτητο».