«VOLKSWAGEN»

Περικοπή 50.000 θέσεων στη Γερμανία

Σχέδια για περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία - περισσότερες από όσες είχε ανακοινώσει προηγουμένως - αποκάλυψε χθες η αυτοκινητοβιομηχανίαο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός επιχειρηματικός όμιλος του κλάδου, που υποχωρεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αντιμετωπίζοντας μείωση των πωλήσεων στην Κίνα και δασμούς από τις ΗΠΑ.

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει 10 μάρκες αυτοκινήτων, ανάμεσά τους τις θυγατρικές «Porsche» και «Audi», είπε ότι η περικοπή των θέσεων μέχρι το 2030 θα επηρεάσει όλους τους τομείς, στο πλαίσιο «αναδιάρθρωσης εν μέσω του επιδεινούμενου παγκόσμιου επιχειρηματικού κλίματος». Η «Volkswagen» ανακοίνωσε μείωση 54% στα κέρδη προ φόρων.

Η πτώση των κερδών στα ...8,9 δισ. ευρώ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δασμούς των ΗΠΑ, ανέφερε η εταιρεία, καθώς και σε μια δαπανηρή αλλαγή στρατηγικής στην «Porsche», η οποία ανέβαλε τη μετάβασή της στα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χαμηλής ζήτησης.

«Συνολικά αναμένεται να περικοπούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 εντός του ομίλου "Volkswagen" στη Γερμανία», που περιλαμβάνουν - εκτός από τις 35.000 απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στη ναυαρχίδα της VW έως το τέλος του 2024 - περαιτέρω περικοπές στις πολυτελείς μάρκες «Audi» και «Porsche» και στη θυγατρική λογισμικού «Cariad», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Ο όμιλος είχε ήδη συνάψει συμφωνία με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024 για την περικοπή 35.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, μερικές μέσω συνταξιοδότησης και άλλων αποχωρήσεων προσωπικού.