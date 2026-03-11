Τετάρτη 11 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
«VOLKSWAGEN»
Περικοπή 50.000 θέσεων στη Γερμανία

Από παλιότερες απεργιακές κινητοποιήσεις στη «Volkswagen»

(c) dpa Pool

Σχέδια για περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία - περισσότερες από όσες είχε ανακοινώσει προηγουμένως - αποκάλυψε χθες η αυτοκινητοβιομηχανία «Volkswagen», ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός επιχειρηματικός όμιλος του κλάδου, που υποχωρεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αντιμετωπίζοντας μείωση των πωλήσεων στην Κίνα και δασμούς από τις ΗΠΑ.

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει 10 μάρκες αυτοκινήτων, ανάμεσά τους τις θυγατρικές «Porsche» και «Audi», είπε ότι η περικοπή των θέσεων μέχρι το 2030 θα επηρεάσει όλους τους τομείς, στο πλαίσιο «αναδιάρθρωσης εν μέσω του επιδεινούμενου παγκόσμιου επιχειρηματικού κλίματος». Η «Volkswagen» ανακοίνωσε μείωση 54% στα κέρδη προ φόρων.

Η πτώση των κερδών στα ...8,9 δισ. ευρώ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δασμούς των ΗΠΑ, ανέφερε η εταιρεία, καθώς και σε μια δαπανηρή αλλαγή στρατηγικής στην «Porsche», η οποία ανέβαλε τη μετάβασή της στα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χαμηλής ζήτησης.

«Συνολικά αναμένεται να περικοπούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 εντός του ομίλου "Volkswagen" στη Γερμανία», που περιλαμβάνουν - εκτός από τις 35.000 απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στη ναυαρχίδα της VW έως το τέλος του 2024 - περαιτέρω περικοπές στις πολυτελείς μάρκες «Audi» και «Porsche» και στη θυγατρική λογισμικού «Cariad», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Ο όμιλος είχε ήδη συνάψει συμφωνία με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024 για την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, μερικές μέσω συνταξιοδότησης και άλλων αποχωρήσεων προσωπικού.

    
ΚΟΣΜΟΣ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
